Graziella Moreno: "El concepto de la verdad es relativo"

A la jueza Graziella Moreno (Barcelona, 1965) siempre le ha gustado escribir, así que ha aprovechado la experiencia que le aporta su trabajo para poder contar una versión del mundo menos conocida para el gran público en sus novelas negras. La última, "Los animales de ciudad no lloran", la presentó ayer en el marco de la Semana Negra.

–La novela cuenta la historia de una joven que demanda a su poderoso amante, pero en el libro aprovecha para hacer una reflexión más general sobre el mundo judicial.

–Sí, yo quería hablar de la justicia y de qué significa. Muchas veces es así, en la vida y en los juzgados todo el mundo va con su verdad, con la suya, y ese concepto siempre es relativo. La protagonista de la novela es Nadia Linde, que acusa a su amante porque la ha agredido con un cuchillo y tiene cortes en el cuerpo. Ella insiste en su versión y él lo niega y dice no creerse lo que está defendiendo. A ella la asiste una abogada, que se cree su versión, y el agresor, Enrique, contrata a un gran bufete de abogados.

–Es una historia de ficción, pero podría pasar.

–Sí, claro, esto a veces pasa, que te llegan dos versiones completamente contradictorias pero no acabas de ver ninguna prueba concluyente que te haga decantarte por una u otra. En esta novela quería plantearme el trabajo de los abogados. La idea de la justicia es hermosa, pero en la realidad la justicia existe solo para el que obtiene lo que pide. Para el que pierde, el resultado de la sentencia es a su juicio injusta. Me apetecía explicar las armas que usan los abogados en este proceso.

–¿Armas?

–Sí, porque al abogado de Enrique no le interesa saber si el agresor es culpable o no. Tu trabajo es convencer al juez, hacer que dude, que crea tu versión. Los temas morales, ese pensar si estoy defendiendo a un culpable o no, un abogado no se lo tiene que plantear. Y eso la gente no siempre lo entiende. Aunque en casos graves sí sé de letrados que han rechazado un caso, pero no es habitual.

–El gremio provoca cada vez más interés. El último caso ha sido el juicio de Amber Heard contra Johnny Depp. ¿Por qué?

–Supongo que por el morbo, que porque a todos desde la comodidad de casa nos atraen las cosas oscuras. Por eso nos gusta la novela negra, también, porque es como una manera de sufrir pero desde lo ajeno. Creo que todos tenemos ese punto cotilla. Y si encima se vende como un espectáculo, pasan estas cosas.