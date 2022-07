"Mi objetivo es vivir de la música. No pido una escala muy grande. Si siempre mi fuentes de ingresos es la música y sólo me dedico a ello, para mí sería lo perfecto", proclamó la cantante Yarea nada más llegar al "Riverland". Reconoce que entre sus manías, desde hace unos meses, le ponía muy nerviosa al salir al escenario, "temblaba y una farmacéutica me recomendó un espray de raíz de higo que me calmaba y me lo compré. Me lo echo antes de salir y estoy mucho más calmada. Es el ritual que hago y funciona". Sus expectativas en Arriondas no eran muy elevadas y celebra que todas las actuaciones "han estado muy llenas de gente". Ella se define como "artista pop, ahora mismo he pasado por el pop más urbano, pero me gusta tocar todos los palos y explorar cosas nuevas", confirma. En sus letras, reconoce que todas hablan de ella misma, "de cosas que me pasan, la gente se puede ver reflejada". Y como consejo para quienes deseen vivir de la música anuncia: "Siempre va a haber un público para todo y también gente que le va a gustar lo que estés haciendo. Es cuestión de trabajo y de confiar en uno mismo".