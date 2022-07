El asesino vengador

Pistas, pistas. La presencia de Guy Pearce es un guiño (más bien una mueca completa) a Nolan y su Memento, aquel puzzle enrevesado sobre una memoria agrietada con el que el cineasta ponía sus muy marcadas cartas de presentación sobre la mesa más comercial. El guión se basa libremente en una película belga que no era nada del otro mundo pero se dejaba ver, y que basculaba más hacia el cine político y la denuncia social. Aquí hay algún tajazo al drama de los inmigrantes y la prostitución de menores, pero de refilón. La tercera pista es elemental, querido Watson: Liam Neeson. Miembro del selecto club de los Grandes Actores Desaprovechados, su carrera desde hace ya demasiados años es una huida hacia delante en el subgénero cada vez más degenerado de los Vengadores Brutales que se toman la justicia por su mano, subapartado Máquina de Matar con Buen Fondo que solo se detiene cuando la víctima a ejecutar es menor de edad. Y eso le enfrenta a quienes le pagan por acribillar, triturar, degollar o machacar a quien se le ponga por delante, por detrás o por los costados.

Aquí es un villano metido en una causa justa y con la cuenta atrás del Alzheimer iniciada: la memoria empieza a desvanecerse y en el rostro de un ser querido que ha llegado ya al último capítulo encuentra un reflejo de lo que le pasará (la mejor escena de la película, por cierto, apenas unos segundos). Última pista: Martin Campbell. A este neozelandés que ya roza los ochenta tacos le das un guión en blanco y es capaz de devolverte un producto de factura correcta, eso que se suele decir: está bien hecha. No siempre: Linterna verde no hay por dónde cogerla. Pero La máscara del Zorro estaba bien y Casino Royale también (después de dirigir la payasada de Goldeneye). Aquí rueda con aceptable sentido del ritmo, no abusa de la violencia salvo en algún caso sangrante y opta por hábiles elipsis a la hora de dar carpetazo al intringulis crepuscular. Y sabe que sus bazas son un Pearce que resuelve su papeleta con oficio como agente de la ley maltrecho y desengañado y un Neeson siempre eficaz al que la edad ya le aleja de las matanzas exhibicionistas y le acerca a personajes que no tienen nada que perder y buscan una especie de rendición redentora.