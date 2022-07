El Tesorero (2.570 metros) es una de las cumbres más visitadas de los Picos. Tiene que ver en ello, sin duda, su accesibilidad, pero también lo mucho que ofrece. El teleférico de Fuente Dé sitúa su base a algo más de una hora de caminata. Y cuando se llega a la cima del pico se comprueba hasta qué punto es cierto que se trata de una verdadera atalaya, desde la que se pueden ver la mayoría de las cimas más importantes de los Picos de Europa. Por eso se trata de una montaña a la que se acaba volviendo. El relato de hoy es la síntesis de varias de esas visitas, que se iniciaron con una realizada en agosto de 1994, en la que, con Óscar Arias al frente, participaron también José Luis Martínez, Alberto Palacio y Lucía Fernández.

La aproximación.

La forma más habitual de acercarse al Tesorero es utilizando el teleférico cántabro de Fuente Dé. Pero la aproximación puede hacerse también directamente desde Asturias, contratando un taxi de montaña. Mi primera ascensión tuvo ese precedente: Rufino Fernández, de Sotres, nos recogió en las invernales de Cabao y, por la pista que cruza los Puertos de Áliva, nos llevó hasta la Vueltona, a donde regresaría horas más tarde para recogernos. Quienes suben en el teleférico, como hicimos nosotros en otras ocasiones, han de caminar desde su estación superior hasta ese lugar, la Vueltona, donde comienza el camino que nos conducirá hasta nuestro objetivo. Camino que es estrecho, pedregoso, sin una brizna de vegetación en el entorno y a ratos bastante pendiente. Mientras lo sudamos tenemos a la vista desde el primer momento al Tesorero, aquel cono perfecto que, a lo lejos, está frente a nosotros, en tanto avanzamos al lado de las montañas vicarias de Peña Vieja, como Peña Olvidada, o dejamos, también a nuestra derecha, el camino, ese sí que pindio, que, por La Canalona, conduce a la gran cumbre cántabra y a los Picos de Santa Ana, entre otros. Pasaremos más adelante al lado de la gran pared vertical de la Torre de los Horcados Rojos, cuya Vía Clásica, abierta en 1958 por Landa, Régil y Udaondo, es muy apreciada por los escaladores, hasta el punto de que será raro que no veamos a alguno subiendo por ella. A la izquierda, por encima del camino, queda el refugio de Cabaña Verónica, que aprovechó una cúpula, semiesférica y metálica, de un portaaviones norteamericano que iba a ser desguazado para crear un alojamiento de montaña. A veces en esta zona puede quedar al comienzo del verano algún nevero relativamente grande, que hay que cruzar con cuidado para evitar peligrosos resbalones. O podremos encontrarnos con un pastor que ha subido a dar sal a las cabras y que, al gritar la contraseña del rebaño –«¡Qués, qués, qués!», por ejemplo– hace que surjan de repente decenas de animales, hasta ese momento invisibles, que corren a lamer sus manos.

Estamos en los Horcados Rojos, collado donde el camino que veníamos siguiendo se despeña de pronto a través de un gran corte vertical que conduce a unos profundos jous. Podríamos seguir esa ruta, que intimida inicialmente pero que está equipada con cables para que se pueda bajar sin ser un escalador y que es una de las más clásicas de los Picos. Lleva hasta el Picu Urriellu, que, frente a nosotros y no muy lejos, nos muestra su perfil menos conocido, aunque no por ello menos atractivo. Pero nuestro objetivo lo tenemos tan al lado que ya lo estamos tocando.

¿Poco difícil?

La vía normal para la ascensión al Tesorero está catalogada de Poco Difícil (PD), pero eso no quiere decir que sea cómoda. Hay que ganar primero el collado que se abre a la izquierda de un esbelto espolón. La vía está bien marcada y hay numerosos jitos, pero eso no excluye que haya que superar algunos pasos de una cierta dificultad, aunque la áspera peña brinda siempre buenos agarres. Las tres cuartas partes de la ascensión la hacemos con la mochila a cuestas. Solo nos desprenderemos de ella para acometer lo que podríamos denominar el ataque a la cima. Y lo haremos a pesar del trasiego de montañeros, bajando o subiendo, la mayoría de los cuales harán lo mismo con su carga. Como dice Óscar, en la montaña nadie roba una mochila, aunque solo sea por no cargar luego con ella. Sin ese peso la trepada final se hace más asequible y, sobre todo, más rápida. Y es que cuando se emplean las manos se gana altura más pronto. Pero subir es, cuando menos, una tarea concienzuda, que lleva su tiempo. Al llegar a la cumbre y mirar el reloj, comprobamos que habíamos tardado una hora y diez minutos en la ascensión propiamente dicha. Subir a este pico no será difícil pero, ya queda dicho, cómodo no es.

Atalaya principal.

Miguel Ángel Adrados y Jerónimo López califican a la cumbre del Tesorero, en la que confluyen los límites provinciales de Asturias, Cantabria y León, de atalaya principal de los Picos de Europa. Tiene por qué serlo. Por una parte, la propia montaña es alta: con sus 2.570 metros de estatura el Tesorero supera, por poner una referencia insigne, al Naranjo de Bulnes, que mide 2.519. Pero, además, está rodeada de grandes depresiones, como los Hoyos Engros, el Jou de los Boches y el Jou Grande, lo que desahoga el campo visual de quien se sitúa en su cima. Y por si ello no bastara, está situada en una zona céntrica de los Picos. Cuando subimos en 1994 no habíamos tenido mucha suerte con el tiempo, pues la niebla nos había impedido ver el Macizo Occidental y nos había ocultado el Llambrión y su entorno. En 2009, en cambio, tuvimos un día de visibilidad ideal, de modo que si uno giraba 360 grados en torno a sí mismo podía ir identificando un número de cumbres excepcionalmente amplio, entre ellas, casi todas las principales del macizo Central y las más altas del Occidental (no del Oriental, porque se interpone la mayor envergadura del Central). Eso, para mÍ, supondría con el tiempo trasladar al imponente escenario real el contenido de una imagen panorámica conseguida desde donde pisaron mis pies, panorámica que yo veía a diario, pues cuando me regaló Tomás Fernández, el legendario jefe del refugio de Vega de Urriellu, la gran foto que recoge esta visión circular la coloqué inmediatamente en mi despacho de LA NUEVA ESPAÑA. Y es un territorio excelso, aunque solo se ve roca, piedra y tierra; ni un árbol, ni una pradera. Para los campesinos del entorno, los Picos fueron hasta época relativamente reciente un «malpaís». Luego llegarían el montañismo y, sobre todo, el turismo a cambiar su signo económico.

Para la panorámica visual de 2009, según consta en las notas que tomé entonces, partí de Peña Santa, que ofrece al Tesorero la vista de su preciosa cara Sur. Y fui girando a la derecha. Aparece entonces el bloque de Cerredo, en el que alza la cabeza Torrecerredo, que, con sus 2.648 metros de estatura, es la montaña más alta no solo de los Picos de Europa sino de todo el Cantábrico. Le escoltan las torres de Coello, Bermeja y del Oso. También el Pico de los Cabrones y la mayoría de los Albos, a los que tapa. Siguen La Párdida, la cumbre del Neverón del Albo y el Neverón de Urriellu entero, para que tras el ancho hueco que permite ver las sierras de Juan Robre y del Cuera y, a lo lejos, el mar, aparezca reclamando atención, como no, el Naranjo de Bulnes o Picu Urriellu, que exhibe la larguísima verticalidad de su cara Oeste. A la derecha del Picu aparecen las cumbres de su entorno, dominadas por la Morra Negra y los Campanarios. Luego, los Tiros Navarro, entre las horcadas del Infanzón y del Lebaniego. Más a la derecha, los Picos de Santa Ana, en los que se empasta visualmente la cercana Torre de los Horcados Rojos, setenta metros más baja que la del Tesorero. Cuando la vista sigue girando, siempre en el sentido de las agujas del reloj, se encuentra con la inconfundible silueta de la gran Peña Vieja (2.613 metros).

Viene luego el boquete aplanado de Lloroza, que termina en el gran salto vertical de El Cable. Y a continuación aparece otra gran línea de cumbres, que se inicia en la Peña Remoña, sigue con La Padiorna, continúa por el Tiro Llago y Madejuno y acaba culminando en el macizo del Llambrión, cuyas cumbres compiten en igualarse en altura, lo que complica su identificación. Es lo contrario que La Palanca, que con su gran mole de color oscuro y las grandes estrías horizontales que la surcan tiene una poderosa identidad. Un avance visual más hacia la derecha y, al reencontrar a Peña Santa, nos damos cuenta de que hemos completado el recorrido circular desde la gran atalaya del Tesorero.

Adiós, gran cima pequeña.

La cumbre del Tesorero permite ver muchísimo, pero admite a pocos espectadores, porque es pequeña y ofrece pocos lugares para acomodarse, peculiaridad que origina que en los días con muchas visitas se formen auténticas colas para acceder a ella. Los montañeros acuerdan entonces de forma espontánea que las permanencias sean cortas para que todo el mundo pueda disfrutar de lo excepcional, aunque sea con menos tiempo del que hubieran deseado. Viene luego la preocupación por el descenso. Pero el destrepe, a poca prudencia que se tenga, se dará bien.

De postre, la Torre de los Horcados Rojos