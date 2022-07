Al Torres, por La Ventanona

El Torres es uno de esos picos que se supone que debe subir un montañero asturiano que se precie, no tanto por acumular galardones como por depurar conocimientos. Su silueta afilada, esbeltísima, identificable desde muy lejos, incorpora esa ambigüedad que caracteriza a las montañas especiales, haciéndolas a la vez tentadoras y excluyentes: parecen al mismo tiempo demasiado guapas y demasiado difíciles. Así lo veíamos aquella mañana de octubre de 2010 los tres amigos que nos acercamos a su base sin tener muy claro cuál era nuestro objetivo. Y acabamos subiendo a la cima casi como sin querer. Si el de hoy puede parecer el relato de un caso singular, no deja de ser representativo del montañismo, en el que lo único inamovible es el monte y lo demás, desde el tiempo a las actitudes, está abierto a lo imprevisible.

Por el piornal al mayeu.

Habíamos ascendido en coche el Puerto de San Isidro y lo aparcamos en La Raya, muy cerca de la divisoria entre las provincias de Asturias y León. Era un día nublado, aunque sin amenaza de lluvia. Pero las nubes estaban bajas y alguna de ellas rozaba algunas cimas. Una de ellas, precisamente la del Picu Torres. Desde la recta entre La Pola del Pino y Felechosa deberíamos haberla visto, haciendo pareja con el Picu Valverde, del que lo separa una hermosa collada pero la niebla lo tapaba por completo. Seguía ocurriendo así cuando poco después, ya pertrechados para caminar, avanzamos a pie por la carretera para desviarnos en seguida hacia la izquierda a fin de enfilar el camino que nos acercaría al objetivo. Óscar Arias nos había dicho que solo nos acompañaría en el inicio de la caminata, como así hizo. Al decidirnos a cruzar un piornal en dirección al pico, Jorge Toraño, José Manuel González Antón y yo pusimos en marcha un reto que, por las circunstancias meteorológicas, no teníamos claro en ese momento.

El desnivel a salvar no era mucho. El Torres tiene 2.104 metros de altitud pero al Puerto de San Isidro se llega por carretera hasta los 1.520, a los que había que añadir los que habíamos descontado ascendiendo hasta la pequeña campera donde hicimos el primer alto. Sabíamos que la vía más habitual para subir al Torres pasa por alcanzar la Collada de Valverde y ascender luego hacia una marcada canal, que, con alguna pequeña trepada por medio, conduce a la cima. Nuestro primer objetivo era más modesto y consistía en llegar a la majada de Torres, que está antes de la Collada de Valverde y por debajo de ella. Tras un error inicial en el itinerario por un piornal por fin llegamos al mayeu, como dicen los alleranos, que está situado a 1.750 metros de altura y en el que queda una sola cabaña.

A lo lejos vimos algunos rebecos. Pero seguíamos sin ver la cima del Torres. Peor aún, la niebla que la cubría parecía cada vez más espesa. En esas condiciones intentar la ascensión parecía arriesgado. A Josín se le ocurrió una alternativa: ¿por qué no subir a La Ventanona, ya que la teníamos cerca de nosotros y la niebla no llegaba hasta ella? Se trata de una formación de cuarcita, que es parte de la crestería que baja de la cima del Torres por el Este y que, como veríamos luego, se prolonga en una espectacular arista, que forma parte del límite entre Caso, al Norte, y Aller, al Sur. En ese peñón las fuerzas de la Naturaleza han abierto un hueco que, por sus trazas, parece una ventana. No hizo falta mucha imaginación para ponerle nombre y extenderlo al collado que está a su lado.

La Ventanona.

Aceptamos la sugerencia de Josín y comenzamos a subir por la ladera, que, aunque era pendiente, no resultó tan incómoda como temíamos. La Ventanona estaba en línea recta con respecto a nuestra posición de partida y no tardamos en alcanzarla. Vimos que, aparte de una curiosidad geológica, era un buen observatorio. O sea que hicimos unas cuantas fotos y tratamos de identificar lo que veíamos. Hacia el lado de Caso atraían la atención, sobre todo, unas hermosas praderías, los Puertos de Contorgán. Hacia el otro lado de la ventana se podían ver, además de la carretera y las urbanizaciones, los terrenos e instalaciones de las estaciones de esquí de Fuentes de Invierno y de San Isidro, asturiana la una y leonesa la otra.

Pero, a efectos prácticos, lo más llamativo fue descubrir que por debajo de la mismísima Ventanona y a su lado norte pasaba un sendero que apuntaba en dirección a la cumbre del Torres, que, nos dimos cuenta de pronto, ¡ahora se veía! En efecto, la niebla se había levantado y dejaba ver perfectamente lo más alto del pico. Jose no desaprovechó la oportunidad ¿Por qué no seguíamos ese camino que parecía ir en dirección a la cima, para ver hasta dónde nos llevaba? Como su planteamiento no fue recibido con entusiasmo, insistió con argumentos gradualistas. No se trataba de subir sino de hacer parte del camino, ver como estaba, en fin…Y su insistencia caló. Cuando nos pusimos en marcha yo ya sabía que nuestro objetivo, declarado o no, era llegar hasta arriba.

Hacia, en la cumbre.

Jose reforzó el liderazgo del grupo en ese último tramo, que, aunque no lo supiéramos en ese momento, nos había llevado a una de las tres vías clásicas para subir al Torres. Hicimos la ascensión muy juntos, siguiendo un camino que a veces se veía cegado por bloques de roca que había que superar. Y una vez que volvimos la vista atrás nos fascinó el trazado de la larga y airosa arista, de afilada belleza. Robin Walker, en su libro "Por la Cordillera Cantábrica" describe su trazado, como antesala a la ascensión al Torres y se detiene en algunos puntos relevantes de su trayectoria, como los picos Arenal, Valmartín y Vallinas de Torres, cada cual con mejores vistas.

Nosotros habíamos ignorado, cierto que sin saberlo, esos apetitosos aperitivos, pero empezábamos a convencernos de que teníamos a nuestro alcance el plato principal, pues aparecieron algunos jitos, sobre todo en la parte alta, justo donde más se necesitaban. Como es muy frecuente en el montañismo, no vimos la cumbre hasta que la teníamos muy cerca. Y, cuando la alcanzamos nos dimos cuenta de que no nos había resultado costosa ni nos había producido sensación de peligro. Pudimos congratularnos de la conquista, que para Jorge y para mí era primicia. Y se lo agradecimos a quien había sabido ejercer de guía, Jose Manuel González Antón, a quien en el camping de Sorraos, en Barro, muchos conocen como Jose el Mineru, pues lo fue y de los buenos, hasta el punto de que llegó a barrenista. En la cima hay un vértice geodésico y un buzón, para el que Jose, que participaba ese año en el Trofeo de Cumbres que organiza la Federación de Montaña, cubrió la correspondiente tarjeta. Luego hicimos las pertinentes fotos, bastantes, tras identificar lo que la niebla y las nubes bajas dejaban ver. En un día despejado el Torres es, según coincidencia general, un mirador espléndido, porque es alto y está bastante aislado. Sabemos, por ejemplo, que desde él no solo se puede gozar de la generosa orografía allerana y casina sino que se llegar a ver nada menos que los Picos de Europa; pero esperarlo tal día como el de nuestra ascensión era quimera. Sí se alcanzaba a ver el Maciédome, pero el Tiatordos estaba tapado, como lo estaba también el Toneo, vecino del Torres y, con sus 2.094 metros, rival en altitud, aunque no en presencia. Era bien visible el panorama cercano, que está muy humanizado, con la urbanización de La Raya y las estaciones de esquí. De los pueblos cercanos se alcanzaba a ver Felechosa.

Un buen descenso.

Quedaba pendiente el descenso. El itinerario que habíamos utilizado para subir nos pareció demasiado complejo para ello. Y el rodeo para llegar a la collada de Valverde, que Jose conocía, demasiado largo. Propuso seguir la vía directa, la de la canal, que a mí me infundía respeto, por su fuerte pendiente. Pero optamos por ella y, como había ocurrido para elegir la vía de la ascensión, fue un acierto. Apenas hubo que destrepar tres o cuatro pasos para llegar a la canal propiamente dicha. Y, ya en ella, la sorpresa fue comprobar que, a pesar de ser muy pindia, se dejaba bajar con una gran sensación de seguridad. Toda la panda herbosa que la cubría está cuajada de una especie de huellas, a modo de escalones, en las que cabe perfectamente el pie. Y, por si fuera poco, la superficie de esta especie de peldaños está cubierta por un polvillo blanco, en el que la bota agarra con gran seguridad, algo que no ocurre con la gravilla que a menudo se encuentra en las canales de caliza. Tardamos 55 minutos en llegar al mayeu del Torres. Y solo nos faltó superar el piornal para reunirnos con Oscar, quien, al saber que habíamos cumplido nuestro objetivo, se mostró tan satisfecho o más que nosotros.

El Picu Torres tiene, en el contexto de la montaña asturiana, una peculiaridad importante: la de su roca. Aunque rodeada por un entorno calizo, es un gran elevación cuarcítica, entre piramidal y cónica, de caras inclinadísimas, sobre todo, la que se alza desde la collada de Valverde (1.902 m.). La cuarcita tiene para el montañero unas características muy diferentes a las de la caliza, materia de la que están compuestas la mayoría de las montañas del centro y oriente de Asturias, entre ellas las más altas. Tiene menos adherencia a la piel y ofrece menos agarres. Cuando uno se acerca a una roca caliza es fácil que encuentre recovecos para hacer una presa segura con las manos y su tacto áspero resulta adherente. La cuarcita, en cambio, tiene formas más regulares, más adecuadas para apoyarse que para agarrar. Para los pies también hay mucha diferencia, sobre todo si llueve o hay mucha humedad, pues las manchas de líquenes que suelen cubrir la cuarcita se reblandecen con el agua y convierten la superficie en resbaladiza.

Otra cosa es el aspecto. El del Torres no puede ser más imponente, sobre todo cuando se lo contempla de lejos, porque parece, más que puntiagudo sombrero metálico, una lanza desafiante. Pero el montañero sabe, y nosotros lo aprendimos, que su cima no solo es accesible sino también acogedora.

Un pico cuarcítico