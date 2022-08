"Hay música de izquierdas y de derechas"

“Estoy como loco por hacer una música de izquierdas”.

Manuel Pacho González (Oviedo, 1953) es compositor, productor musical e ingeniero de telecomunicaciones. El compositor asturiano, amante de los “jingles” publicitarios, se mantiene muy activo y así lo demuestra estando inmerso en varios trabajos, tanto en España como en México. Después de realizar numerosos proyectos en radio, televisión, cine y trabajar para artistas de talla mundial como Paulina Rubio o Ricky Martin, sigue componiendo música para cuñas de la radio, que es su pasión. Actualmente tiene funcionando músicas para 25 cuñas radiofónicas. Destaca por su versatilidad Muchos lo conocen por ser el creador de la música del Partido Popular (PP), aunque reconoce que es “músico, no político” y está abierto a trabajar con cualquier partido.

–¿Cómo empezó su pasión por la música?

–Mi abuelo trajo un piano de Buenos Aires, donde fue emigrante. Mi madre y mis tías estudiaron piano y empecé a dedicarme a la música desde entonces. En este momento estoy en Madrid, pero me voy a Asturias pronto. Siempre me gusta veranear allí y voy muchísimo a Oviedo.

–Dos de sus tres hijos también son músicos, ¿les da algún consejos?

–Ambos son músicos importantes. El primero es muy versátil, de música sinfónica. Otro realiza giras con grupos importantes por España. Mi consejo es que se dediquen a la música si les gusta. No soy como esos padres que dicen que “no”. Yo les digo que sí, que se dediquen a la música. Es un arte muy complicado con muchísima técnica y les animo a que estudien la técnica lo máximo posible.

–De su trabajo, ¿cuál es el momento qué más destacaría?

–Yo empecé haciendo música para publicidad. La pieza básica se llama “jingle” e hice muchísimos como, por ejemplo, “papillas Puleva”, “vacaciones Santillana”, “alucina vecina”. Después, toqué muchos palos en la música, hice cine, dos series de televisión, una que se llamaba “Platos Rotos” y también “Hermanos de Leche”. Me fui a México y compuse música para diez series. También para artistas como Paulina Rubio, Ricky Martin con “Juego de Ajedrez”. Paralelamente, ideé el himno del Partido Popular, que funcionó y funciona muy bien, tenemos realizadas 32 versiones. Pero nunca dejé de hacer publicidad, porque es una escuela impresionante, tienes que definir todo un mundo en veinte segundos, a veces diez. Es muy importante la síntesis. Ahora mismo, estoy trabajando mucho en música para cuñas de radio. Tengo muchas empresas de supermercados, de adelgazamiento… La verdad es que tengo de todo.

–¿Qué trabajo le resultó más complejo?

–Hice la música de “Los Trotamúsicos” y es muy complejo porque son muchos temas. Acabo de participar ahora en una serie que no funcionó muy bien, que se llama “Historias de Alcafrán”. Quizás lo más complejo es hacer música para una serie. Pasados los años, lo más difícil es conseguir una melodía maravillosa que dure quince segundos.

–Como ha recordado, es el creador del himno del Partido Popular. De las 32 versiones, ¿cuál le gusta más?

–Una es estilo “Bruce Springsteen” que me gusta muchísimo y le gustaba mucho a Pablo Casado. Después hay otra que me gusta mucho también que la hicimos con el arreglo de “Piratas del Caribe”. Pero hay una cosa importante en esto, yo soy un músico, no un político y podría trabajar para cualquier partido.

–Ahí quería entrar. Usted ha dicho que hay música de derechas y de izquierdas. ¿Qué diferencias existen entre una y otra?

–Sí la hay. La música de derechas, que yo llamaría liberal, es una música que tiene menos enjundia que la de izquierdas. La música del PP es mucho más sencilla, pegadiza y entendible. Mientras que la de izquierdas es mucho más compleja, de manifestación, más grande. A mí me parece que a veces tiene un oropel excesivo, como es la música del Partido Socialista. Me encantaría hacer una música de izquierdas, estoy como loco por hacerla. Pero claro, en España, el PSOE ya tiene himno, y después la gente del PP me trató muy bien siempre y no tendría sentido. Mi ilusión sería poder hacer una música de izquierdas en Francia, Italia, Inglaterra o para algún país de Sudamérica.

–Usted ha afirmado que su trabajo es intangible, ¿se considera una persona versátil en el mundo musical? ¿Con qué estilo musical se siente más cómodo?

-Sí, muy versátil. En el rock me siento cómodo, en música melódica, pero no te sabría decir. No me siento muy cómodo en el rap, a Paul McCartney le pasa lo mismo. Hay ciertos estilos de música que son tan específicos, como el de Rosalía, que no es la música en la que yo me encuentre muy cómodo.

-¿Sigue a Rosalía?

–Sí, si la sigo. Es una excelente cantante que está moviéndose en un estilo muy bueno, pero también hay otros cantantes excelentes, no pasa nada.

–¿Cómo ve el panorama de música actual donde mayoritariamente destaca el auto-tune y el playback?

–Pues muy bien, ¿por qué no? El auto-tune se usa mucho y tiene un efecto muy curioso.

–¿Qué proyectos tiene en marcha?

–Estoy componiendo la música de una serie para México sobre un chico, en aquel momento, de 17 años, que era republicano, que tuvo que salir de España y marcharse a México. Curiosamente, después, fue uno de los fundadores de Televisa. En España, en Madrid, estoy trabajando en un musical sobre las barbaridades que se hacen en directo en televisión. Madrid se está convirtiendo en la segunda o tercera capital de musicales de Europa. Posiblemente, la segunda después de Londres.