Gulpiyuri, el tesoro que aflora como un oasis playero

Gulpiyuri, ese arenal que popularmente se conoce como «la playa más pequeña del mundo» y que atrae a cientos de turistas a Llanes, concejo en el que se encuentra, es una auténtica joya de la naturaleza y, como tal, Monumento Natural desde que así fue declarada el 26 de diciembre de 2001. Forma parte, además, del Paisaje Protegido de la Costa Oriental de Asturias. Con apenas 40 metros de longitud, en pleamar casi se queda sin arena mientras que, por contra, en bajamar se queda totalmente sin agua. Tanto una cosa, como la otra, llaman poderosamente la atención de cuantos viajeros se acercan hasta ella para descubrirla en mitad de una zona interior, de praos y sembrados, donde no faltan pastando algunas vacas de la raza asturiana de los valles, lo que los estudiosos llaman «una playa sin mar», situada cien metros tierra adentro. En realidad, se trata es una dolina desarrollada sobre una sima marina. Comunica con el mar a través de una oquedad labrada en la roca caliza y el tramo del acantilado que la separa de la línea costera por el Norte.

Mar y tierra no están al mismo nivel, tal y como explica Javier Solís Bogani, del chiringuito Gulpiyuri Green Bar, que está a la entrada del camino, alejado unos 300 metros del entorno protegido de la playa. «Los expertos en Geología dicen que es única en si misma, que no hay otra igual. Una clienta que tenemos y es una estudiosa de este lugar nos explicó que la playa está un poco más arriba que el mar y que este asciende por una especie de sifón que, cuando se llena, vierte al exterior de la playa», dice. El mar penetra por las galerías subterráneas creando, cuando sale arriba, la playa arenosa que, en pleamar, parece una piscina de agua salada. Las dolinas son depresiones originadas por el hundimiento del techo de las cavidades subterráneas. Por eso, es considerada una de las playas más bonitas del Principado, de ahí que sea tan visitada y que se precise, por ello, de cierta protección y normas para no deteriorarla.

Entre los muchos turistas que estos días se acercan a contemplar y disfrutar de este espectáculo natural están Carlos López Ramírez y Anahís Bonano, de Barcelona, que están realizando su primer viaje por el Norte de España y, más concretamente, desde Galicia al País Vasco pasando por Asturias y Cantabria. En el Principado se han sentido fascinados por la naturaleza, la gastronomía y el paisanaje. «Gulpiyuri figuraba entre nuestras visitas obligadas. Es la primera vez que venimos y estamos encantados con el paisaje y con la gente. Los asturianos son superamables, siempre dispuestos a ayudarte y siempre tan alegres», dice ella mientras su pareja añade que, aunque esperaban ver el mar en Gulpiyuri, «no deja de ser un lugar increíble. En el occidente visitamos la playa del Silencio y es también espectacular, la paz y la tranquilidad que te transmite». En cuanto a lo que más les gustó a la hora de sentarse a la mesa, fue «el marisco, no hemos parado de comer marisco estos días y está muy bueno, además de un guiso de patatas y pescado y el pan, nos gusta mucho el pan y aquí lo hacen muy rico y muy variado. Habrá que volver», apostilla él.

Enamorados de la playa también están quienes durante todo el año atienden el chiringuito que se encuentra en el exterior de su entorno natural: Marián Cué Castro, Javier y Victoria Solís Bogani y Eva de la Vega. «Tenemos el sello de la Fundación Biodiversidad como chiringuito responsable por todas las medidas que tomamos para proteger el entorno: gestionamos los residuos, no usamos plásticos de ningún tipo e incluso a veces limpiamos el camino», explica Mirián Cué, hija de los propietarios del mismo.

Dada la cantidad de turismo que pasa por el lugar en temporada alta, Cué afirma que para todos es muy importante «conservar y cuidar la playa. Es imprescindible respetarla. En Llanes lo que tenemos es porque lo cuidamos. La mayoría de la gente que viene trata de hacer bien las cosas cuando está informada de lo que tiene que hacer en un entorno natural, lo que no evita que siempre haya alguno que no lo haga, pero eso sucede aquí y en el resto del mundo, vaya». Para la comarca y para Asturias es vital mantener intacto el tesoro que aflora cuando sube la marea.

En la salida 313 de la A-8 se accede un camino rural que conduce al aparcamiento habilitado para los visitantes, situado a unos 500 metros de la playa de Gulpiyuri. No es un camino duro y mucho menos si se tiene en cuenta la recompensa que ofrece un paraje sin igual.

Los amantes de los paseos sencillos pueden seguir por el oeste por un sendero que en poco tiempo lleva a Villahormes y que permite, además de encontrar playas singulares y estrechas como la Canalina y la Canalona, disfrutar de la puesta de sol frente al castru de Las Gaviotas.

Para evitar decepciones por encontrarse la playa sin agua, es conveniente consultar una tabla de mareas para visitarla cuando esté en pleamar o apenas falten don horas para la misma. En la actualidad existen numerosas aplicaciones y sitios web para informarse de las mareas.