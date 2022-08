Luanco forma a la cantera rockera

El rock es una forma de vida para muchos, un estilo que revolucionó la música allá por los años cincuenta con la guitarra eléctrica no solo como instrumento, sino también como seña de identidad. Antes, en los años treinta, ya habían enchufado la guitarra a un amplificador para tocar blues. Es más, uno de los himnos de este género es "Sweet Home Chicago", obra de Robert Johnson, que fue una de las primeras canciones que sonó en el "Derrame Rock Kids" que llenó la mañana de "Luanco al mar" en el muelle viejo. Esa iniciativa novedosa pensada para familias tenía un objetivo: que los críos se lo pasaran bien e hicieran "oído rockero" con temas clásicos del imaginario colectivo.

Una banda de nombre "Derrame Rock Kids" estuvo sobre el escenario bajo la dirección de Dani León. Un combo clásico de dos guitarras, bajo y batería que deleitó a padres, madres y pequeños con un remesa de temas que bien podría ser un repaso a la historia del rock internacional. Con Elvis Presley en el recuerdo suena "Heartbreak Hotel" y "Hound Dog" para después de dejarse llevar por "Johnny B Goode", ese tema que volvió loca a una generación con Chuck Berry y su particular baile moviéndose de un lado a otro del escenario sobre una pierna.

Vino luego el momento de cantar a los cuatro vientos "I Feel Good", que traducido al castellano es "Me siento bien", de James Brown, una canción que no solo forma parte de la historia de la música con mayúsculas sino que también, ayer, era una declaración de intenciones. Padres bailando con sus hijos, de todas las edades, desde pequeños en carricoches hasta los catorce meneando las caderas y, si se daba el caso, sacando los cuernos con sus manos, que también es un símbolo rockero. El binomio "The Beatles"-"The Rolling Stones" también se dio cita en Luanco. Tras ellos, el sonido salvaje de "Born to be Wild", que fue una de las primeras canciones que incorporó en su letra las palabras "heavy metal" allá por 1969. Pero esa es otra historia. Siguieron temas de "Queen", "Status Quo" y "The Police", entre otros, para culminar la fiesta con "Highway to Hell", otro himno que compusieron los australianos "AC / DC". Visto lo bien que se lo pasaron los pequeños bailando ayer con sus padres en Luanco, el rock permanecerá impasible al paso de los años y, como ha ocurrido hasta la fecha, romperá con todas las modas que se ha encontrado en más de medio siglo de música contemporánea.