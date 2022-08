Una más danzando entre las casetas

Que tu primera fiesta de prao te pille trabajando no es el plan soñado, pero sí la oportunidad perfecta de contarlo desde otra perspectiva, quizá desde la anécdota de alguien poco avezada en el mundo de las romerías y que tuvo que dar el salto a Asturias para imbuirse en un terreno desconocido.

Las expectativas eran altas, es lo que tiene llevar años oyendo hablar de las fiestas de prao. Pero una vez allí, todos los prejuicios se olvidan y el ambiente te contagia. Charangas de Candás o Luarca versionando clásicos de Beyoncé, fiel reflejo de la unión entre generaciones: adolescentes que se adentran en la fiesta por primera vez sin sus padres y veteranos que cuentan sus "xiringüelos" por decenas. Es parte del encanto de la fiesta, pasear entre casetas y descubrir cómo las ganas de disfrutar del sol, la sidra y la música no entiende de edades.

Es el caso de Agustín Carbayo, quien, a sus 59 años, puede decir orgulloso que es miembro de una de las peñas más emblemáticas de Pravia. "Todo el mundo pasa por aquí porque es una de las casas madre del Xiringüelu. Están todos invitados a comer algo, tú la primera, que no te puedes ir sin tomar un culín y tortilla". La invitación es tentadora pero el día solo acaba de empezar y antes hay más preguntas que hacer. Una duda recurrente cuando participas por primera vez en una tradición tan arraigada es cómo empezó todo. "La historia se remonta a la tertulia encabezada por un grupo de familias y amigos que empezaron a reunirse en el bar La Cueva para celebrar y comer empanada. Pero uno de esos años llovió, así que decidieron poner cuatro ramas y algo de laurel para cubrirse un poco y fue así como empezó la tradición de las casetas", afirma Carbayo.

Y desde entonces hasta hoy, cuando las tortillas y las empanadas se cuentan de 6 en 6, los bollos preñaos ascienden a 48, los huevos llegan a 14 docenas y la sidra... De la sidra no hay ni registro de la cantidad de cajas que copan el suelo. El calor invita a más de uno a llevar la camiseta en la mano, ir en bikini o refrescarse con pistolas de agua. "Hay que traer ropa que no quieras volver a utilizar porque vas a acabar hecha un cuadro", asume Covadonga Marcos, de la peña "Stranger Xirin", juego de palabras en referencia a la conocida serie "Stranger Things". "Es nuestro primer año como peña y nos lanzamos porque somos todos muy amigos y nos apetecía compartir este día todos juntos", cuenta Alba Cano, de "L’ Gomanil". Y para pasar un día largo no puede faltar "empanada y sidra, sidra y más sidra", apostilla.

Desde la peña "Esto es 1 sinvivir" recomiendan para "iniciarte por todo lo alto, ir de casetas, beber mucha agua y bailar el ‘xirin’ para ser una más en este paraíso". Los playeros desgastados evidencian días seguidos sin parar de bailar, los bostezos revelan que la noche ha sido larga y los maquillajes brillan para "salir guapa en la foto", pero nada brilla más que las voces coreando el "Asturias, patria querida" en torno a la caseta de "El Ahorcáu" para "colgar el muñeco". Sorprende cómo siendo de fuera, de una lejana comunidad a 800 kilómetros del "paraíso", eres una más en esa unión y acabas cantando "baila xiringüelu, y nada más".