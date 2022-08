"Los Berrones", en plena forma

Nulla sit amet justo augue, vitae convallis arcu. Quisque in odio nec mauris molestie tempor. Etiam massa felis, iaculis nec lobortis et, consectetur quis nibh. Praesent at mauris id quam tempor imperdiet non a urna. Donec vitae consectetur lorem. In arcu nisl, consectetur eu luctus a, convallis a felis. Sed vel augue non elit viverra imperdiet sit amet posuere orci. Proin at lacus et magna elementum iaculis sed in ipsum. Suspendisse quis dui a turpis laoreet tincidunt. Curabitur pharetra, risus sit amet pretium viverra, massa felis mollis orci, a rhoncus tellus tellus eget quam. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; In ante turpis, adipiscing iaculis lacinia vitae, imperdiet a dolor. Fusce in sem ut nisl molestie pellentesque at at dui. In hac habitasse platea dictumst.

Vivamus tincidunt egestas suscipit. Morbi porta tristique justo eu tristique. Morbi urna metus, aliquet quis aliquet luctus, sollicitudin sit amet lorem. In quis turpis tortor, ullamcorper bibendum eros. Ut vel orci vel mauris mattis hendrerit nec ut sapien. Etiam pharetra iaculis justo ac consequat. Praesent leo nulla, sagittis vel semper quis, aliquam ac nisl. Quisque tristique dignissim sapien at sollicitudin. Aenean sed blandit dolor. Aenean pharetra bibendum libero vitae blandit. Donec vitae urna at dolor commodo laoreet accumsan vitae lorem. Vestibulum tincidunt dictum tortor et iaculis. Mauris vehicula, magna vel volutpat sollicitudin, odio sem ultrices eros, viverra sodales nunc leo vel metus. Curabitur at tempor nisl. Maecenas suscipit feugiat libero in varius. Suspendisse mollis ipsum eu nunc eleifend consequat at ut nulla.

Duis hendrerit velit nisl. Suspendisse ultrices venenatis metus, vel sollicitudin dui eleifend non. Praesent varius elit in felis vestibulum ac convallis metus ullamcorper. Donec neque libero, sollicitudin eu placerat non, imperdiet et elit. Suspendisse consectetur purus a diam viverra vel mattis est adipiscing. Pellentesque cursus dignissim ultrices. Mauris vitae lectus est, ac sagittis lorem. Mauris enim purus, pretium a laoreet ut, adipiscing eget sapien. Proin ante eros, luctus quis hendrerit at, sagittis vehicula purus. Phasellus pellentesque, mauris ut lacinia dignissim, lorem metus eleifend arcu, id eleifend enim nulla hendrerit justo. In convallis urna quis justo accumsan a dapibus leo posuere.

Fusce elementum turpis vel elit fermentum blandit. Etiam pretium lectus sed velit ultricies vel fermentum elit aliquet. Praesent eros purus, egestas sit amet facilisis a, rutrum ut lacus. Duis aliquet convallis interdum. Quisque lorem justo, eleifend vitae fringilla eget, auctor in mauris. Donec consequat, dui et blandit egestas, ante velit eleifend justo, id tempus diam nunc ut est. Fusce sed tortor lorem. Fusce scelerisque sodales mauris vel auctor. Nam laoreet volutpat augue, eget venenatis nisi convallis ut. Praesent erat dolor, ultricies vitae euismod eu, fermentum quis magna.

Vivamus egestas turpis ut nibh rutrum facilisis. Aenean nulla velit, sollicitudin in dictum sed, ullamcorper vitae lorem. Donec sit amet vulputate nisi. Quisque egestas fermentum gravida. Proin vitae ante mauris. Vivamus lorem justo, rhoncus eu cursus at, euismod sed lacus. Aliquam ac justo neque, ac dictum urna. Sed facilisis, mi nec pellentesque dignissim, felis lacus fringilla sapien, sit amet pharetra dui dolor vitae justo. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Vestibulum euismod mi sed odio placerat id fermentum eros viverra. Cras vulputate, lacus ut eleifend posuere, massa lorem tristique quam, ut euismod libero erat a libero. Phasellus luctus, nibh in gat dui. In hac habitasse platea dictumst.

Vivamus Duis sit amet magna

"Los Berrones" continúan triunfando allá donde van. Anoche lo hicieron en la playa de Poniente durante uno de los conciertos estrella de la Semana Grande de Gijón. El grupo de rock asturiano dio un espectáculo muy especial, dentro de su gira "Añu 1 d.C. (Después del Covid)", porque actuó junto a la Banda de Música de Pravia. Hubo humor, naturalidad y mucha energía.

El grupo creado en la década de los ochenta en Tolivia (Laviana) lo dejó todo sobre el escenario junto a un público entregado y muy variopinto, de todas las edades. Tras pasar la tarde entera ensayando, el concierto comenzó con una grabación introductoria en la que "Los Berrones", con mucho humor, se encontraban en un búnker y realizaban un "vídeo diario", representando los días de confinamiento durante la pandemia del covid, de ahí el nombre de la gira. Una vez finalizó el vídeo, se iluminó el escenario, destacando los rastrillos amarillos al frente que servían de soporte para los cantantes, y la Banda de Música de Pravia abrió tocando algunos temas más clásicos de "Los Berrones" como "La de la escuela" y "Nun yes tú".

La participación de la Banda de Música de Pravia fue muy aclamada. "Ver cómo tocaban los temas míticos de ‘Los Berrones’ es maravilloso. La piel se pone de gallina", expresó Alexia Solares, seguidora del grupo desde hace años. "Son prestosos y te lo pases superbién porque son supersimpáticos", decían, unos metros más allá, Isabel Oliver y Secundino Ordóñez –seguidores del grupo de música–, minutos antes de comenzar el concierto.

"Polo" fue la canción de apertura del grupo. En ese momento, todo el público, muchos "veteranos" seguidores de la banda, se animó y cantó al son de la música. "Agárrate al mangu" y "Parásitos" fueron otras de las canciones que tocaron en el concierto, lleno de energía y humor.

Un grupo de jóvenes, entre ellos Pelayo Alonso y Pablo Morán, de Tolivia, siguieron al grupo hasta Poniente a primera fila con sus banderas y pancartas. "Llevamos siguiendo a ‘Los Berrones’ desde que nacimos", aseguraban todos al unísono, orgullosos de ser vecinos y amigos de los componentes del grupo. "Es el mejor grupo de Asturias", concluyeron. El espectáculo se prolongó durante más de hora y media para deleite de un público que abarrotó la explanada del Alcalde Vicente Álvarez Areces, el exalcalde de Gijón y expresidente del Principado al que precisamente "Los Berrones" le dedicaron uno de sus famosos temas. Ayer, sonaron casi todos.