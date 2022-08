Peña Santa de Enol, tan alta como acogedora

Techo del concejo de Cangas de Onís, Peña Santa de Enol reina sobre su entorno, no solo por lo dominante de su estatura (2.486 metros) sino también por su aspecto, que es singularmente llamativo, sobre todo cuando se la contempla desde el lago de La Ercina, hacia el que muestra su redondeada cara Norte, cruzada en diagonal, a modo de banda de honor, por el marcado trazo del Corredor del Marqués. Lo más difícil de su ascensión está en los primeros metros y conviene contar para ello con la colaboración de un experto, que tampoco estará de más en la subida por la famosa "Grieta Rubia". Un grupo formado por el muy recordado Avelino Suárez, sus hijos Paulo y Jorge, su futura nuera Lucía Salvador y yo habíamos confiado a Erik Pérez Lorente en aquel día de agosto de 2013 la responsabilidad de que nos llevara hasta la cima y lo habíamos hecho una vez más desde la plena confianza, pues teníamos sobrada experiencia sobre su capacidad como guía de montaña, además de estimarle y admirarle como amigo. Erik nos citó aquel día a las ocho de la mañana en Pandecarmen, hasta donde llega la pista que se desvía de la carretera a Los Lagos en el collado de Les Valeres y atraviesa luego la Vega de Enol. Fuimos puntuales al acudir a la cita.

Para empezar, lo más difícil.

Desde Pandecarmen, al lado del Pozu del Alemán, llamado así porque dicen que allí se bañaba Roberto Frasinelli, incluso en invierno, hasta la Horcada de Santa María, a cuyo lado comienza la subida a Peña Santa de Enol hay un largo camino, tan interesante que merece un tratamiento aparte. Diremos de momento nada más que hacerlo nos llevó cuatro horas y media, casi sin descanso. Unos metros más abajo de la horcada nuestro guía nos planteó si, tras llegar a la cima, preferiríamos bajar por el mismo itinerario de subida o si querríamos hacerlo, por el Corredor del Marqués, en la cara opuesta. Si optáramos por la segunda alternativa, habría que llevar la mochila. Si preferíamos la primera, podríamos dejarla allí. Creo que prevaleció lo utilitario para que nos inclináramos por la primera opción.

Como es un lugar común en el montañismo asturiano, lo más complicado de la subida empezaba allí, en la mismísima base. Los primeros diez o quince metros plantean el mayor grado de dificultad de toda la subida. La marca un techo inclinado de izquierda a derecha, bajo el que se suceden, superponiéndose, unos delgados estratos en forma de escamas. Por ahí deberíamos trepar en diagonal, ganando altura hasta llegar a un terreno donde pudiéramos ponernos de pie. Erik se adelantó a subir, llevando un rollo de cuerda al hombro. Le vimos, desde abajo manipular con la cuerda para montar –eso nos lo explicaría luego– un "nudo dinámico" con un "ocho" y un mosquetón y enganchar este último en una instalación metálica que estaba fijada en la pared rocosa. Él mismo había puesto aquella cadena doce años antes y la revisaba con mucha frecuencia, no en vano había subido más veces que nadie a Peña Santa de Enol. La de nuestro día era la 204.

Erik dijo mi nombre y lanzó desde arriba un cabo de la cuerda, cerrado con un nudo de gaza –corredero– que me puse a la cintura. Del otro cabo, que lanzó a continuación, se hizo cargo Jorge, que se colocó detrás de mi y tiró de la cuerda para mantenerla tensa. Con la confianza que me daba esa sujeción, comencé a avanzar hacia donde estaba Erik. Al principio me resultaba difícil, pero un poco de paciencia, otro de imaginación y, sobre todo, la confianza, que daba la tensión de la cuerda me permitieron completar el recorrido y doblar el saliente tras el que se encontraba Erik. De forma parecida fueron subiendo todos los componentes del grupo.

Hacia, en, por la "Grieta Rubia".

Ya todos en la ladera del pico, avanzamos por ella hacia arriba y la izquierda, en un zig-zag señalado por unos jitos, que nos condujo hacia la famosa "Grieta Rubia", otro de los aspectos más conocidos de Peña Santa de Enol. Se trata de un pliegue bastante pendiente, cuyo techo está tan próximo al muro que a veces no permite meter el cuerpo entre uno y otro, si bien en general se puede hacer, con lo que es posible utilizar las técnicas de oposición o contraposición para subir. Lo de "rubia" se debe a la coloración amarillenta que tiene la grieta, producida, según el diagnóstico profesional de Avelino, por la presencia de dolomía.

Situada en la cara Sur de Peña Santa de Enol, la Grieta está calificada de Poco Difícil Superior. Pero, para lo de las calificaciones no hay dos montañas iguales ni dos vías parecidas, ni siquiera en un marco aparentemente homogéneo como los Picos de Europa. La caliza es aquí menos compacta que en otros lugares, está a menudo estratificada en planos muy delgados y hay bastante piedra suelta, por lo que, si el grupo es grande, resulta aconsejable avanzar juntos. Pero, como en todas las canales estrechas, las posibilidades de trepada son muy grandes y suponen una tentación para la imaginación. Creo que ninguno de los cinco dimos los mismos pasos, sino cada uno inventó los que le parecieron en cada momento más apropiados.

Una cumbre acogedora.

Como la vía es bastante vertical y relativamente corta, pues salva un desnivel de apenas 150 metros, la hicimos con relativa rapidez. De pronto nos encontramos ante una especie de plataforma pedregosa desde la que se abría una vista muy amplia, de la que llamaba la atención el Lago de La Ercina. Habíamos llegado a la confluencia de la "Grieta Rubia" y el Corredor del Marqués, que son las vías normales de las caras Norte y Sur. La cima estaba unos 30 metros por encima de nosotros y desde ella nos contemplaba Luis Verano, piloto de Iberia y amigo de Erik desde la infancia. Lo habíamos encontrado durante el trayecto de aproximación y luego se había adelantado a nosotros, como también lo haría para descender.

Ya solo nos faltó trepar por un diedro situado a nuestra izquierda, hacer un corto flanqueo hacia la derecha y tirar luego hacia la izquierda para desembocar en la cima. Eran poco más de las dos de la tarde, o sea cinco horas y media de haber empezado a caminar. La subida propiamente dicha nos había llevado una hora.

La cumbre de Peña Santa de Enol, llamada por algunos –Erik dice que inapropiadamente– Torre de Santa María, es pequeña pero acogedora. Dos grandes rocas tumbadas hacen de parapeto hacia el Oeste y otras peñas la abalconan hacia el Sur. Por debajo de esa plataforma superior hay otras dos , fácilmente accesibles. Por todo el ámbito de la cima es posible moverse sin sensación de peligro. Todo lo contrario, inspira tranquilidad. Lucía Salvador puede dar fe de ello pues tuvo tiempo para, acomodada en una de las llambrias de la cima, echar una breve siesta.

Y sobre todo, Peña Santa.

En cuanto a las vistas que Peña Santa de Enol ofrece, corresponden a su elevada estatura y solo llegan a dificultarlas los incidentes meteorológicos. Por ejemplo, el día de nuestra ascensión la visibilidad hacia el Noroeste no era clara. Y el Macizo Central se veía a esa hora a contraluz. Como permanecimos en la cima casi una hora, buena parte de su impresionante orografía fue adquiriendo relieve a medida que cambiaba la incidencia de los rayos del sol. Hacia el Oeste se divisaba perfectamente la silueta del Sueve y, bajo ella, Arriondas. Mucho más cerca, el Lago de la Ercina y más cerca todavía, el refugio de Vegarredonda a vista de águila. En un barrido visual de Oeste a Este sobresalía la cima redondeada del Cabezo Llerosu y, sobrepasado el foso del Cares, cuyo fondo no llegábamos a ver, aparecía el Central. Más cerca, las cuerdas de cumbres del Cornión que flanquean las Peñas Santas. Y hacia el Sur admiramos, exenta, la airosa Torrezuela, mostrando el perfil de su elegante arista cenital.

Pero si alguna montaña contemplada desde aquí imanta la vista es Peña Santa, cuya cara Norte vemos a menos de un kilómetro de distancia en casi toda su enorme extensión, desde la Aguja de Mesones hasta casi su otro extremo. De toda la larguísima línea de cumbre de la reina de Cornión apenas el Torco y la Forcadona hurtan su presencia a la cima de Peña Santa de Enol, que es casi tan alta como Peña Santa, pues solo cien metros de altura separan los puntos más elevados de ambas montañas.

Sin que de la Peña Santa dejara de impresionarnos su enorme mole, coronada por la robusta torre que la remata, nos maravillaba, viéndola ahora, que hubiéramos podido subir hasta allá arriba dos años antes, también con Erik de guía. Más todavía, después de que nos identificara la ruta por donde lo habíamos hecho. La vía de la Canal Estrecha, nos pareció demasiado difícil, por vertical y larga.

El descenso.

Luis Verano fue el primero en iniciar el descenso. En seguida desapareció de nuestra vista. Nosotros descendimos mucho más despacio. Al destrepar la "Grieta Rubia", se trataba de bajar el centro de gravedad para deslizarse en busca de apoyos, lo que en algunos casos significaba arrastrar el trasero. Pero en una ocasión en que bajaba de cara a la pared mis pies no lograron encontrar el resalte que buscaban y me precipité hacia abajo. Por fortuna para mí, Erik, que, previendo la dificultad, se había colocado en la trayectoria y a poca distancia, me frenó con su cuerpo y lo que pudo ser cualquier cosa mala –desde un rasponazo a algo peor– quedó reducido a la condición de anécdota. Que Erik Pérez Lorente sepa que espero no olvidarla.

Para completar el descenso repetimos en el extremo difícil la maniobra con la que habíamos iniciado la subida, pero en sentido inverso, o sea, de cara al valle. Allí estaban las mochilas y en ellas, la comida y el agua. Y allí mismo comimos, dando la vista al Jou Santu, la solemne antesala de la Peña Santa, y frente al altivo Macizo Central, ahora con mayor relieve y más intenso color, al recibir una luz más oblicua.

Eran las tres y cuarto de la tarde cuando empezamos a comer. El reloj marcaba las ocho menos veinte cuando llegábamos a Pandecamen.

Un camino largo y duro, puro Picos