El rock se reivindica. «Hemos estado como animales en una cueva», confesó el líder de la banda «Immaculate Fools», Kevin Weatherill, tras dos años sin actuar en el parque del Muelle de Avilés en «La Mar de Ruido», un festival de rock gratuito propio de las celebraciones musicales del mes de agosto en la ciudad. Para los «Immaculate Fools», volver a pisar un escenario es toda una alegría. «Este será nuestro quinto concierto desde que los eventos sociales y culturales han vuelto a la normalidad», reveló Weatherill entusiasmado.

En sus casi cuarenta años de trayectoria como banda de pop-rock con tintes folk, no ha habido ningún concierto que no hayan disfrutado al máximo y que no hubieran hecho disfrutar al público con sus éxitos más sonados: «Siempre que nos subimos al escenario lo pasamos en grande y eso es lo que tratamos de transmitir al público», afirmó el cantante principal de la banda, quien asegura que ellos dejarán de tocar el día en que dejen de pasarlo bien sobre un escenario.

Además de «Immaculate Fools» también actuaron «Muñeco Vudú» y «Los Ruidos», liderados por Juan Martínez y caracterizados por su gran fluidez en el manejo de diferentes estilos musicales como el rock, punk, garage, pop, reggae, psicodelia, surf, funk, e incluso flamenco.

Hoy actuarán otras tres bandas más. La primera de ellas, la banda sonora de la película de «Forrest Gump» sonará de la mano de «The Forrest Band». La agrupación madrileña «Atraco» será el segundo grupo musical en subir al escenario para animar a bailar al público avilesino con sus canciones. Algunas de ellas, producto de la colaboración con Ariel Rot, quien abrió el año pasado el festival.

El plato fuerte de la noche será «Burning», en su regreso a «La Mar de Ruido», tras haber dicho adiós en 2019. Desde ese momento, Jhonny volvió a la carretera tras editar su primer disco «Hagámoslo», en el que se presentó como «Jhonny Burning». Estas actuaciones pondrán fin a la rica programación musical del festival, que se suman en el mes de agosto junto a un centenar de conciertos de los diferentes festivales, actuaciones en solitario y grandes orquestas.