El cucurucho del verano en Asturias sabe a turrón

Los helados son el más fiel acompañante del verano. Llueva o haga calor en esta época estival siempre apetece. No se necesita excusa para disfrutarlo. Y más si paseas por las calles asturianas donde la oferta de las heladerías es de lo más variada. Si el calor es el problema, este postre frío se presenta como solución. Si la idea es algo dulce, la base de leche y azúcar ofrecen la satisfacción. Y si por el contrario el paladar pide algo salado, el pistacho e incluso el Cabrales son parte de la propuesta. Sea como fuere, lo que está claro es que "el helado es el gran ganador del verano".

No son pocos los que ya han hecho su parada en alguna de estas heladerías. Esta temporada estival el sabor que más triunfa es el turrón; es el cucurucho del verano. Todas las heladerías coinciden: en San Antonio, pasando la calle de los Moros o hasta la del Marqués de San Esteban, en Gijón. "Un helado de dos bolas, turrón y mantecado", sonaba, ayer a medio día, en la heladería. Era uno de los primeros clientes del día, Javier Fernández, tenía clara su elección, no dudó a penas un segundo. "Este es el sabor que más me gusta, voy a por uno que sé que me va a gustar", explicó Fernández. Un éxito que tiene como base la "elaboración artesanal". "Son helados de Km-0, los hacemos nosotros mismos, en nuestro propio obrador", explicó Iván Noval, que regenta el local y continúa con la tradición familiar. La heladería de la calle de los Moros no es la excepción en esta elección: "El turrón siempre triunfa", apoyó Pablo Arques, artesano heladero. En su caso, la receta es "una materia prima natural y de buena calidad". Y para el proceso la clave es "el mimo a la hora de tratar el helado", desveló Arques.

En Marqués de San Esteban, el verano pasado, el helado de turrón arrasó y este, en el mostrador, estuvieron prevenidos. "El helado de turrón es una opción segura, todos los veranos vendemos un montón", aseguró Rocío González. "Ahora viene con trozos de turrón, eso gusta mucho", matizó la artesana.

No obstante, los sabores clásicos con la leche asturiana por base, dejan hueco también para los sorbetes, más refrescantes. Como Larissa y Daniel Shevchenko, que tras analizar el expositor se decantaron por "uno de mora y otro arcoíris". Y hay quien los mezcla. Es el caso de Ana García, que optó por "la combinación de oreo y mandarina". En el negocio de Arques apostaron por preparar el sorbete de fruta de dragón: "Al tener una base de agua y fruta es muy fresco y gusta mucho", aseguró. Además, es una opción ideal para aquellas personas que tienen algún tipo de alergia o intolerancia, y también para los veganos.

Entre los más de 50 sabores de estos locales no podía faltar un guiño a la tierra. En la calle San Antonio, Iván A. Noval y Sonia Camino tienen una sección con bandera asturiana. Desde helado de fabada, de oricios, de arroz con leche, de manzana... "Tenemos uno de queso Cabrales, la gente siempre nos dice que es como comer un pedazo del queso, pero con un toque más dulce", detalló González. Además, también hay espacio para revivir la infancia entre variedad de sabores. "Creamos un helado de huesitos que me hace especial ilusión porque recuerdo comerlos de niño y así recreo un poco mi juventud", explica Noval.

Y aún hay más sabores entre los que escoger, nuevas creaciones aún por degustar y algún sabor que guardan en la recámara estas heladerías. Ahora solo tienen que decidir cuál será la combinación.