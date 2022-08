San Timoteo vuelve con las pilas cargadas a Luarca. La localidad asturiana esperaba "con ganas" este momento. Así lo afirmaba esta mañana la avilesina Laura Rodríguez, que, tras dos años sin venir por culpa de la pandemia, reconoce, al igual que sus amigas, que le hacía mucha ilusión recuperar la normalidad en su fiesta favorita: "Ahora vamos a comer y así coger fuerzas para lo que viene después. Lo aprovecharemos como si fuera el último".

Y es que tras la procesión de San Timoteo por el campo, la gente se dispone a comer para seguir disfrutando de la fiesta. Los puestos con empanadas inundan el campo y Alberto Alvárez, ovetense, asegura que "la comida no falta. El que no come es porque no quiere." Por el momento, el tiempo se está "portando" explica Lucía, su hermana. Para ella, "ojalá siga así, ni que pegue mucho el sol, ni que llueva".