El Aquasella levanta el campamento tras cuatro días de fiesta en Arriondas

El Aquasella cerró sus puertas hasta el año que viene. El festival de música electrónica completó su 25.ª edición superando las expectativas marcadas por la organización y, durante los cuatro días que ha durado, asistieron más de 40.000 personas.

Para todo en la vida siempre hay una primera vez y eso le ocurrió a Mara Hernanz, una de las asistentes, que no se quiso perder su primer Aquasella en su regreso tras dos años de parón por la pandemia. A la joven le quedaba cerca el recinto, ya que es de Arriondas, y, al compararlo con otros festivales de música, tiene claro dónde están las diferencias: "Antes de venir pensaba que la clave iba a estar en la música, pero después de haberlo vivido y haber estado en varios festivales este verano, es la gente lo que lo hace distinto. Hay muy buen rollo y cada uno va por libre sin juzgar a nadie.". Es consciente de que es un evento "diferente" y considera que no es para todo el mundo: "No se lo recomendaría a alguien que no le dé más el ‘techno’ porque todo el rato el mismo tipo de música y, si no estás de escucharla, probablemente te acabe cansando". Tiene una cosa clara, y es que el año que viene repetirá "sin duda porque el ambiente que había ha sido lo mejor". La joven también constata las mejoras que han realizado desde la organización en referencia al acceso y las colas: "Por lo que he visto, ha estado bastante bien, no hubo tanto caos para entrar, ni colas interminables". Aunque matiza: "Eso sí, pondría buses tipo ‘lanzadera’ a distintos puntos, ya que taxis había pocos".

Otro "novato" del Aquasella ha sido Carlos Fernández, que vino desde Ourense con sus amigos para desconectar unos días en la región asturiana y aprovecharon su estancia para acudir al festival: "Solo cogimos la entrada del viernes". Recalca tres puntos fuertes a la hora de hacer un balance en su experiencia. Por un lado, la localización de la fiesta ‘techno’: "Además de la música electrónica, que se haga en Asturias lo hace especial. Es una oportunidad increíble por el hecho de estar escuchando la música que te gusta y disfrutando en un valle con unas vistas montañosas espectaculares". Otro punto importante para el joven es que "aquí el problema de calor excesivo, en comparación a otros festivales, no lo hay. Puedes descansar mucho mejor". Y, finalmente, destaca que "vienen artistas internacionales de todos los lados", como, por ejemplo, de la talla de Amelie Lens o Adam Beyery, y "es una ocasión única para verlos".

"El sonido era brutal, de una gran calidad", destaca Samuel Muñoz, otro de los asistentes al Aquasella. Tras hacer el viaje desde Guadalajara hasta a Asturias, afirma que ha merecido la pena: "He tenido muy buenas sensaciones todo el tiempo. No tengo ninguna queja, 10 de 10". El propio joven siente lástima de que finalice: "Me voy súper triste, no quería que se acabase". Aunque ya piensa en el año que viene: "Repetiré".

El festival se cerró, sin embargo, con un hecho trágico después del fallecimiento de un asistente de 41 años que sufrió una indisposición en la noche del sábado al domingo. La organización mostró su "profundo pesar" por lo sucedido y decidió, en consonancia, cancelar la sesión de "after" prevista para el domingo por la tarde como cierre a cuatro días de fiesta.