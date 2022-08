Luarca saca el chambrón del armario

Regresó una de las fiestas más alegres y esperadas por todos los asturianos y, en especial, para la gente de Luarca. La jornada de ayer llevaba tiempo señalada en la agenda de muchos asturianos como "el día grande" de las Fiestas de San Timoteo, precedido de una noche de fuegos artificiales. Se volvió, tras dos años, a celebrar una romería multitudinaria en la que, desde por la mañana, las charangas –como, por ejemplo, "BB+", "El Felechu" o "Ceda El Paso"–, junto a gigantes, cabezudos, peñas y romeros, salieron de la Travesía Teatro Amelia y se dirigieron hasta el final del puerto. Desde allí, partieron entre música y cánticos hasta el campo de San Timoteo. Había ganas de coger el bastón y enfundarse el chambrón.

La procesión fue precedida del tradicional carro con el vino tirado por un caballo. Los romeros, acompañados de charangas, bandas de música y grupos de gaiteros, iban vestidos con la popular vestimenta de las fiestas luarquesas (el citado chambrón) y la "T" de pan al cuello. Los gigantes y cabezudos se quedaron a medio camino. Su función en éstos últimos era la de "molestar", en el buen sentido. Portaban una vejiga que tradicionalmente estaba hecha de tripa de cerdo y solía estar hinchada para ir golpeando simbólicamente a la gente. Actualmente, no se suele hinchar y, principalmente los niños, la arrugan porque así "pica un poco más", explicaba una de las madres presentes.

"Se recuperó la normalidad que faltó por culpa de la pandemia", afirmaba Esther Fernández durante el trayecto al campo, acompañada de su hermana Soraya Fernández y su amiga Geli Arango. "Aquí todo el mundo es bienvenido, llegas al campo y tienes para comer porque te acercas a la gente y te invitan", aseguraban. Ninguna de las tres tienen dudas: "Es una fiesta apoteósica, la mejor de Asturias". Esther Fernández confesó que "la juventud suele ir más con los amigos y para los más mayores, como nosotras, es más familiar. Aunque para esto no hay edad, nos los pasamos fenomenal igualmente".

En el trayecto se apreciaba la cantidad de carrozas que había. Algunas de charangas, otras de peñas y también de jóvenes en las que algunos optaron por utilizar carros de la compra. Muchas iban adornadas con banderas de España, de Asturias, la “T” de San Timoteo y, también, portaban de las provisiones: barriles de sidra, de los que iban echando unos culinos; panes, empanada y hasta jamones, como es el caso de la peña "Humeiro".

Mientras, en el campo había mucha gente esperando a que sacaran a San Timoteo de la capilla y empezase su procesión para así "poder ir a comer", como explicaba Raquel Fernández acompañada de sus amigas Sandra Braña y Andrea García, que vinieron desde Cudillero para volver a vivir la fiesta "como en años anteriores". Para Sandra Braña, es la mejor celebración: "Un cierre de verano espectacular. Es muy acogedor porque hay muy buen ambiente familiar y de amigos, no es como otras fiestas grandes que hay mucho desmadre". Aunque su amiga Raquel Fernández discrepase. "Prefiero el Xiringüelu", decía, aunque sus amigas trataron de que cambiase de idea mientras se desarrollaba la romería.

A las 13.30 horas sonaron las campanas y empezó la misa en la capilla del campo mientras terminaban de llegar los más rezagados de la procesión festiva de charangas, peñas y romeros. La celebración religiosa terminó a las 14.00 horas y, en ese momento, sacaron al santo entre cánticos. No faltó ninguno, ni el "Cumpleaños feliz" ni la canción de San Timoteo ("¡eo eo!"). La campana no paró de sonar hasta que el santo volvió a entrar a la capilla. Una vez que finalizó la procesión de la imagen por el campo, la gente ya se dispuso a comer y a disfrutar del día. Laura Pérez, una joven de Luarca, y su amiga Esperanza Forero, que vino desde Chile, llevaban el chambrón con de color amarillo y verde haciendo referencia a la unión del grupo, ya que son "una piña". Ambas se conocieron estudiando en Málaga: "Ella no sabía que en Navidad teníamos dos semanas de vacaciones", aclara Laura Pérez. "Entonces, me la traje para aquí porque no se podía quedar sola. Ahí fue cuando se enamoró de Luarca. Al año siguiente fui yo a verla a Chile y ella vino los tres siguientes". En 2019, el último año que se había celebrado la romería con normalidad, la trajeron, pero "hecha en cartón", explicaba. La historia termina con final feliz para la joven chilena: "Ya me tienen muy entrenada (entre risas). Me aconsejan sobre cómo hay que tomar la sidra y que no me siente mucho. Estuvimos toda esta semana entera de fiesta, fuegos incluidos. La madre de Laura me tiene como una hija". Esperanza llevaba en la "T" estampada los colores de la bandera de Chile: "El próximo año viene mi familia completa, que somos siete, y cuando vengan se van a tener que poner este chambrón". En lo que respecta a la fiesta, Laura Pérez cree que "San Timoteo tenemos que guardarlo como secreto, no se puede enterar nadie más. Todo esto de los autobuses, y mucha gente que viene de fuera, no vienen con el mismo sentido que la gente de aquí". Y añade: "A la gente de Luarca le está gustando más el Día del Bollo, porque somos la gente de casa, que el propio día de San Timoteo. Eso es lo que estropea un poco". Es la crítica más repetida por los más habituales, como Alberto Rodríguez, que viene de Oviedo y opina lo mismo que la joven: "Se masifica por los autobuses que vienen de fuera. Esa gente no tiene el concepto de lo que es la fiesta y viene a otro tipo de diversión, que es fantástico, pero no combina bien con la fiesta tradicional de aquí, creo que tendrían que separarlo. Celebramos mucho más el Día del Bollo porque aparece el sentimiento real de San Timoteo".