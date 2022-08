El perro y el bañista disfrutan en armonía

Cada vez son más las personas que incluyen un perro en su vida. Solo en Gijón viven 36.180 canes registrados mediante chip por el veterinario; es la quinta ciudad de España con mayor censo. Y ahora, con el verano, tanto a los dueños como a los propios animales les apetece darse un baño. Un plan muy sencillo, pero que puede ser una odisea; no todas las playas admiten perros. En Gijón tienen libre acceso en El Rinconín. En este arenal, perros y bañistas conviven en armonía, incluso hay a quienes consiguen sacarles una sonrisa a sus mascotas.

"Es muy complicado ir a las playas con ellos, para este viaje tuvimos que hacer una lista de ellas. Esta, El Rinconín, era la más decente que vimos", explican Jesús Treviño y Josu Urbieta, que ayer acudieron al arenal con sus dos perros. Ante esta situación muchos optan por ir a "playas más pequeñas, de difícil acceso", explican Javier Gil y Blanca Reche, que disfrutaron de un baño con su perra "Berta". Porque lo tienen muy claro: "Si salimos, venimos todos, el perro es como uno más de la familia". Por eso piden más zonas para disfrutar de la compañía de sus mascotas. "Tenemos que convivir todos, sobre todo en playas con mucha gente, como San Lorenzo", apuntan Lourdes García y José Luis Fernández, "pero podrían delimitar zonas, como con los surfistas". "O poner horarios para que todos podamos disfrutar de la playa", propone Treviño. Porque los amantes de los canes coinciden en que "el problema no son los perros, son los dueños irresponsables". "Igual que si vas con la comida no dejas la basura tirada, con los perros recoges lo que puedan ensuciar", dice Gómez. "Y si ves que molestan te vas, no quieres estar incómodo", sentencia.