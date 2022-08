Agenda: consulta qué hacer hoy, 26 de agosto, en Asturias

Festival Link. Tercera edición del festival en la antigua fábrica de armas de La Vega, con la presentación de la instalación «Eclyses», una escultura cinética en movimiento, obra del artista internacional SpY. Además, instalaciones de realidad aumentada («Fauna» y «Acqua alta. Crossing the mirror»), realidad virtual («Goliath: playing with reality», «Emergence», «On the Morning You Wake (To the End of the World)», «Anandala» y «Manifest 99»), y VR Cinema («Ghost in the shell» y «Your spiritual temple sucks»). A las 23.00 horas, concierto de Jay-Jay Johanson. Los horarios generales de apertura de las instalaciones para hoy abarcan de las 16.00 a las 2.30 horas. Las actividades de realidad virtual, realidad aumentada y VR Cinema cerrarán sus puertas a las 22.00 horas. Todas las actividades, incluidos los conciertos, son de acceso gratuito.

Festival Kuivi en el Cristo. El antiguo HUCA acoge el festival Kuivi. A partir de las 22.00 horas, Festival de Comedia Alternativa, con Urko Vázquez, María Kansingica, Diego Fabiano, Lalo Tenorio y Paula Púa. Presenta Litos Fernández.

Escenas de calle. «Intríngulis» es el nuevo espectáculo de clown de Adrián Conde, con el que hará reír y disfrutar a todo aquel que quiera acercarse hoy, a las 20.00 horas, a la plaza del Conceyín de La Corredoria.

Exposición «El legado español en los Estados Unidos de América». El edificio histórico de la Universidad de Oviedo alberga hasta el 30 de septiembre la exposición «El legado español en los Estados Unidos de América». Puede visitarse de lunes a sábado, de 10.00 a 19.00 horas, y domingos, de 10.30 a 14.30 horas.

Ópera en Trascorrales. La plaza Trascorrales es el escenario de la exposición «Ópera de Oviedo. La tradición más contemporánea», que recorre la historia de la temporada lírica ovetense y que se puede visitar hasta el 30 de agosto de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas, y los domingos, de 11.00 a 14.00 horas.

Centro de Interpretación del Prerrománico Asturiano. Ubicado en el monte Naranco, a través de paneles interpretativos y con la ayuda de mapas, cronogramas y fotografías, el público puede realizar un recorrido por las distintas etapas del arte prerrománico asturiano y por los quince monumentos que forman esta arquitectura. Hasta el 31 de agosto, abierto todos los días, de 10.00 a 14.00 y de 15.30 a 19.00 horas.

Museo de Bellas Artes. El Bellas Artes acoge las exposiciones «El factor Prado», «Marina Abramovic. Retrato y performance en la colección Fundación María Cristina Masaveu Peterson» y, dentro del programa «La obra invitada», se muestra hasta el 30 de octubre la obra «Line Heat» (2000), de Richard Serra. El horario de apertura del Museo es de 10.30 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas, de martes a sábados, y los domingos y festivos, de 10.30 a 14.30 horas.

Museo Arqueológico. El horario de apertura del museo es de miércoles a viernes, de 9.30 a 20.00 horas; sábados, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 9.30 a 15.00 horas. Acceso gratuito.

Gijón

Fiesta de la Sidra. Sigue hasta el 28 de agosto la 31.ª edición de la Fiesta de la Sidra Natural de Gijón, de 11.00 a 23.00 horas, con el Mercadín de la Sidra y la Manzana en los Jardines de la Reina. Además, a las 18.00 horas comenzará el «Récord mundial de escanciado simultáneo» en la playa de Poniente, junto al edificio de salvamento. A la misma hora, el grupo de salud e igualdad del Conseyu de la Mocedá de Gijón estará en la playa de Poniente con una mesa informativa sobre la reducción de riesgos en los consumos y realización de etilometrías. A las 20.30 horas comenzará la actividad «Batiremos el récord mundial escanciando todas y todos juntos ‘El culín’». Por la noche, a las 22.00 horas, comienza «¡Ensayamos los cancios de chigre!» en la plaza Mayor.

Fiestas de Cenero. Comienzan las fiestas de prau en Cenero, hasta el 28 de agosto, al pie de la abadía de Cenero a las 21.00 horas con el repartu del bollu y botella de vinu y la verbena inaugural.

Fiestas de Vega. A las 13.00 horas empiezan las fiestas de Vega con el lanzamiento de voladores. Se podrá asistir a esta romería hasta el 28 de agosto.

Noria Jules Verne. Hasta el 31 de agosto estará instalada la noria Jules Verne en el parque de las Palmeras de Contrueces. Se podrá participar en la actividad todos los días en un horario de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.

Concurso Hípico Internacional de Gijón. En el Hipódromo de Las Mestas continúa el Concurso Hípico Internacional, hasta el 28 de agosto.

Teatro Jovellanos. La compañía «El Jaleo Producciones» presenta a las 20.30 horas «¡Vuelve Raffaela!», un estreno absoluto sobre un grupo de amigos que se reúnen en Nochevieja y realizan una ouija para invocar a Raffaela Carrà.

Centro de Cultura Antiguo Instituto. «Uniendo las Voces por la Zarzuela» dará un concierto en el patio del Antiguo Instituto de Gijón a las 20.00 horas. En este concierto participarán la Coral «Santa Eulalia» de Luarca, el Coro «Las Almenas» de Puerto de Vega, el Coro Femenino de Gijón, el tenor Israel González Castro y la soprano Vanessa del Riego; con Lara González Cortés como directora y con Álvaro González Cortés como pianista acompañante.

Escuela de Comercio. A las 19.00 horas se proyectará, dentro de la Muestra de cine lésbico, la película «Retrato de una mujer en llamas», de Céline Sciamma, premio en Cannes al mejor guion en 2019. Además, hoy es el último día para participar en el taller sobre creación literaria «¡Manifiéstate!», de 12.30 a 14.00 horas.

Semeyes. Último día en el que los centros municipales de Gijón acogerán distintas partes de la exposición «Semeyes, Gijón a través de la fotografía».

Antigua Fábrica de Tabacos. Para conocer la historia de la fábrica podrán asistir a un programa de visitas guiadas hasta el día 18 de septiembre. La entrada será libre, aunque las plazas están delimitadas: 15 asistentes por visita. El horario es de lunes, miércoles, viernes y domingos, a las 12.30 horas. Sábados, a las 12.30 y también a las 18.00 horas. Cada una de las visitas tiene una duración estimada de 60 minutos.

Campa Torres. Continúa la exposición «El Muro de Adriano» hasta el 25 de septiembre.

Antigua Rula. La sala de exposiciones de la Antigua Rula alberga, hasta el 31 de agosto, la muestra «Viaje a la especiería de Magallanes y Elcano». La exposición, que celebra los 500 años de la primera vuelta al mundo, ahonda en la travesía de Magallanes y Elcano a través de paneles explicativos y cuadros de la odisea. Podrá visitarse de 11.00 a 14.00 horas.

Museo del Ferrocarril. Continúan las visitas guiadas por las instalaciones del Ferrocarril. De miércoles a domingos con sesiones a las 12.00 y a las 17.00 horas.

Avilés y comarca

CXXXVIII Concurso de ganado de San Agustín. De 10.00 a 22.00 horas, en el pabellón de La Magdalena, se celebra el Concurso de ganado de San Agustín. Desde las 9.30 hasta las 15.00 horas será la calificación de ganado de asturiana de la montaña (pista de arena). En los actos del día de Caja Rural de Asturias, a las 10.00 horas se hará entrega de un obsequio singular a cada ganadero participante y a las 13.00 horas habrá una visita institucional del consejo rector de la entidad financiera. En el marco de la jornada del deporte rural, a las 18.00 horas se celebrará el concurso de arrastre con bueyes y a continuación la entrega de nombramientos del certamen.

Mercado medieval en el casco histórico. Recreación histórica del Mercado Franco de los Lunes, concedido por los Reyes Católicos a la Villa de Avilés en 1479. Tras dos años sin celebrarse por la pandemia, regresa con más de un centenar de puestos de artesanía, alimentación y restauración, así como un total de 22 actuaciones diarias de animación callejera para todos los públicos. Los puestos están abiertos de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 24.00 horas.

XLII Feria de Cerámica y XXXIV Premio «Villa de Avilés». La plaza Álvarez Acebal y la Casa de Cultura son los escenarios de ambos certámenes. Se pueden visitar de 11.00 a 15.00 y de 17.00 a 21.00 horas. Con 16 ceramistas de España y Portugal, de entre las piezas expuestas se elegirá la ganadora del XXXIV Premio «Villa de Avilés» de cerámica. El fallo se conocerá a las 14.00 horas. El premio tendrá una dotación de 700 euros y el ganador o ganadora tendrá la oportunidad de exponer en la galería Amaga el próximo año.

FuturAvilés by Robotix. En la Antigua Pescadería (plaza de Santiago Álvarez), de 11.00 a 13.00 horas, los niños de 8 a 12 años pueden disfrutar de una inmersión lúdica y didáctica en el mundo de la tecnología, con talleres de robótica, diseño de videojuegos, stop motion y creación de cómics con Lego. Las inscripciones se deben realizar en programacion@aviles.es.

«El beso de la mujer araña». El teatro Palacio Valdés acoge, a las 21.00 horas, la representación de «El beso de la mujer araña», un estreno absoluto en todo el país protagonizado por Eusebio Poncela e Igor Yebra, con dirección de Carlota Ferrer. Los precios van de los 12 a los 22 euros, en función de la ubicación en el recinto.

Verbena. La orquesta «La Fórmula» amenizará la noche en la pista de La Exposición, en Las Meanas, de 23.00 a 01.00 y de 01.45 a 3.00 horas. Permanecerá cerrada al tráfico la calle Alcalde Francisco Orejas Sierra en el tramo comprendido entre las calles Esther Carreño y José Cueto, a partir de las 17.00 horas.

Repaso a la historia portuaria. El museo del puerto avilesino situado en San Juan de Nieva, Espacio Portus, abre de miércoles a viernes (de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 19.00 horas) y los sábados (de 10.30 a 13.30 y de 16.00 a 19.00 horas). El acceso es gratuito. Se ofertan, además, itinerarios didácticos en la desembocadura de la ría a las 11.00 y 17.00 horas. Se requiere reserva previa (655961186, 627200449 y espacioportus@gmail.com).

Museo de la Historia Urbana de Avilés. El Museo de la Historia Urbana de Avilés ofrece visitas guiadas gratuitas, de martes a viernes, en horario de 10.30 a 13.30 y de 16.00 a 20.00 horas.

Exposiciones en el Niemeyer. La cúpula del Centro Niemeyer acoge durante todo el verano en horario de lunes a domingo (11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas) la exposición «Vuelta al revés del revés. España en la Bienal de São Paulo». La plaza del centro, abierta todo el día, acoge hasta el 16 de octubre la exposición de Concha Prada «Érase una vez y otras historias corrientes». Además el centro cultural acoge hasta el 4 de septiembre una exposición antológica sobre el fotógrafo Gabriel Cualladó, el primer Premio Nacional de Fotografía de España (1994).

El Valey de Castrillón acoge una selección de obras de la colección Bragales. La afamada colección Bragales (pintura española de la Escuela de París, de la Escuela de Madrid, de El Paso y hasta los años 70) colabora con el centro cultural Valey de Castrillón para hacer posible este verano una muestra de una veintena de creadores. Abre de lunes a sábados, de 9.00 a 13.30 y de 17.00 a 21.00 horas.

La exposición «Mujeres haciendo historia» recala en La Arena. El Instituto de Estudios para la paz y la Cooperación organiza en la Casa de Cultura «Emilio Alarcos Llorach» de La Arena (Soto del Barco) la exposición «Mujeres haciendo historia». Abre de lunes a viernes, de 11.30 a 14.30 horas. Se puede ver hasta el 31 de agosto.

Las Cuencas

Arte en la calle en Aller. En el campo de la iglesia de Moreda (Aller) puede disfrutarse hoy de la actuación del espectáculo «La coquete», de «Kambahiota Troupe». Será a partir de las 20.00 horas. Si el tiempo no lo permite, el espectáculo se llevará a cabo en el polideportivo.

Exposición de ciclismo. Laviana acogerá hasta mañana, día 27, una exposición de maillots ciclistas. Será con motivo del paso de la Vuelta Ciclista a España por el concejo, ya que la octava etapa se disputará mañana entre Pola de Laviana y Colláu Fancuaya. Puede verse de 9.00 a 14.00 horas.

Cine al aire libre en Ujo. Prosigue el ciclo de cine al aire libre «Cine pel Camín» de Mieres. Hoy podrá verse a las 21.45 horas la película «Detective Pikachu», en Ujo.

El arte de Herminio, en Mieres. La intervención artística «Voladuras controladas», de Herminio, puede verse hasta el 31 de agosto en el Pozo Santa Bárbara. El artista asturiano muestra los equilibrios imposibles de sus obras y su arte de ángulos y líneas imposibles. Se puede visitar los miércoles, jueves y viernes, de 17.00 a 21.00 horas; los sábados y domingos, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.

Museo de la Minería en El Entrego. El Museo de la Minería (Mumi), inaugurado en marzo de 1994, está ubicado en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. Abre de martes a domingo, de 10.00 a 20.00 horas.

Centro

Teatro costumbrista en Candás. Dentro de la XXXII Edición del Salón de Teatru Costumista Asturianu de Candás, el Grupu Teatru «San Félix», de Valdesoto, representa en estreno absoluto «Torbolín», de Pepín García, a las 21.00 horas en el Teatro Prendes.

Música clásica en Villaviciosa. Continúa el XI Festival de la Ría «Enrique Correa» con un recital de soprano junto a un cuarteto de cuerda en el teatro Riera a las 20.00 horas. El repertorio está integrado por obras de Vivaldi, Haendel, Puccini y Morricone, entre otros compositores.

Festival de la Huerta en Pravia. Hoy, a las 20.00 horas, se inaugura la XLVIII Exposición Regional de Hortalizas, Frutas, Flores y plantas en el pabellón del Instituto de Pravia. El recinto cerrará a las 22.00 horas. En la edición de este año Llanera es el municipio invitado.

Parque de la Prehistoria de Teverga. Es un equipamiento cultural que tiene como objetivo dar a conocer el arte del Paleolítico Superior en Europa. Horario: todos los días, de 10.30 a 19.00 horas.

Museo de la Sidra de Asturias, en Nava. Ubicado a poco más de 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar los martes, de 12.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00; de miércoles a sábados, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas, y domingos, de 12.00 a 14.00 y 17.00 a 20.00 horas. Los lunes cierra.

Museo Antón, en Candás. Hasta el 28 de agosto, el Centro de Escultura de Candás, Museo Antón, acoge, además de su colección permanente, la exposición «Colección municipal de maquetas de barcos de pesca», realizadas por Genaro Menéndez Gutiérrez. Horario: martes a domingo, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Entrada gratuita.

Oriente

Curso «Diásporas y fronteras» en Llanes. Última jornada del curso sobre diásporas, desplazamientos, exilios y fronteras que han marcado la historia de la humanidad. El programaa de hoy incluye a las 12.00 horas una visita a lugares de la batalla del Oriente de Asturias (septiembre-octubre de 1937): El Mazucu y Nueva, a cargo de Juan Álvarez Cobelas, y a las 19.00 horas en la Casa de Cultura Emilio Silva hablará sobre «La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica hoy». Tras ella, se clausurará el curso.

Fartukarte Street Festival en Ribadesella. En este festival gastronómico y cultural se programan diferentes espectáculos y actividades para todas las edades en un entorno lleno de camiones de comida de 11.00 a 24.00 horas.

Concierto de Rody Herrera en Nueva de Llanes. La Casa de Cultura del Valle de San Jorge acoge a las 20.00 horas un concierto de blues y folk a cargo de Rody Herrera.

Arte en Colunga. La exposición colectiva «Sinergias (Gráfica/Andando)» puede visitarse en la sala de exposiciones de la Casa de Cultura de Colunga hasta el 30 de agosto en horario de lunes a viernes, de 18.30 a 20.30 horas.

Exposición en Ribadesella. La Casa de Cultura acoge hasta el 31 de agosto la muestra «Xente», de Pablo Casanueva. El horario de la muestra es de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas, y los sábados, de 12.00 a 14.00 y de 19.00 a 21.00 horas.

Exposición en Cangas de Onís. La Casa de Cultura acoge hasta el 31 de agosto la muestra fotográfica «Picos de Europa, las montañas de la luz», de Alberto Lastra. El horario de la muestra es de lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Dinosaurios en Colunga. El Museo del Jurásico de Asturias (Muja) acoge una de las muestras más completas y didácticas del mundo sobre estos fascinantes reptiles. Se puede visitar todos los días, de 10.30 a 19.00 horas.

Occidente

Semana Cultural en San Tirso de Abres. La asociación cultural San Tirso del Eo organiza la 31.ª Semana Cultural. Hoy, a las 19.00 horas, en el auditorio, tendrá lugar la presentación de la estrategia alimentaria «Eo-Alimenta», a cargo del catedrático Lourenzo Fernández.

Concierto en Castropol. La capital castropolense acoge hoy, dentro del VII Curso internacional de música Folkonexion, un concierto de alumnos. Será en el parque Vicente Loriente a las 22.30 horas.

Muestra etnográfica en Puerto de Vega. El Museo Etnográfico «Juan Pérez Villamil», situado en la villa naviega de Puerto de Vega, presenta una colección de piezas con la que rinde homenaje a la familia marinera y campesina, sin olvidar a los emigrantes. El horario de visita es de martes a viernes, de 12.00 a 14.00 y 17.30 a 19.30 horas, y sábados y domingos, de 11.30 a 14.30 y 16.30 a 19.30 horas.

Museo Etnográfico de Grandas de Salime «Pepe el Ferreiro». Espacio quepretende difundir el patrimonio material e inmaterial de carácter etnográfico de las comunidades del occidente de Asturias, puede visitarse de martes a sábado, de 11.00 a 14.30 y de 16.00 a 19.30 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 15.00 horas.