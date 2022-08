Los poetas descabalgan de sus motos

La cuadrilla que forman Carlos Salem, Pablo Cortina y José Naveiras descabalgaron ayer tarde el "Route 66" para leer "poemas tristes" y beber pintas de cerveza. Son el "Club Poético Motero". Cada mes se les puede escuchar en el Moto’s Beer en La Latina y, anoche, en Avilés (antes de anoche triunfaron en El Olivar, en la calle Mon de Oviedo).

El que empezó fue José Naveiras. "Ellos dicen que soy el más triste de los tres", dijo con una gran sonrisa justo antes de revivir un poema dadaísta a imagen y semejanza de Cirlot. Entre sorbo y verso, la literatura salía por todos los poros. Un abecedario de abandono. Carlos Salem le tomó la palabra y sacó de su móvil un poema que dijo que se titulaba "¿Por qué cae la lluvia?" y que contenía, entre otras cosas, otro lamento triste: "Una vida sin vos no la quiero /llévatela". Y dijo "vos" porque Salem es argentino, aunque lleve la tira en España. Entre libros de poemas, novelas policiales y escenarios para hacer de la literatura el espectáculo que no es. Y esto lo dijo él con claridad. "Mis amigos poetas serios siempre me dicen que tengo que escribir una poética, pero eso es una tontería", declaró antes de reclamar "una Budweiser, que tengo la garganta seca". Y, a partir de ahí fue cuando declaró que "la poesía es una trampa para panteras y leones". Y también "la poesía es una trampa para cazar nubes".

Y con tanta poesía también hubo aplausos. Sobre todo para Pablo Cortina, que jugaba en casa. El músico (también es violinista) es de Avilés y se notó en el personal que se había reunido para disfrutar del espectáculo literario de los tres moteros en gira. Tras sus primeros diez minutos de versos, llegó la segunda tanda. Y, al final, dieron paso a los poetas que quisiero presentar lo suyo aunque no figurasen en el cartel. La fiesta se hizo grande, se disipó la sed y los tristes dejaron de estarlo por los versos escuchados.