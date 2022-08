Un spin-off de Don Cipriano

Don Cipriano es el personaje secundario de una obra teatral que pronto se hizo protagonista y ya tiene hasta una trilogía. Es lo que se denomina un spin-off: una obra creada a partir de un personaje de otro trabajo. Este particular cura de Carbayín es, posiblemente, el primer caso en el teatro costumbrista asturiano. El personaje procede de dos obras anteriores escritas y dirigidas por José Ramón Oliva: "Tú, yo... y el vecín" y "L’efeutu caparina".

Poco después, el personaje fue protagonista en "Cipriano, un cura de pueblo" y el grupo de teatro "Carbayín" estrenó el pasado sábado en Candás la segunda entrega de una trilogía que ha creado Oliva: "Cipriano y el deu moñín". Fue en el XXXII Salón de Teatro Costumbrista Asturiano de Candás, que patrocina LA NUEVA ESPAÑA.

No es necesario conocer a don Cipriano y haber visto las obras anteriores para entender esta segunda parte, ya que tiene identidad propia. Eso sí, uno de los personajes nos pone en antecedentes. La primera obra narra los últimos días como cura de Carbayín de un sacerdote que pierde la memoria con enorme facilidad creando situaciones cómicas y malos entendidos. La llegada de una nueva empleada a su casa, nieta de la anterior que le tenía tomados todos los puntos, junto al conflicto creado por unas obras en la iglesia, provocan una serie de situaciones que se agravan con la visita de un arzobispo que, con pocos escrúpulos, desencadena un final inevitable para la vida laboral del cura.

Ahora, surge una nueva trama. Cuatro años después de que don Cipriano fuera "jubilado" por el nuevo Arzobispo, una investigación concluye que hay una reliquia en la iglesia de Carbayín, un dedo meñique de alguien cuya historia no se remonta a época de la Guerra Civil como se cree en el pueblo, sino que procede del mismo apóstol Santiago. Pero la reliquia está perdida y el Arzobispo en su egoísmo interés por encontrarla ve como solución reincorporar a don Cipriano a sus funciones como cura de la parroquia. Los despistes del cura, como siempre, van a volver a enredarlo todo.

Las interpretaciones son impecables y los golpes de humor continuos, pero sobre todo los de Oliva en el papel del cura protagonista. El público no deja de reírse de principio a fin. No es la primera vez que aseguro que "Carbayín" cuenta con un plantel de intérpretes de primera categoría, por lo que resulta obvio decir que las actuaciones son muy buenas. José Ramón Oliva, Nacho Fernández, Alberto Ramos, Susana Menéndez y Mábel Calvo están perfectos. Oliva recrea al protagonista con tanta maestría que nadie podría mejorar el resultado. Nacho Fernández es el maquiavélico e interesado arzobispo que no tiene reparos en hacer lo que sea para conseguir su objetivo. Fernández consigue reflejar a la perfección el desquicie y desesperación de un personaje sin escrúpulos. Sin duda, el personaje oscuro de la obra. Alberto Ramos y Susana Menéndez interpretan a una pareja que siente una gran empatía por don Cipriano. Ambos son impecables en sus papeles como también lo es Mábel Calvo, una suegra con el verbo fácil.

El sello personal e identitario del grupo "Carbayín" vuelve a convertir esta obra en un trabajo original, construido como un puzzle, escena a escena, como las piezas que, a vista del público, modifican una perfecta escenografía mientras suena la música adecuada a la trama.