Perlora asombra al turista... por su abandono

La histórica y por muchos añorada ciudad de vacaciones de Perlora, en Carreño, palpita todavía cada verano. No con la intensidad de antaño, ya que está clausurada, pero mantiene el pulso en el verano asturiano.

En la actualidad poco queda de aquel ambiente. El aspecto es cercano al abandono, pero aun así la zona sigue congregando visitantes, sobre todo estos meses. Veraneantes que aprovechan para pasar el día en la zona de barbacoas y playas, turistas desorientados que llegan a la zona a visitarla y deportistas que aprovechan las dimensiones del entorno para realizar actividades, siguen dándole vida a un paraje que languidece esperando una alternativa para las instalaciones que ni llega, ni tiene pinta de que pueda llegar.

Para conocer y ver el estado de Perlora, nada mejor que pulsar las sensaciones de los turistas, que acuden al lugar y caminan entre la tranquilidad que dan sus carreteras casi desiertas. Curiosos, son ellos casi los que se paran a preguntar qué ha pasado y qué pasa aquí: "Nos inquieta la zona. Da muchísima pena que esté abandonado. Es un entorno precioso, hemos estado en la playa y es muy guapa", afirman Óliver González y Elena Gutiérrez, pareja de Salamanca que llegó a Perlora a darse un baño tras pasar por el Cabo Peñas y por Candás.

Otros vienen a frotarse los ojos. A comprobar si el sitio sigue igual que hace años: "Estuvimos aquí hace ocho años y estaba como está ahora. Vinimos a ver si había cambiado algo, si había resurgido. Con la belleza que hay aquí. Me ha dado una pena... Hay que promocionar este sitio. Esperemos que la próxima vez que volvamos podamos estar en una casita de esas", afirman con poca esperanza Félix y Yolanda, madrileños aunque residentes de Toledo. Y es que el abandono del entorno se ve nada más poner un pie en la zona, lo que no impide que en los días fuertes de sol y calor, sobre todo en fines de semana, la zona se llene de gente.

David Prado es una de esas personas que sigue yendo a Perlora. Enamorado de la zona, trabajó en la ciudad residencial cuando había vida y le ha inspirado hasta para escribir un libro en el entorno: "Hace unas semanas vinieron de visita un grupo de 20 amigos y comimos en Perán. Luego fuimos a dar una vuelta, en verano esto está a tope. Los que vivimos aquello lo añoramos, lo pasábamos en grande. Trabajábamos a tope pero nos divertíamos, había un gran ambiente de camaradería", rememora. Ahora, cada vez que vuelve toca el pensamiento nostálgico: "Ahora hay un sentimiento casi de impotencia y eso que se han intentado cosas, iniciativas... pero no cuajan. Da mucha pena ver una ciudad que se está cayendo y que ni la iniciativa pública ni privada hacen algo".

Una persona conocedora también del entorno y que se movilizó buscando una solución es Terry Mitchell. Vecina de la parroquia de El Valle, es una habitual en Perlora. Impulsó una recogida de firmas por internet que acumuló más de 3.000 y se las entregó al Principado. El objetivo, una reforma integral del espacio. No hay resultado: "El Principado lo pasó a Hacienda y no sé lo que están haciendo. Las casas cada vez están peor, el mantenimiento es poco... Sigue siendo una pena, que es lo que me enfada. Todo el mundo dice que es una pena, pero no se hace nada".

La antigua ciudad de Perlora depende en la actualidad de la Consejería de Hacienda, que destina anualmente una pequeña partida presupuestaria para el mantenimiento básico de la zona. En ese mantenimiento entra la instalación deportiva. Tres pistas de tenis y una de pádel dan vida a la zona central, en un entorno en el que caminantes y "runners" suelen aprovechar para entrenar o pasear. Y precisamente las pistas reciben un buen caudal de gente, como Pablo Díaz, que regularmente viene con sus hijos, Lucas y Jairo: "Solemos venir un par de veces por semana. Echamos en falta más pistas porque con tanto espacio sin utilizar para nada se podían poner más pistas Hay veces que se junta mucha gente esperando. Puedes llegar y tenerla libre o estar esperando dos horas. Somos de Gijón y arriesgamos a venir, allí solo nos dejan una hora y se nos queda corto. Conocí esto en pleno auge y sigo viniendo al tenis o a dar un paseo. Antes se cuidaba todo y estaba más limpio".

Una empresa se encarga de la seguridad del entorno, sobre todo en verano, ya que hay días en los que se cifran los vehículos en torno a los 2.500. La falta de mantenimiento es algo que también trae de cabeza a algunos habituales de la zona, como Eugenio García: "Podaron un par de árboles porque no pasaba el camión... si no ni eso. Hay víboras incluso en los prados. No sé dónde gastan el dinero, seguro que en el oriente de Asturias no escatiman".

La realidad del recinto navega entre el abandono, los veraneantes que aprovechan la amplitud de la zona y las iniciativas que casi anualmente salen, se debaten y se acaban diluyendo sin saber nada más de ellas.

Los atisbos de vida de Perlora se muestran en la actualidad entre los fines de semana, entre los deportistas y entre los visitantes con espíritu de parque de atracciones. Una ciudad fantasma que sigue con un hilo de vida. Al menos, en verano. Aunque este ya está en el descuento.