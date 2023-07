Mary Paz Pondal: "Me encanta que Asturias se acuerde de mí; este año me he propuesto conocer más mi tierra, no solo Oviedo"

Han pasado más de 60 años desde que la actriz Mary Paz Pondal dejó su Oviedo natal para formarse profesionalmente (y triunfar) en Madrid. Pero la artista siempre vuelve a su casa. Dice que ama «toda Asturias» y que este año se ha propuesto conocer más su tierra, «no solo la capital». «A pesar de ser asturiana, solo conozco los teatros», bromea. Pondal será homenajeada hoy, a partir de las 12.30 horas, por la Asociación Cultural de Bueño, dentro del Festival de Cine al Aire Libre, que patrocina el Ayuntamiento de Ribera de Arriba.

–¿Qué supone para usted este homenaje?

–Me encanta que todo Asturias se acuerde de mí, me da igual el premio que sea. Yo creo que merezco más premios en teatro que en cine, a pesar de haber hecho 75 películas. Donde de verdad he triunfado ha sido en el teatro. Creo que Bueño es un sitio precioso y espero que venga mucha gente y lo pasemos muy bien.

–De todas las películas que se proyectarán, ¿cuál le hace especial ilusión?

–Creo que se van a proyectar dos de Paco Martínez Soria. Aunque murió hace tiempo, siempre está presente en mí. Es un as de la comedia y de la risa. Haber trabajado con Luis Buñuel también me hace mucha ilusión, aunque haya sido un papel pequeño. «Nobleza Baturra» fue una película que hice con 18 años y me parece una proyección muy bonita para hacer un homenaje.

–¿Cómo describiría su trayectoria como artista? ¿Imaginaba convertirse en una actriz tan querida?

–Sí me lo podía imaginar, porque yo de muy niña –hasta los 15 años que me fui a Madrid– recitaba por todos los lugares de Asturias. Mi madre, más que yo, era la que quería que fuera artista. Me llevó muy pronto a estudiar a la Escuela de Arte Dramático y, al poco tiempo, ya estaba haciendo la primera película. En la escuela conocimos a un director que estaba grabando «Lazarillo de Tormes», que recibió el premio Oso de Oro de Berlín. Me dieron un personaje estupendo, gracias a mi madre, que le contó todos los galardones que yo tenía de niña, y le convenció.

–¿Y ahora? ¿Tiene algún proyecto en marcha?

–De momento no. Quiero venir más por Asturias. Este año me he propuesto conocer más mi tierra, no solo Oviedo. Porque, a pesar de ser asturiana, lo que conozco de la región son los teatros...

–¿Hay algún personaje en particular que le haya gustado interpretar pero que no tuvo la oportunidad de hacer?

–No. He interpretado personajes que me han gustado mucho. Además mis espectáculos de poesía de Lorca, Machado y Miguel Hernández me han dado un gran éxito en el mundo y me ha gustado mucho.

–¿Qué consejos le daría a las mujeres jóvenes que están comenzando su carrera como actrices?

–Que se dejen ver, que pidan trabajo, cosa que yo nunca hice porque fui empresaria muy pronto. Y, sobre todo, que lean mucho en voz alta y que estudien.

-¿Qué opina del empoderamiento femenino en la industria del cine y la televisión?

–Yo pienso que el hombre y la mujer somos iguales. Lo que pasa es que nos tenemos que hacer respetar más. A las mujeres hay que darles más oportunidades, porque valemos tanto como cualquier hombre. Todo somos iguales e indispensables.

–¿Cómo ha visto evolucionar la representación y la diversidad en su sector?

–En mi época había grandísimos actores y actrices con los que tuve la suerte de trabajar. No sé yo si se volverán a repetir, aunque veo películas de actores jóvenes que son fenomenales.

–¿Cómo es su vida personal?

–Muy sencilla. Tengo un hijo al que adoro y dos nietos pequeños. Estoy en Boadilla (Madrid) y sigo dando clases de inglés, informática y de todo lo que pillo porque aprender no ocupa lugar.

-¿Cómo fue trabajar para Luis Buñuel en Tristana?

-Fue muy bonito y muy gracioso. No es un papel muy largo pero tengo unos recuerdos de Buñuel impresionantes. Cuando rodamos en Toledo la película, él se acercaba cada 10 minutos a mí para decirme: "Ay Mary Paz, qué pena que el papel no sea más grande pero ya ves, es lo único que tengo”. Yo me escondía detrás de Fernando Rey, pero no funcionaba. Él era mayor y me hizo pasar una mañana fatal. Es una de las anécdotas que tengo con él, auténtica.