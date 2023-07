Corvera hinca el diente al verano

La plaza Roja de Las Vegas, en Corvera, cambió ayer su color. Sin necesidad de tintes ni productos extraños, si acaso solo con azafrán porque la carpa de la fiesta de Las Vegas se tiñó de amarillo gracias a la gran arrozada que organizó la comisión de fiestas. "Da mucha alegría ver a gran parte del pueblo reunida para comer", destacó Enrique García, que al igual que decenas de personas se animó a disfrutar de una comida que hizo las delicias de todos los presentes, que coincidían en lo mismo: "El arroz está espectacular".

"Cuando era joven estuve muy involucrado en el mundillo asociativo; llegue a ser presidente de la asociación de vecinos de Las Vegas y ahora me encanta colaborar en todas las actividades que realizan", explica García, que acaba de recibir su ración de arroz. "Espero que sigan haciendo cosas como está, dan mucho ambiente al pueblo", afirma el vecino, con ganas de hincar el diente a su plato.

Mejor suerte tuvieron José Manuel Noya y María del Carmen Sufuentes. "Cómo no va a estar bueno, si nos han invitado", bromeaba la pareja, encantada de poder disfrutar de las fiestas. "El arroz tiene una pinta increíble y, encima, hay un gran ambiente. Así da gusto salir de casa", comentó el corverano mientras su mujer le da la razón.

En una de las mesas estaban sentadas las primas García. "Ya sabíamos que iba a haber un gran ambiente, por eso nos animamos a venir", aseguraba Sara García, que disfrutaba de la comida junto a Yolanda Muñiz, Iro García y Conchita Jiménez. "Nos hemos juntado porque somos de aquí y hoy era un gran día para estar todos unidos", indicaba el grupo, con ganas de disfrutar del espectáculo de la tarde, a cargo de Juan Manuel Punzano y Discomóvil Danky.

Pero no todo fue arroz. Ramiro Caldevilla se encargó de repartir el aperitivo gracias a su destreza cortando jamón. "Ha sido una mañana entretenida, he cortado dos jamones", aseguraba el corverano, que no paraba de repartir platos entre los que se acercaban a su puesto.

Todo era poco para aguantar el día. Había que cargar fuerzas, porque la noche fue larga. Los fuegos artificiales pusieron el colofón final a un día festivo que hizo las delicias de todos los vecinos de Las Vegas.