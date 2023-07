El Cuetón, también divino

El Cuetón, de 1.651 metros de altitud, es un espléndido observatorio de Cabrales, concejo al que pertenece, y, en especial, de los Picos de Europa. En torno al último cambio de siglo surgió la idea de construir un teleférico hasta sus inmediaciones para aprovechar turísticamente esas características. No ha pasado hasta ahora de un debate, que contribuyó, de todos modos, a popularizar aún más el lugar como objetivo montañero. Como cumbre, el Cuetón es fácilmente accesible. Lo duro es la aproximación, que ha de salvar un desnivel de unos 1.300 metros, lo que lleva un tiempo considerable, que puede superar las cuatro horas. Lo que se ve durante el itinerario y, sobre todo, desde la cima compensa de largo el esfuerzo. Este es el relato de una jornada que ciertamente mereció la pena.

Hacia la muralla.

Fue el 17 de agosto de 2005. La idea de ir al Cuetón partió de Isidoro Nicieza, que, como cabraliego de adopción, es un buen conocedor de la montaña del concejo y nunca propone aventuras inciertas sino proyectos que él ya ha llevado a cabo. A su idea respondimos José Hevia, Oscar Arias, José Luis Martínez, Pepito Plaza, Ramón Marcos y yo. En coche subimos hasta Vanu, una majada situada a dos kilómetros de Arenas de Cabrales, a la que se llega por una pista de tierra y curvas hormigonadas. El lugar ofrece una vista del Picu Urriellu o Naranjo de Bulnes muy similar a la del Pozo de la Oración, aunque más cercana. La casualidad quiso que, a la vez que nosotros, llegara al Vanu por otro itinierario el periodista afincado en Madrid Pedro Páramo, que acompañado por unos perros, hacía la caminata diaria que no perdona durante las vacaciones en su concejo. Fue un encuentro muy agradable.

A las nueve y cuarto de la mañana nos pusimos a caminar. Era un día de sol, con atmósfera limpia y calor. Nuestro objetivo inicial era superar la sierra de Dobros, una muralla de piedra caliza que teníamos a la izquierda y bastante arriba. Nicieza nos señaló la pequeña escotadura que nos abriría el paso. La primera parte de la ruta discurría por una pista ancha y poco pendiente que pronto se metía en un verdadero túnel verde, en el que predominaban los ablanos, aunque también había castaños y robles. Salimos del túnel cerca del Collau Humones, desde donde se puede disfrutar de una estupenda panorámica, en la que aparecen Berodia e Inguanzo como pueblos más cercanos. En el fondo del valle, Arenas de Cabrales y, en la otra ladera, hacia arriba, Pandiello y, a su derecha, Asiegu. A muchos de los prados de la zona la sequedad de aquel verano los había dejado pardos. En seguida proseguimos. Lo hicimos por una camino ancho y despejado, que pronto se convirtió en estrecho sendero, en algunos tramos protegido por obras de fábrica, que sin duda se hicieron para la explotación de una mina que existió en esta zona. El camino no se usó, sin embargo, para el transporte del mineral, que bajaría por un cable aéreo del que se advertían restos. El mineral que se extraía era de hierro. Mucho ha quedado todavía en el subsuelo. Eso hace que, cuando hay tormentas, las descargas eléctricas sobre estas peñas sean abundantes. Nicieza nos dice que el Cabezo Llerosu, que más tarde veremos, es un gigantesco pararrayos natural.

Hacia, por la Cuesta del Mediodía.

Ante la muralla caliza se extiende, a modo de escalón, una amplia terraza verde, algo inclinada, por la que avanza el camino, que luego se convierte en senda tallada en la peña. Rodeada de helechos y hierbas altas, se hace progresivamente más pendiente. Luego se retuerce en curvas, cada vez más próximas entre sí e inclinadas, para ganar altura, apuntando a un hueco que se advierte en la muralla caliza. El camino entra por esa brecha y aboca a una portilla, conocida como Portilla de Busnuevu. Habíamos tardado hora y media en llegar hasta ese lugar. No abrimos la portilla sino que saltamos el muro donde está anclada. Y, al hacerlo, accedimos a un ámbito completamente diferente. Es una gran loma, cubierta de brezo, lo que indica que su sustrato no es calizo sino silíceo. Ese gran espacio inclinado y sin árboles es la Cuesta del Mediodía, que se ve perfectamente desde la carretera general a su paso por Las Estazadas. El camino la salva con un amplio zig-zag, que en media hora permite llegar a una pequeña majada, la de Cananda, con una sola cabaña y sin huella de actividad cuando pasamos por ella. A la majada la cierra por el Norte una gran peña, el Cuetu Camanda, por la que trepa un arriesgado seu. Hacia el Este hay un atractivo mirador, que se asoma al final de la Garganta del Cares, con la Sierra de Portudera como elevado telón de fondo. Sobre el abismo que dominaba ese mirador planeaba una gran ave. Un buitre, dijimos. Jose corrigió, al advertir que era de color blanco "¡Es un alimoche!", dijo. Con los prismáticos pudimos ver que su cabeza era amarilla.

Dubiellu, Ostendi, altas majadas.

El siguiente objetivo era la majada de Dubiellu. La teníamos a la vista, pero no la identificamos, como tampoco lo hicimos con el propio Cuetón, que se veía desde aquí. Para seguir avanzando había que atravesar una pendiente ladera de vegetación oscura y hacerlo siguiendo un camino estrecho de suelo poco consistente, por lo que había que extremar la atención al pisar. Así llegamos a Dubiellu, una majada pequeña, de aspecto agradable, por lo recogida y a la vez vistosa. Desde ella se ve Arenas de Cabrales y, al fondo, prácticamente todo el Cuera. Por una escotadura de la Sierra de Juan Robre asoma, inconfundible, la hermosa Pica de Peñamellera. Las pocas cabañas de Dubiellu estaban en ruinas. Solo una de ellas conservaba el tejado. Apenas se veía ganado en la majada. Ramón intuyó que lo más probable era que, para protegerse del sol y mosquiar, probablemente las reses se hubieran refugiado en una cueva que había más arriba. Subió hasta allá y comprobó que estaba en lo cierto.

Continuamos hacia la siguiente majada. Al coronar un recodo apareció ante nosotros, separado por una gran hondonada, el Cabezo Llerosu, imponente. Su poderosa presencia no necesita de perfiles agudos para hacerse notar. Podría decirse que dejó que el tiempo los deshiciera para formar las lleras que lo flanquean y le dan nombre. Estábamos ya muy altos, pero aún no estábamos arriba. Cuando llegamos al borde de la amplia mayada de Ostendi e Isidoro nos dijo que a continuación tendríamos que subir al alto collado que teníamos enfrente, al final de una empinada canal, se nos desplomó el ánimo. Pero fue solo un momento. En la majada veríamos mucho ganado y ningún pastor. Dos de las cabañas mantenían el tejado, asegurado con muchas piedra, señal de que aquí el viento sopla con fuerza. Hicimos una parada en la fuente. El agua estaba tan fría que hacía daño en los dientes.

Sanyagu, impresionante.

Bordeamos la majada por la derecha. No se veía ningún camino, pero de pronto apareció uno que nos metió en un prado, por el que subimos con no poca fatiga pero con más comodidad que para acceder a la majada que acabábamos de dejar atrás. Y fue así como llegamos a Sanyanu, uno de esos lugares maravillosos de los Picos en los que, de pronto, se pasa de no ver nada a verlo todo. Y todo, en este caso era empezar a ver cumbres de los tres macizos de los Picos, de contemplar de frente y desde arriba Amuesa, de sentirse por encima de la Garganta Divina del Cares. Sanyanu es tan espléndido que se hubiera justificado como objetivo. Pero como habíamos fijado como objetivo el Cuetón, había que seguir. Además, aunque ya llevábamos cuatro horas de dura caminata, la vista nos daba la sensación de que el esfuerzo que quedaba por hacer era pequeño en relación con el ya hecho. Se trataba ahora e avanzar hacia la izquierda, o sea hacia el SE, siguiendo la línea que nos marcaban las lomas que se sucedían en el terreno que estábamos pisando, que no era otro que el borde superior de la altísima ladera izquierda de la garganta del Cares. Las subimos una tras otra. La tercera, el Pico de las Quemadas, de 1.639 metros de altura, nos engañó por momentos. Pero, cuando llegamos a su cima, él mismo deshizo el engaño, al permitirnos ver que en lo alto del siguiente montículo había como una señal. Estaba tan cerca que hasta se podía distinguir: era una especie de guadaña.

El Cuetón, a contraluz.

Se trataba, efectivamente del Cuetón, que con sus 1.651 metros, es el punto más alto de la cuerda que veníamos siguiendo desde que llegamos a Sanyagu. Cuando pisamos su cima, en la que el buzón de cumbres no es una guadaña sino un estilizado piolet, eran las 13 horas y 40 minutos, o sea, cuatro horas y 25 minutos desde que habíamos comenzado a andar. Y pudimos comprobar que El Cuetón es, efectivamente, uno de los mejores miradores que puede ofrecer el mágico mundo de los Picos de Europa, incluso cuando, como nos ocurrió a nosotros por la hora a la que llegamos a él, parte del paisaje que se nos ofrecía, y precisamente el más atractivo, tuviéramos que verlo a contraluz, con lo que el perfil prevalece sobre el relieve.

Traté de identificar todo lo que veía e hice muchas fotos. Del resultado de esa doble observación salieron, entre otros, los datos que trataré de resumir. En una panorámica circular, partiendo de la Canal del Texu, por encima se ve Bulnes de Arriba y más alto, el Escamelláu. Más arriba de éste asoma el perfil de las cumbres más altas del Macizo Oriental: la Morra de Lechugales, la Pica del Jierro y, separado, el macizo del Pico Cortés o Contés. Vienen luego, siguiendo la línea de cumbres, Peña Castil, el Picu Urriellu y su corte inmediata, el Albo, La Torre de la Párdida, las cumbres vicarias de Torrecerredo y el propio gigante, con la Torre Labrouche y el Risco de Saint-Saud bien perfilados. El Pico de los Cabrones parece desde aquí un cono perfecto. Los Picos de Dobresengos cierran ese plano. Repitiendo el recorrido visual, pero apuntando más abajo se domina de un solo golpe de vista todo Amuesa y el monte Llué, sobre cuyo extremo se alza el Collado de Cerredo.

Desde aquí se puede seguir una gran parte de la Garganta del Cares. Cuando la vista giraba hacia la derecha, hacia el Cornión, el contraluz se hacía más fuerte. Dominaba de forma apabullante Peña Santa pero era posible identificar también todos los picos que caen hacia el Norte: la Robliza, la Peña Blanca, el Jultayu, el Cuvicente, la Verdilluenga y la Torre de los Traviesos. Y también, varias de las más occidentales, como Peña Santa de Enol, los Argaos, el Requexón, el Cotalba. Más a la derecha, por encima de la niebla que en ese momento debía de estar dominando los Lagos, se alzaba solitario el Cabezo Llerosu. Y más a la derecha, el valle ancho de Cabrales, cerrado al Norte por la alta y uniforme cordillera del Cuera. Si la niebla no ocupara en ese momento la mayor parte de ese vano, se verían de una vez todos los pueblos que fueron apareciendo a nuestra vista a medida que ascendíamos. Esa niebla no impedía ver la Sierra de Portudera y la Canal de la Rumiada antes de cerrar el recorrido visual en el punto que habíamos elegido como de partida, la Canal del Texu. El Cuetón no es muy alto, pero su emplazamiento es tan privilegiado que compensa sobradamente esa limitación. Si la del Cares es la Garganta Divina, el Cuetón tiene derecho a reclamar el título de Divino Balcón.

Permanecimos poco en él, por miedo a que la niebla, si subía, nos alcanzara en nuestro recorrido de descenso. A las 14,35 iniciamos la bajada. A las 15,35 estábamos en Dubiellu. No llegamos a Vanu hasta 17,25. Los últimos kilómetros se nos hicieron largos. Lo son.