Cabo Peñas, donde la tierra conquista el mar

El Cabo Peñas, en el concejo de Gozón, sigue siendo un lugar de peregrinación obligada a a cuanto viajero quiera "asombrarse" con la visión de este lugar sembrado de acantilados y donde el rey, sin duda alguna, es esta lengua de tierra que se adentra en el mar y, ante el cual, y a lo largo de los siglos, han sucumbido un importante número de barcos, cuenta en la que el viajero no cae si, nada más llegar, se deja llevar por la impresionante belleza del paisaje que le acoge.

Tal es así que, en el listado de los 20 lugares con las mejores vistas de Asturias, seleccionados por LA NUEVA ESPAÑA entre cien asturianos, este cabo, el más septentrional del Principado, quedó en el quinto lugar tras El Fito (Parres), que fue el primero, los acantilados de Cabo Vidío, en Oviñana (Cudillero), Asiegu (Cabrales) y La Regalina, en Cadavéu (Valdés).

Juanjo Beltrán, del País Vasco y su pareja, Milagros Palenzuela, de Córdoba, son dos de los muchos viajeros que se acercan estos días a disfrutar de este rincón de Asturias que impresiona, sobremanera, por la grandiosidad de su paisaje y un horizonte que parece interminable. "Yo ya he venido en varias ocasiones a Asturias, pues estamos muy cerca, pero es la primera vez que me acerco al Cabo Peñas. Es espectacular, la verdad. Y no solo ahora, que lo veo a la luz del día, todavía me impresionó más el día que llegamos, al atardecer. Se veía el faro precioso, con su haz de luz girando en la bruma de la noche", dijo Beltrán. En este mismo sentido se pronunció Milagros Palenzuela, quien sin embargo visitaba Asturias por primera vez. "Me encanta este lugar; a mi el mar me gusta mucho pero es que esto es espectacular, no te lo puedes imaginar, tienes que verlo", señala.

El área que ocupa fue declarada paisaje protegido, entrando a formar parte de la Red Regional de Espacios Naturales Protegidos de Asturias. En cuanto al faro, cuya linterna es la que tiene mayor alcance de todos los que hay a lo largo de la zona costera asturiana, fue construido en 1852 y electrificado en 1946. Tal y como contaba en su día a este periódico el marino, buzo y escritor José María Peláez Prieto, conocido por todos como "Peltó", cuya existencia estuvo toda la vida ligada al mar, frente a este cabo naufragaron numerosos navíos a lo largo de los siglos. Entre otros, allí contaba a este diario hace años que estaban los pecios de barcos como el "Príncipe Leopoldo", el "Carlos Beltrán" o el "Costa Africana". "Allí abajo hay mucha historia y se dejaron la vida muchos de aquellos que navegaron estas costas. En pozos de hasta 18 metros se han encontrando clavos muy antiguos, posiblemente de algún galeón", contaba entonces.

El sol, que invita a la playa a buena parte de los turistas que estos días disfrutan de Asturias, hace que en el entorno de este bellísimo lugar, haya menos viajeros durante la mañana, algo que al atardecer es inimaginable, pues son muchos los que, tras el día de playa, se acercan a disfrutar del lugar y de las vistas. Cuando, por contra, el día está nublado, el número de visitantes al Cabo Peñas es también grande a lo largo de todo el día. Uno de esos viajeros es José Carrasco Hernández, de Molina de Segura, en Murcia, que es la quinta vez que visita el Principado. "Aquí es la primera vez que vengo pero yo ya conocía algo de esta tierra. De hecho vine hace unos siete años como peregrino del Camino Primitivo, que es duro, sí, pero bellísimo y muy gratificante", dice mientras esboza una sonrisa. En cuanto al Cabo Peñas, señala que "es hermosísimo, me trajeron unos familiares y es un auténtico regalo. Tal y como está el mar hoy, tan en calma, lo que te produce es mucha relajación. Tanta calma te llena de paz", añade.

Otros habituales que disfrutan de Asturias en estas fechas son Obdulia Gallego Casarrubia y Francisco Javier Lorenzo, quienes este año vinieron acompañados por Giovani Estrada. "Yo nací en Madrid, pero llevamos toda la vida en Alcalá de Henares. Ya hemos venido más veces pero para él (Giovani) es la primera vez que está en Asturias y este es el primer lugar al que le hemos traído", explica Obdulia mientras que Giovani no para de hacer fotos y sorprenderse de cuanto ve. "Es un paisaje muy bonito. Yo soy ciudadano guatemalteco y español, tengo la doble nacionalidad. Ellos ya vinieron otras veces pero yo es la primera y, la verdad, estoy impresionado", dice sonriente mientras se mueve de un lado a otro haciendo fotografías. Y es que, los aficionados a la imagen encuentran aquí uno de los lugares donde más disfrutan y, especialmente, en algunos atardeceres cuando el faro empieza a llenar de luz, la oscuridad.