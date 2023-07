Peña Castil, todo un clásico

Desde Pandébano con niebla. A finales de agosto de 2006 llegaba a Pandébano un grupo formado por Oscar Arias, José Luis Martínez, Jesús González Llavona, Avelino Suárez, Pedro Rodríguez Inciarte, Alfonso Sánchez Bravo-Villasante y el autor de estas líneas. Habíamos acordado ir en tres coches hasta la Curvona de Sotres. Allí nos separamos momentáneamente. Uno de los vehículos se dirigió a Pandébano y los otros dos, a las Vegas de Sotres, donde quedaría aparcado uno de los dos vehículos, para que a continuación sus ocupantes regresaran en el otro a Pandébano. De esa forma haríamos viable la ruta lineal en que habíamos convertido la excursión montañera. A las 9,30 ya estábamos todos en Pandébano dispuestos a iniciar la marcha.

Nos enfrentábamos a un inconveniente. Teníamos sobre nosotros un techo de nubes tan bajo que casi nos engullía y, desde luego, no dejaba ver la Canal de Las Moñas, que era el accidente geográfico al que debíamos dirigirnos. Tampoco veíamos la traza de la ruta y por eso comenzamos a caminar, si no a ciegas, porque teníamos idea de la orientación, un tanto a tientas. Pronto nos metimos en medio de la niebla, con la esperanza de que llegaríamos a superarla, dejándola por debajo de nosotros. Pero para ello era preciso subir por una ladera que cada vez se ponía más empinada y sin encontrar el camino que, con su trazado, aliviara ese esfuerzo. Nos dividimos en dos grupos. Uno siguió de frente y otro se desvió algo hacia la derecha. Esa subida a tientas duró más de una hora, hasta que el sol comenzó a mandarnos señales alentadoras. Tras hacer que empezáramos a ver su disco a través de la niebla, acabó por mostrarse sin ningún obstáculo. Y de estar dentro de la nube pasamos a situarnos por encima de aquel impresionante mar blanquecino del que apenas emergían dos cumbres: el Cabezo Llerosu a lo lejos y, más cerca, la Cabecina Quemada, cumbre de Peña Maín. En cuanto a la ruta de nuestro grupo, comprobamos que nos habíamos desviado hacia la derecha, pero no demasiado; y lo mejor, que estábamos a la misma altura que la embocadura de la canal de las Moñas, tanto que la ruta para caminar hacia ella tenía un perfil horizontal. Bajo un cielo azul, la buena visibilidad ya no nos abandonaría durante el resto de la subida.

Canal y majada. La Canal de las Moñas es bastante pendiente y el camino que permite avanzar por ella tiene un trazado sinuoso. Tardamos casi media hora en completar ese ascenso. El esfuerzo tuvo una recompensa inmediata con la llegada a Majada de las Moñas, la más alta de los Picos, a la que se asoman las cumbres de Peña Castil y del Neverón de Urriellu . Esta amplia y abierta campera, pura placidez, debió de ser en su día una de las más apreciadas majadas del Macizo Central, como lo sugería la presencia de trece cabañas. Que todas, sin excepción, estuvieran en ruinas, era una señal más de los profundos cambios que se han registrado en el pastoreo. Porque ganado seguía habiendo, ya que en la mullida alfombra vegetal pastaban numerosas ovejas, que, al identificar nuestra presencia, se acercaron en tropel a nosotros. Tal vez, atraídas por el olor de nuestras sudadas ropas, creían detectar al pastor que, cuando viene a visitarlas, les trae la sal que tanto necesitan. No se nos acercó, en cambio, ninguno de los muchos rebecos que nos contemplaban desde una respetable distancia.

Preciosos ámbitos. Oscar Arias, que conoce al detalle toda la montaña asturiana, nos había anticipado que a partir de las Moñas el camino se haría más llevadero. Y estaba en lo cierto. Lo que teníamos ante nosotros era una tendida ladera, que había que recorrer a lo largo hasta llegar a lo que de lejos parecía una arista calcárea, pero que al alcanzarla se convertía en una sucesión de llambrias inclinadas que se atravesaban sin problema. A continuación había otra panda herbosa similar a la anterior que conducía a una poco marcada colladina que no prometía lo que iba a ofrecer: una vista soberbia sobre la zona de Urriellu. De izquierda a derecha veíamos la cumbre del Picu, la Torre de la Párdida, el Neverón de Urriellu, la Horcada Arenera y todo el grupo de los Albos, a poco metros de cuya base llegaba el mar de niebla. Todo un abrumador derroche de belleza, que resaltaba aún más bajo la luz del sol en una atmósfera diáfana . El débil sendero que seguíamos por esa ladera inclinada, que se conoce por Cuesta Sierra, nos condujo al borde de una depresión cuyo fondo era una jugosa mancha verde, que contrastaba con la blanca desnudez de la peña en la que estaba profundamente encajada. Era el muy inclinado Valle del Agua. Hacia él bajamos, tras destrepar sin mayores problemas una corta brecha para situarnos en un sendero que, sobre una ladera pedregosa, faldeaba la base la Cabeza los Tortorios, la montaña que se encuentra frente a Peña Castil y que forma con ella la Horcada de Camburero, de 2.051 metros de altitud. Eran las 12,55 y habíamos tardado tres horas y media en alcanzarla.

Por la ladera bien jitada. Desde su base, donde estábamos, Peña Castil se nos presentaba como una enorme masa pétrea que suscita tanta admiración como respeto. Tal vez inicialmente una desalentadora sensación de impotencia para el que se enfrente a ella por primera vez, por más que haya oído que en invierno se puede bajar esquiando por esa ladera desde la mismísima cima. Pero los componentes del grupo que la habíamos subido anteriormente sabíamos que esas evidentes dificultades se veían rebajadas en la práctica por el hecho de que la pendiente ladera está muy bien jitada. A Pedro Rodríguez Inciarte le sorprendió el término. Yo le dije que se lo había oído por primera vez a Oscar Arias y que desde entonces lo uso porque me parece tan expresivo como preciso. Y Pedro se mostró de acuerdo. Luego la ascensión le confirmaría por completo la idoneidad del término, pues la trayectoria hacia la cima está señalada por una larga sucesión de jitos que van indicando el camino a seguir, marcando una trayectoria que, por su pendiente moderada, resulta asumible para la gran mayoría. La admirable labor de quienes han colaborado en esa tarea habrá facilitado sin duda muchísimas ascensiones. Lo que no quiere decir que haya eliminado la necesidad de esforzarse. Los más lentos del grupo tardamos una hora y cuarto en alcanzar la cima, para llegar a la cual hay que sortear el peñón que se interpone al final de la ascensión. Es mejor hacerlo por la izquierda, una zona de pequeños bloques que se puede superar sin usar las manos.

Pequeña gran cima. La cima de Peña Castil es pequeña, si se considera su superficie, que apenas alcanzará los veinte metros cuadrados, pero muy grande si se acude a otros parámetros. La altura, por ejemplo, con sus 2.444 metros. O, sobre todo, lo muchísimo que ofrece a la vista. Ante todo, la cercanía del Naranjo de Bulnes o Picu Urriellu, sobre el que volveremos luego. El Picu apantalla la Torre de Cerredo, como también la Párdida y el Pico de los Cabrones, con los que está alineada Peña Castil. En cambio, la visión del Neverón de Urriellu y los Albos es perfecta. Las mayores eminencias del Cornión quedan tapadas por las altas estribaciones del Macizo Central. Sí se veía ese día el Cabezo Llerosu, por encima del mar de nubes, que situaba su superficie a unos 1.500 metros de altura. En cambio ese mar no penetraba en el alto valle del Duje por lo que el enorme friso del Macizo Oriental que da la cara a Peña Castil era visible por completo, desde la base a las cimas. La Pica del Jierru, la Morra de Lechugales, el Picu Contés y el Prau Contés forman parte de una gigantesca muralla, casi vertical, apenas hendida por canales inclinadísimas y varias de ellas rectilíneas, como la que sube a la Pica del Jierru, cerca de la cual puede identificarse el camino por el que se accede a la Morra de Lechugales, con su aspecto de gran verrugón.

A la derecha del Oriental y por encima de cumbres menores, como El Escamellau, se ven en lontananza las montañas palentinas, con el inconfundible Espigüete como principal referencia. Mucho más cerca daremos con la prominencia de Peña Vieja, tan elevada como elegante. Luego, los Picos de Santa Ana, las torres de Carnizoso y del Oso y la Morra, para regresar al gran punto de partida, al que habrá que referirse con el detalle que merece.

El Picu, gran vecino. El Picu Urriellu es el gran vecino de Peña Castil, a la que ofrece su perfil Nordeste, con un aspecto más redondeado que el que se aprecia desde otras perspectivas. No es la cara más atractiva del Picu, pero lo compensa con el muy importante interés adicional de mostrarnos el escenario de las dos primeras escaladas a esta mítica montaña, sobre las que hay unanimidad en considerarlas como el inicio del alpinismo en España. Los relatos que de aquella hazaña hicieron Pidal y el Cainejo, que fueron los pioneros en 1904 y Gustavo Schulze, que protagonizó en 1906 la segunda ascensión, reviven en nosotros cuando desde la cima de Peña Castil logramos identificar los sitios que ellos mencionaron. Así, la Terraza de Piedras Sueltas, desde la que partieron, la Y, por uno de cuyos brazos subió Schulze, las dos grietas verticales entre las que tuvieron que decidir cuál era más adecuada, e incluso la famosa llambrialina, que hizo dudar a Pedro Pidal, todo se ve desde aquí. La media hora que permanecimos en la cima se nos hizo muy corta. Acordamos bajar a comer en la Horcada de Camburero. Regresar a ella nos llevó entre media y una hora, según las energías y habilidades de cada uno.

Tal como habíamos acordado, para el descenso no desandaríamos el itinerario de la subida sino que lo haríamos por la Riega del Fresnedal, que baja desde la Horcada de Camburero hasta las Vegas de Sotres o del Toru, ya en el valle del Duje, por el que, además del río, que como un Guadiana montañero, se sumerge a veces por completo, discurre una pista que une las Invernales de Sotres con Áliva. Era inevitable que transitar por ese empinado terreno me trajera a la memoria el recuerdo de mi primera ascensión a Peña Castil, en agosto de 1991, en la que, con Obdulio Fernández como líder, participamos Alberto Palacio, mi hija Lucía y yo. Habíamos dejado el coche a medio camino entre las invernales de Cabao y las Vegas de Sotres. No habíamos repostado agua, confiando en que podríamos hacerlo al llegar a las Vegas de Sotres, donde hay una fuente. Pero nos encontramos con la sorpresa de que estaba seca. E iniciamos el camino con las cantimploras vacías, confiando en que en alguna de las pequeñas majadas que habríamos de pasar encontraríamos una fuente activa. A todo esto la subida, aunque por un marcado sendero, era dura y el sol comenzaba a calentar. El agua no apareció, ni en las fuentes ni en los regueros cuya traza bajaba por la riega y estaba seca. La subida, que salva un desnivel considerable, se nos hizo durísima. Pero no desistimos. Estábamos cerca de lo que luego sabríamos que es la Horcada de Camburero, o sea, el final de la subida, cuando Obdulio, que iba delante, gritó "¡Agua!". Era poco más de un hilo que corría riega abajo desde lo que quedaba de un nevero a punto de completar su extinción. Aunque la superficie del hielo estaba sucia, el agua que brotaba por debajo de ella estaba limpia y fresquísima. La bebimos con un placer inigualable y llenamos al fin las cantimploras. Poco después estábamos en Camburero, mirando hacia Peña Castil. Estábamos tan cansados que decidimos renunciar a la subida. Nos sentamos, pues, en la ladera a descansar. Al cabo de unos minutos divisamos a dos personas que bajaban. Cuando se acercaron, vimos que eran dos chicas, con las que entablamos una conversación agradable. Eran aragonesas y resultó inevitable hablar de Rabadá y Navarro, cuyos nombres están inscritos con letras de oro en la historia del Picu. Nos animaron a subir. Y ya fuera porque nos describieron una ascensión sin mayores problemas, porque el agua nos hubiera devuelto energías o porque el breve descanso nos hubiera reanimado, nos decidimos a intentarlo. Y no solo lo intentamos sino que llegamos arriba. Tras bajar de la cima pensamos en descender por otro itinerario diferente del de la subida. Obdulio sabía que había uno que llevaba a Pandébano y que se podía tomar desde cerca de Camburero. Alberto se ofreció a explorar esa posibilidad, bajando por el Valle del Agua. Como tardaba en volver, bajamos a su encuentro. Lo encontramos cuando regresaba derrotado, no solo por el cansancio sino porque, además, no había encontrado la salida. Volver a la Horcada de Camburero nos exigió un esfuerzo tremendo. Por si fuera poco, el descenso por la otra vertiente, siguiendo la Riega de Fresnedal, se nos haría interminable. Veíamos el fondo del valle hacia el que nos dirigíamos pero parecía que andábamos y no avanzábamos.

Esos recuerdos volvieron a mi mente cuando, después de la nueva ascensión a Peña Castil, iniciamos el descenso desde Camburero. El nevero estaba extinguido a esas alturas del verano y apenas quedaban como recuerdo unas pocas pozas húmedas. Por otra parte, la niebla había entrado en el valle del Duje y, desde muy abajo, nos enviaba veloces vedijas que se deshacían sobre nuestras cabezas. Pedro Rodríguez Inciarte, que sabe de todo, nos explicó el fenómeno, que se debía a la diferencia de presión entre el aire húmedo que ascendía y el caliente con el que chocaba. Pronto nos metimos en la niebla. Solo después de pasar por la majada de Fresnedal, donde había muchas cabras, vimos el fondo del valle. Tardamos hora y media en completar el descenso.