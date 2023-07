Agenda: consulta qué hacer hoy, 16 de julio, en Asturias

Folclore en la calle. La Banda de Gaitas de La Corredoria y la Asociación de Baile y Música Tradicional «La Xordia» serán las protagonistas hoy de la jornada de folclore en la calle, que se desarrollará por la mañana, entre las 11.30 y las 14.30 horas, y también por la tarde, de 17.00 a 20.00 horas.

Exposición sobre aves. El Aula de la Naturaleza de La Manjoya alberga la exposición «Aves de tu entorno», que puede ser visitada hoy, de 10.00 a 14.00. A través de una colección de más de cuarenta ilustraciones naturalistas, Isabel González muestra algunas de las aves más habituales del entorno. La exposición se complementa con una audioguía que recoge el canto y otros datos curiosos de cada especie.

Ruta por los parques. Las concejalías de Parques y Jardines y Turismo ponen en marcha un programa de visitas guiadas gratuitas, que arrancan en el bosque de La Zoreda, la ruta del Naranco y los antiguos jardines de los marqueses de La Rodriga. Todas las visitas contarán con el doctor en Arqueología Alfonso Fanjul Peraza como guía. El punto de encuentro para asistir a La Rodriga es la entrada al parque por la calle Campomanes (10.00 horas); para La Zoreda, el parking exterior de mercancías del restaurante Castillo de La Zoreda (12.00 horas), y para las fortificaciones del Naranco, las escaleras de la estatua Sagrado Corazón, en la cima del monte (17.00 horas). Para participar en esta ruta es necesario vehículo particular y reserva previa por Whatsapp o mensaje al número 679079076.

Kuivi. Continúa el festival Kuivi Pop Up en los terrenos del antiguo HUCA. En el escenario del Bosque, a las 21.00 horas, actuará «Mystereo». Por la mañana, a las 13.00 horas, les tocará el turno a «Bitter y Kas». La entrada es libre.

Exposición en la Universidad. La sala de exposiciones del edificio histórico acoge hasta hoy, día 16, la exposición «Juan Falcón, pasado, presente y futuro». La sala abre sus puertas de 10.30 a 14.30 horas. Entrada libre.

Museo de Bellas Artes. El Bellas Artes expone «Un país superpoblado. Estampas de Picasso», con 22 estampas que ofrecen una visión evolutiva del Picasso grabador desde sus inicios y que se podrá visitar hasta el 29 de octubre en las salas 10 y 11 de la Casa de Oviedo-Portal. Además, se puede visitar la muestra «Picasso y Antonio Cores. El encuentro», que permanecerá también hasta el 29 de octubre. El Museo abre de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; sábados, 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas.

Museo Arqueológico. El museo ofrece la visita a su colección permanente, un recorrido que hace posible un viaje al tiempo pretérito y reconocer el devenir de la ocupación humana en el territorio de la actual Asturias a través de utensilios, armas y adornos realizados en distintos materiales. El acceso es gratuito. El horario de apertura del museo es de miércoles a viernes, de 9.30 a 20.00 horas; sábados, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 9.30 a 15.00 horas.

Centro de Interpretación del Prerrománico Asturiano. Ubicado en el monte Naranco, a través de paneles interpretativos y con la ayuda de mapas, cronogramas y fotografías, el público puede realizar un recorrido por las distintas etapas del arte prerrománico asturiano y por los quince monumentos que forman esta arquitectura. Además, hasta el 30 de septiembre, el centro acoge la exposición «Prerrománico. Piedra a piedra», con las maquetas realizadas por Joaquín Suárez, «Perucho», en la que el público puede contemplar ocho maquetas realizadas a escala de los monumentos más emblemáticos del Prerrománico asturiano y de los lugares relacionados con su origen. El centro durante los meses de julio y agosto abre todos los días, de 09.30 a 13.30 y de 15.30 a 19.00 horas.

Gijón

Semana Negra. Los terrenos de los Antiguos Astilleros de Naval Gijón acogen la celebración de la Semana Negra hasta hoy, domingo. El evento literario contará con coloquios, mesas redondas, presentaciones de libros, exposiciones y conciertos, así como una oferta lúdica con atracciones y gastronomía.

San Pedro. Misa por el día del Carmen con la Comandancia_Naval de Gijón a las 12.00 horas.

Teatro del Cuervo. A las 18.00 horas se celebrará la obra de teatro infantil «Ágada, guardiana del bosque» en el paseo de Begoña.

Muséu del Pueblu d’Asturies. A las 12.00 horas se iniciará una visita comentada que te ayudará a conocer más en profundidad la cultura tradicional del pueblo asturiano y es totalmente gratuita.

Ciudadela de Celestino Solar. Cuenta con dos sesiones: una a las 12.00 y otra a las 17.00 horas con una duración de 60 minutos, totalmente gratuita. Se podrá acceder al patio de Capua y conocer los avatares por los que pasaron la Ciudadela y sus vecinos y vecinas durante los cien años que esta permaneció habitada (1877-1980).

Antiguo Instituto. A las 18.00 horas se realizará la actividad de «Vídeos de música antigua» en el Centro de Cultura Antiguo Instituto. El concurso consistirá en la proyección de vídeos de música antigua de Xixón y estará seguida del veredicto del jurado.

Arte en la Calle. A las 13.00 horas la Asociación de Coros y Danzas «Jovellanos» hará en Somió un recorrido por el folclore de Asturias.

Museo del Ferrocarril. A las 12.00 y a las 17.00 horas tendrá lugar una visita guiada al Museo del Ferrocarril de Asturias. Un recorrido de 90 minutos que permite conocer cuál fue la importancia del ferrocarril en la región.

Antiguo Instituto. Desde hoy hasta el 15 de agosto, estará expuesta la muestra «Grimm Fairy Tales» en la sala 3 del Centro de Cultura Antiguo Instituto en horario de 10.00 a 21.00 horas. Esta exposición celebra las obras multimedia del artista en un proyecto inspirado en los cuentos de los hermanos Grimm. También se inaugura hoy la muestra «Hard Modern», que se podrá visitar hasta el 15 de agosto en el vestíbulo de la segunda planta.

Caldones. A las 13.00 horas será la misa en honor de la Virgen del Carmen, con acompañamiento del Coro de La Camocha. A las 14.00 horas comenzará la sesión vermú; a las 18.00 horas dará inicio la final del concurso de sidra, y como broche de las fiestas la verbena con «Discomóvil».

Portuarios. La jornada final de las fiestas del barrio gijonés comienza con misa y procesión. A las 13.00 horas se hará la entrega del bollu, sesión vermú con concursos gastronómicos y catas, comida popular y animación musical.

Somió. A las 11.00 horas tractores engalanados recorrerán los diez barrios con música en directo de gaita y tambor. A las 12.00 horas, misa solemne con la participación de la Coral «San Julián». A las 18.00 horas tendrá lugar el concurso local de tiru con gomeru, juego de la rana y del juegu de la llave, este último para mayores de 16 años; la entrega de trofeos tendrá lugar a las 21.30 horas.

Avilés y comarca

El Carmen en Luanco, Salinas y Avilés. A las 17.00 horas tendrá lugar la procesión desde la iglesia de Santa María de Luanco hasta el Muelle, acompañada por la Bandina de la Banda de Gaitas de Avilés y, a continuación, tendrá lugar la procesión marítima, a la que seguirá un desfile de carrozas, con salida desde El Crucero y amenizada por cabezudos, el Grupo de Danzas de Luanco y la Fanfarria «Pepe el Chelo» de Candás. La verbena de esta noche estará protagonizada por la orquesta espectáculo «La Huella», de Madrid, que arrancará a las 23.30 horas en la plaza de la Villa. En Salinas los vecinos podrán disfrutar del vermú musical desde las 12.30 horas, tras la entrega del bollo y la botella de vino. La misa solemne y procesión posterior, a las 19.00 horas, estará amenizada por Sonido Salinero. Además, continúa en el recinto del antiguo instituto el «market» de productos artesanos y atracciones infantiles. En Avilés, la Asociación de Veteranos de la Armada «Lepanto» participa en la misa de campaña en honor de la Virgen del Carmen que se celebra en la dársena de San Agustín (19.00 horas). Ellos serán también los responsables del izado y arriado de la bandera española, el primer acto de la misa y el último y también serán los que llevarán la imagen de la Virgen al remolcador de la empresa Revisa que presidirá una procesión marinera a la que los propios miembros de «Lepanto» se sumarán a bordo de un pesquero. Y, a las 23.59 horas, tendrá lugar en la calle Galiana el canto de la salve y el baile de la danza prima en honor de la Virgen, a la altura de la hornacina y en San Nicolás de Bari.

Festival de Cultura Urbana de Avilés (Focart). Se celebra en el entorno del pabellón de la pista de La Exposición. Tendrá lugar a las 13.00 horas una exhibición de danza urbana, a cargo de la Escuela Luisa Núñez. Y a las 17.00 horas, en la plaza de Santiago López, en la Antigua Pescadería, será la Batalla de los Maestros BDM, en la que se han inscrito 134 participantes. En esta primera edición regional de la BDM 2023 saldrán los cuatro primeros clasificados para una nacional de nivel oro que otorga 10.000 puntos en el ranking de ascenso.

Gastronáutica. De 12.00 a 16.00 horas, tendrá lugar la apertura de las casetas de hostelería, artesanía y conservas, igual que los hinchables infantiles y, por la tarde, de 18.00 a 00.00 horas. A las 12.15 horas tendrá lugar la actuación a cargo de «La Fábrica de Músicos». De 16.00 a 19.30 horas se desarrollarán la regatas de vela ligera: regata vela láser, vela adaptada y vela infantil en la zona de l puerto deportivo. A las 17.00 horas tendrá lugar el pesaje del concurso de pesca de altura «Bonito de oro», y a las 18.00 horas, regatas a radiocontrol Una hora después, a las 19.00 horas, será la actuación de «Silvidos y Gemidos»; a las 20.00 horas la entrega de premios de las regatas, y a las 22.00 horas, música y humor con la actuación de Laude.

Cine en los barrios gratis y al aire libre. A las 22.00 horas, en el parque de La Carriona, tendrá lugar la proyección de «Regreso al futuro» en el marco de la iniciativa del Ayuntamiento de Avilés y Avilés Acción Film Festival, que vuelven con la programación de verano de «Cine en los barrios» al aire libre, un ciclo de cuatro largometrajes clásicos de los años ochenta y para todos los públicos.

Exposición «Bailemos» en el Centro Niemeyer. La exposición de fotografía «Isabel Muñoz. Bailemos» se puede visitar de forma gratuita en la plaza del Niemeyer hasta el 15 de octubre en horario de 8.00 a 24.00 horas.

Exposición de Úrculo en el Centro Niemeyer. La muestra «Úrculo. El enigma del viajero» podrá verse en la cúpula del centro cultural de la ría hasta el 24 de septiembre. El horario de visita hasta el 10 de septiembre es de lunes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

XX Festival «AstuRisas». En El Parche habrá actuaciones a partir de las 17.30 horas con Ludoteca Móvil. A las 18.30, «Teatro Títeres Mircromina» pondrá en escena «Cromina Cachiporra»; a las 19.30 horas, Mister Tacho y su «Circo Sentidos»; a las 19.30 horas, será el turno de Nahuel y «El show del Yaso Mago», y a las 20.30 horas, la compañía «Circo en la Luna» mostrará su «Rulando Circus».

Exposición en Artes y Oficios. La exposición «El viaje a la especiería de Magallanes y Elcano», que alberga la Escuela de Artes y Oficios de Avilés, podrá verse de lunes a sábados en horario de mañana y tarde de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Los domingos, el horario será de mañanas, de 11.00 a 14.00 horas. El 23 de julio permanecerá cerrada. La muestra será clausurada este mes.

Las Cuencas

La Villa celebra el Carmen. La localidad mierense de La Villa celebra hoy el día grande de las fiestas del Carmen. A las 12.00 horas habrá misa en la plaza del Carmen con procesión posterior. Durante toda la mañana, de 10.00 a 15.00 horas, se procederá al reparto del bollo y el vino a los socios, y también a los no socios, de la comisión de fiestas.

Fiestas de La Laguna, en San Martín del Rey Aurelio. A las 12.00 horas habrá pasacalles de gaita y tambor por las calles de El Entrego. De 12.00 a 14.00 horas se podrá visitar una exposición de motos en el parque de La Laguna. A las 20.00 horas comenzará la tercera verbena de las fiestas con el «Dúo Impresión».

Exposición en el centro de interpretación del parque natural de Redes. El centro de interpretación del parque natural de Redes, en Campo de Caso, acoge hasta el 1 de octubre la exposición sobre los 20 años de las EPFRF, los equipos de prevención integral de incendios forestales. Puede verse de lunes a domingo, de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.30 horas.

Centro de Recuperación de la Fauna Silvestre. Situado en El Castrín (Sobrescobio), puede visitarse de miércoles a domingo, de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.30 horas. La instalación cuenta con un pequeño centro de interpretación en el que un veterinario muestra el proceso de recuperación y reintroducción en el medio natural de los animales que son tratados en el complejo.

Pozo Sotón de Hunosa. La visita al pozo Sotón, en San Martín del Rey Aurelio, puede constar de diversas experiencias. Desde bajar a la mina en un largo recorrido de cinco horas, a más de 500 metros de profundidad, a visitar el rico patrimonio industrial de la instalación, participar en juegos de «escape room» y de visitas teatralizadas. También es visitable el Archivo Histórico de Hunosa, ubicado en el pozo Fondón de Sama, todos los jueves laborables, previa reserva. Para más información, está el teléfono 630 119 642.

Centro

Fiestas del Carmín de Pola de Siero. Dentro del programa festivo del Carmín 2023, hoy, a las 12.00 horas, en la iglesia parroquial de Pola de Siero se celebrará la misa por la festividad de Nuestra Señora del Carmen; de 12.00 a 15.00 horas el barrio de La Isla acogerá la III Concentración de vehículos clásicos «El Carmín», y a las 20.30 horas el Teatro Auditorio acogerá un monólogo de JJ Vaquero. Además, en el parque Alfonso X el Sabio continúa el Festiprau, con «food trucks», música y animación infantil. Hoy programa a las 13.30 horas una sesión vermut con «Montefurado»; de 18.00 a 20.00 horas, una yincana infantil; y a las 22.30 horas, un concierto de la banda «La Movida».

Cine en Candás. El Teatro Prendes proyecta hoy, a las 20.00 horas, «Spider-Man: cruzando el multiverso», y a las 23.00 horas, «Sin malos rollos» (EE UU, 2023).

Feria de la acuarela en Villaviciosa. La plaza de Caveda y Nava acoge durante el fin de semana la IV Feria de la acuarela de Villaviciosa. Hoy, la cita es de 12.00 a 14.00 horas. En esta edición la asociación invitada es «Raitana», y el artista invitado, José Cuervo Viña.

Música en Quirós. El espectáculo «2 Sistemas Solares», de La Xata la Rifa, Le Piano du Lac y Delphine Coutant, comenzará a las 20.30 horas en el embalse de Valdemurio, en Quirós. Una invitación visual y sonora para conectar con la naturaleza al atardecer con Delphine Coutant (piano y voz), Daniel Trutet (violonchelo), Jenny Violleau (trombón), Miguel Barrios (hombre rana), Alban Sulejmanoski (sonido) y Typhaine Flores (acogida de público).

Música tradicional en Santo Adriano. La plaza del Ayuntamiento de Villanueva de Santo Adriano será el escenario a las 13.00 horas del concierto de «Los Gascones».

Museo de la Sidra de Asturias, en Nava. Ubicado a poco más de 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar, hasta el 15 de septiembre, los martes, de 12.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas; de miércoles a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00, y los domingos, de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Los lunes cierra.

Oriente

Música en Lastres. Dentro del XXII Ciclo de Conciertos de Verano en la Calle, la localidad llastrina acoge los Cancios de Chigre, que a partir de las 13.00 horas protagonizarán Lorena Corripio y Rubén Barredo, acompañados a la gaita por Vicente Prado, «el Pravianu», en los bares de Lastres.

Jazz en Ribadesella. La plaza María Cristina de Ribadesella será el escenario que acoja el XXVIII Festival de Jazz de Ribadesella, que comenzará, a las 23.00 horas, con el concierto «Song you like to hear», a cargo de «Andrzej Oleijniczack Quartet» y Sara Mansilla.

Día del Carmen en Lastres. A las 17.00 horas en la iglesia parroquial de Lastres se celebrará una misa solemne por Nuestra Señora del Carmen cantada por el Coro «San Roque» de Lastres; posteriormente, a las 18.00 horas se realizará la procesión desde la iglesia hasta el puerto acompañada por la Banda de Música de Pola de Laviana, y a continuación la procesión marítima con homenaje a los fallecidos y ofrenda floral. A las 19.00 horas será el canto de la «Salve marinera» en la Cofradía de Pescadores «Santa María de Sábada». Cerrará la jornada una verbena desde las 20.00 horas en la explanada del muelle a cargo de «Costa Norte».

Feria de artesanía en Ribadesella. Hasta mañana, lunes, día 17, el paseo Princesa Letizia de Ribadesella acoge de 11.00 a 22.00 horas la XV Feria de Artesanía de Ribadesella, con puestos de artesanía, actividades infantiles y tiovivo de madera.

Mercáu tradicional en Llanes. El XIX Mercáu Tradicional de la Magdalena de Llanes finaliza en la jornada de hoy, domingo, que comenzará a las 9.00 horas con la reunión de los mozos en la caseta del Bando para ir a cortar las Hogueras. Luego, el mercáu abrirá desde las 11.00 hasta las 22.00 horas por las calles y plazas del casco antiguo llanisco.

Día del Carmen en Arriondas. La jornada festiva comienza a las 12.00 horas con la misa solemne en la capilla del Carmen, a la que seguirá un pasacalles animado por la Banda Gaites «Conceyu de Parres». Durante la jornada se celebrará el XVIII Certamen de pintura «Villa de Arriondas», cuya entrega de premios será a las 20.00 horas en la plaza García Dory. Para los más pequeños habrá un espectáculo de magia en la plaza La Peruyal a las 18.00 horas que protagonizará el Mago Nacho.

Occidente

La Descarga en Cangas del Narcea. El día de la Descarga comienza a las 9.00 horas con una diana floreada; después, a las 11.30 horas, la capilla del Carmen acogerá una misa solemne en memoria de los socios difuntos de la Sociedad de Artesanos Nuestra Señora del Carmen; a las 12.00 horas dará inicio la procesión de la Virgen; cuando llegue al Ayuntamiento, será la gran tirada de la mañana; a continuación, a las 12.30 horas, se celebrará la misa mayor en memoria de las socias difuntas de la Sociedad de Bienhechoras y Camareras de Nuestra Señora del Carmen; tras la eucaristía, pasacalles con charangas y fanfarrias; a las 19.00 horas, en la basílica Santa María Magdalena se celebrará una nueva misa que será el preludio de la tradicional procesión del Carmen, que llegará hasta el centro del puente romano, para que a partir de las 20.00 horas tenga lugar la Descarga 2023. La fiesta continuará hasta entrada la madrugada con música y pólvora.

Concierto de «Celtas Cortos» en Tapia de Casariego. Con motivo de las fiestas del Carmen, la plaza del Campogrande acoge un concierto que abrirá «Mirinda Sound» a las 23.00 horas para a medianoche dejar paso a la mítica banda vallisoletana «Celtas Cortos».

Fiesta Indiana de Boal. Un año más Boal celebra su Fiesta Indiana. Para la jornada final, que se vive hoy, domingo, están programadas las siguientes actividades: a las 12.00 horas, habrá la clásica concentración de haigas por las calles boalesas; a las 12.30 horas saldrá del Parque de los Emigrantes una visita guiada por el patrimonio indiano de Boal; a las 15.00 horas habrá una comida de hermandad en la carpa instalada en el parque; a las 19.00 horas, el grupo «Son de Cuba SDC» será el protagonista del baile que habrá en la plaza de la iglesia, y a las 21.00 horas será la despedida de la edición de este año con un flashmob.

Feria de cerámica creativa en Luarca. Hoy, domingo, la plaza Alfonso X el Sabio de Luarca acoge de 11.00 a 21.00 horas la Feria de cerámica creativa de Luarca.

Cine en Navia. El Cine Fantasio proyecta a las 17.30 y a las 21.00 horas la película «Misión Imposible: Sentencia mortal (Parte 1)» (EE UU, 2023).