Flores y mariposas al cielo de Gijón

El cielo de la Playa de Poniente volvió a iluminarse para el deleite de los cientos de gijoneses y visitantes que se agolpaban para presencia la segunda jornada del Drone Show Festival. Fue, como ya sucedió el viernes, con una doble cita. Primero, el espectáculo "The signature of transition" ("La firma de la transición") de una compañía de Países Bajos y, después, rozando la media noche, la propuesta "The origin of the universe" ("El origen del universo"), con sello de Estados Unidos.

El primero de los dos pases se convirtió en una emotiva reflexión sobre la fragilidad de nuestro mundo. Y lo hizo en una atmósfera festiva y alegre. Si ya en su primer año creó sensación, su regreso le ha consolidado gracias al despegue de doscientos drones iluminados. Los pequeños y ágiles dispositivos pintaron el cielo nocturno con deslumbrantes formas y transiciones, acompañados por una banda sonora especialmente creada para este evento. El reto de los organizadores era duplicar el número de 100.000 personas del año pasado. Y se volcaron. Los móviles estaban e alto para captar el momento. Desde una majestuosa flor lila hasta el grácil vuelo de una mariposa, las formas dibujadas por los drones encantaron a la multitud presente. "Me parece una propuesta muy hermosa. Me entusiasma que se hagan iniciativas como esta en la ciudad", confesó Jairo López mientras observaba cómo los drones cambiaban de una delicada forma a otra. Uno de los momentos más destacados fue cuando estos objetos voladores formaron en el cielo el emblemático logo de "Gijón". Concretamente, el de las "Letronas". Fue un dibujo que provocó la ovación unánime de un público emocionado. También por su mayor sostenibilidad en comparación con los espectáculos pirotécnicos. "Es mucho más amigable tanto para los animales como por las emisiones de humo", ensalzó Nicolás Martínez. Su amigo, Marcos Pereira, compartió su entusiasmo: "La diversión no está reñida con el respeto al medio ambiente". El segundo espectáculo de la noche estuvo a cargo de la compañía americana "Sky Elements Drone Show" con "The origin of the universe" ("El origen del universo"), una alegoría visual sobre los inicios del cosmos. Con un despliegue asombroso de luces y coreografía, de colores mucho más vivos, esta vez los drones crearon una experiencia inolvidable y sorprendente. Desde moléculas hasta sistemas solares. Se trata de un "show" que resulta "perfecto para los más pequeños", coinciden Olegario García y Laura del Valle. "Cualquier iniciativa diferente se agradece. Hay mucho más ambiente en la calle y en el centro. La gente aprovecha para cenar y tomar algo", añaden. Sin duda, el que causó más sensación fue el primer pase del viernes, aquel dedicado a Gijón. "Los sábados hay más gente en la calle. Tendrían que haberlo reservado. De todos modos, es original", comentan Lorena Olguera y Nerea Guerrero. Ayer fue el broche del primer aperitivo que otorgó a los gijoneses la Fiesta del Cielo. A estos espectáculos le seguirán talleres y exposiciones que componen un programa repleto de actividades en torno a las aeronaves, los drones y la fotografía de aves. Entre ellos, "De ruta por Gijón con Galileo", un itinerario por la ciudad en forma de búsqueda del tesoro a través de los sistemas de posicionamiento por satélite.