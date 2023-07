"Puchero" pasea con protección solar 50

El verano empezaba con un aviso lanzado desde la Real Sociedad Canina de España: los perros también se queman y pueden padecer cáncer de piel. La advertencia la han hecho acompañar de una recomendación: que se les apliquen cremas solares para evitar el riesgo. Y en plena ola de calor en la región no sobra el recordatorio para todos los dueños de estos animales, sobre todo para los que nunca han reparado en cuidados.

"Justó compré una crema de protección 50 esta semana para ‘Puchero’", reconoce la avilesina María Carbajal. "Es un perro bastante blanquito y de pelo muy corto y hace unos días volvió a casa con la zona del hocico enrojecida y parecía quemada. Otros dueños de perros y el veterinario me comentaron lo de la crema y el riesgo que tienen de quemarse también en la barriga, así que esta semana mismo la compré", cuenta Carbajal, que ahora a poco que "casque" un poco el sol, embadurna a su perro.

¿Le gusta? "Noooo.... lo odia", admite la dueña que recurrió a una tienda de mascotas para hacerse con un producto que en su cartonaje indica que es apropiado para perros y gatos. "Sé de otros dueños que les aplican cremas para niños", añade Carbajal.

La Real Sociedad Canina estima que 450 de cada 100.000 perros ya padecen algún tipo de cáncer de piel. Es por eso, para concienciar a los dueños, por lo que se lanzó el pasado mes de junio la campaña informativa sobre los efectos nocivos del sol en estos animales. Insisten en que las zonas corporales con una mayor exposición son el hocico, las orejas, el abdomen y las patas. Todas áreas muy vulnerables en las que las quemaduras solares pueden causar dolor, enrojecimiento, ampollas e incluso infecciones cutáneas.

Ana Bances, veterinaria en Oviedo, no solo es conocedora de estas patologías, sino que le ha tocado atenderlas. "Vemos quemaduras y sí, existen cremas con protección solar, sobre todo para perros de capa clara, como los bulldog blancos, bull terrier blancos, y otras razas más pequeñas como el caniche, el crestado chino, etc. Además, son muy frecuentes las quemaduras en las almohadillas plantares", relata. También recuerda que "son muy frecuentes y requieren una urgencia extrema los 'golpes de calor', más que nada en perros, por la exposición generalmente involuntaria de los animales por exposición directa al sol o al calor, como por ejemplo cuando se quedan dentro del coche". Ante eso Bances pide "extremar precauciones y faciliar que se hidraten con agua fresca a disposición casi permanente".

Por lo que respecta a los gatos de capa clara o blancos, "también es importante prevenirles de la exposición directa a la luz solar, por la alta incidencia de carcinoma de células escamosas en la piel, por ejemplo", asegura Bances.

La ovetense Francini Castro no conocía la crema solar para perros, pero todos los veranos, para evitar que las almohadillas de las patas de su chiguagua "Candy" se quemen, utiliza un protector específico en esa zona. "Antes de salir a pasear por el asfalto caliente le ponemos un spray en las patas y así ella va a pasear tranquila y sin dolor", explica la joven. "Ahora que me he enterado de la crema solar para perros me gustaría probarla con Candy y a ver qué tal", prosigue sonriente.

El cuidado de las almohadillas lo cumple también María Carbajal. En su caso aceptó la recomendación de aplicarle a "Puchero" blastoestimulina, "que es algo así como una crema cicatrizante de uso humano de venta en farmacias. Es que en ciudad sufren mucho porque el pavimento está muy caliente y ellos van a pelo, que diríamos", explica la joven. Y lo encadena con una queja al Ayuntamiento de Avilés ya que "no hay muchas fuentes en las que los perros puedan beber. Y con este calor, mantenerlos hidratados es también muy importante", dice esta joven dueña.

También tiene mascota la ovetense Beatriz González. La pillamos paseando por el parque San Francisco con su bichón maltés blanco de tan solo un año. Ni sabía que existía la crema solar para perros hasta este año. "Me enteré a través de las sugerencias de Instagram", explica. Sin embargo, confiesa que no tiene pensado usarla, le resulta raro aplicarle crema a su mascota, aunque no duda de su utilidad.

De lo mucho que han cambiado los cuidados a las mascotas y, en concreto a los perros, sabe muy bien Iciar López, dueña de la peluquería Dog n’ Roses. Por afición y profesión es consciente cada día de la gran conciencia que se ha generando hacia la salud y cuidado de los perros. "Antes, cuando le decía a las personas mayores que era peluquera canina se quedaban muy extrañadas pero ahora ya hay hasta concursos de belleza", afirma mientras cepilla a Sauron, uno de sus clientes.

En su peluquería no distribuye crema solar pero se puede encontrar toda una gama de productos de cuidado para canes. Desde champús y acondicionadores hasta mascarillas, cepillos e incluso colonia. Y cada uno de ellos especializado para un pelaje específico. "Para perros de pelo largo se utiliza un champú hidratante y para los de pelaje corto se utiliza uno revitalizante". Ella tiene otra recomendación porque sabe que la gente se "vuelve loca" cuando llega el calor e insisten en cortarle el pelo a sus mascotas, a pesar de que "les advierto de que esta parte de su cuerpo es fundamental para protegerles del calor y el frío".

En la campaña publicada por la Real Sociedad Canina de España se sugieren sencillas recomendaciones para mejorar la calidad de vida de las mascotas y evitar así los daños ocasionados por la radiación solar. Entre ellas, consejos como evitar la exposición prolongada al sol, buscar las horas de paseo en las que el sol no caliente tanto y cuidar la alimentación para ayudar a proteger la piel, además de revisarla regularmente para que, en el caso de detectar cualquier anomalía en la misma, se acuda al veterinario lo antes posible. ¿Les suena? Como si fueran para usted mismo.