Dos miradas sobre el gran embalse de Grandas de Salime

Los peregrinos que, desde hace ya tiempo, están realizando el Camino Primitivo, son quienes estos meses pueden verse por las carreteras, mochila a la espalda y bastones en mano, cruzando caminos, bosques, caleyas y carreteras hacia Santiago. Vienen de todo el mundo y van forjando amistades y acumulando recuerdos que no olvidarán a lo largo de todas sus etapas, como en el caso que nos ocupa: la que transcurre entre Berducedo y Grandas de Salime. Les descubre a los caminantes, a pocos kilómetros de llegar a la capital grandalesa, uno de las obras más emblemáticas del patrimonio industrial de Asturias: la presa o salto de Grandas de Salime, una construcción que forma parte de los cien elementos del Patrimonio Industrial de España.

Este colosal embalse destinado a la producción de energía eléctrica, obra del ingeniero de caminos, canales y puertos Enrique Becerril y Antón-Miralles, con la colaboración del arquitecto y pintor Joaquín Vaquero Palacios, empezó a construirse en 1945, siendo inaugurada diez años después, el 24 de agosto de 1955. Los titánicos trabajos para realizar esta presa están en la memoria de quienes recuerdan la historia de aquellos 3.000 trabajadores que, llegados de diferentes puntos de España, habitaron en cuatro poblados que, tras finalizar la obra, quedaron deshabitados y uno de los cuales, A Paicega, en Pezos/Pesoz forma parte también de esta serie de reportajes como un lugar con excelentes vistas sobre el Navia. Eso sí, los cien asturianos consultados por LA NUEVA ESPAÑA, para elegir los 20 lugares con las mejores vistas de Asturias, posicionaron (en séptimo lugar) las vistas que ofrecen los dos miradores que se asoman al embalse y salto de Grandas de Salime. En primera posición está el mirador de El Fito (Parres), seguido, en orden descendente hasta este séptimo lugar, por los acantilados de Cabo Vidío, el pueblo de Asiegu (Cabrales), La Regalina en Cadavedo (Valdés), Cabo Peñas (Gozón) y el mirador del Espíritu Santo (Muros del Nalón). No cabe duda que, allá por donde se vaya, Asturias está llena de rincones desde donde admirarla y disfrutarla.

En el caso de Grandas, la primera parada de cuantos bajan de Allande es en el mirador de La Boca de la Ballena, diseñado por el pintor y arquitecto Joaquín Vaquero Turcios, un mirador colgante proyectado sobre el vacío y donde la vista dominante es la presa en si misma, toda su impresionante obra, además del paisaje circundante y algunas construcciones en la loma frontal, que antaño fueron, durante su construcción, viviendas y oficinas para empleados, especialistas e ingenieros. Lo cierto es que, cuantos peregrinos entran por el pequeño túnel hasta ubicarse en el balcón que se asoma, en el aire, sobre el embalse, se asombran ante la imponente presa y, todavía más, cuando conocen la historia de su construcción.

Tal es el caso de María Belén Delucchi y Richard Fernando Gallego, matrimonio argentino residente en la zona de La Patagonia y quienes, para celebrar el 30 aniversario de su enlace, decidieron hacer el Camino Primitivo. "En 2019 hicimos una parte del Camino Francés y este año decidimos hacer este, que es más duro pero mucho más hermoso, es un paisaje impactante, mucho más lindo, tiene mucha más identidad que el francés. Se siente más a España, a la gente que vive aquí, en la aldeas", dice ella con emoción. Y añade, a renglón seguido, una observación certera: "En este Camino se aprecia cómo los habitantes han tenido que ir adaptándose a los tiempos, en el medio rural, a la tierra. Resulta muy interesante. También observamos que hay mucha más población envejecida que jóvenes o niños por las zonas que hemos pasado". Por su parte, su marido destaca que el Camino "genera mucha solidaridad, es increíble como unos se van ayudando a los otros sin importar el idioma que se hable", destaca. Y su mujer añade: "Celebrar aquí y en el Primitivo nuestro aniversario nos pareció la mejor idea, el entrar en contacto con la naturaleza y volver a lugares de los que salieron un día nuestros antepasados es otra forma de estar siempre regresando".

Una pareja de alemanes, una familia danesa, dos cicloturistas de Extremadura y tres israelitas se asomaron, en una cadencia curiosa de pocos minutos, a este mirador para, una vez dejado atrás este, y apenas un kilometro más arriba, camino de Grandas, hacer lo propio en otro mirador; este con una vista tremenda y bellísima del embalse en si, con las aguas contenidas del río Navia, y un paisaje con una carretera que les recuerda por dónde han llegado.

Corine, Ingrid Apple y Chike, de Tel Aviv (Israel), estaban felices de su trayecto por Asturias. Habían cumplido el sueño de Carine de venir a Asturias a hacer el Camino Primitivo. "Este camino es una especie de desafío pero no es tan duro como parece. Es una experiencia fantástica", dice con una sonrisa que no se borra de su cara, mientras Ingrid añade: "Yo pensé que no podía hacerlo, pero sí. El Camino me ha mostrado que si vas paso a paso, consigues llegar donde te propongas".