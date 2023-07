Mágicas montañas: El Mofrechu, pequeñu pero grandón

El pico Mofrechu tiene todas las cualidades para ser propuesto como una de las rutas iniciáticas de la montaña asturiana. Los que quieran probar si el montañismo les resulta una actividad atractiva encontrarán en este pico, cuya cumbre forma parte del límite entre los concejos de Ribadesella, Llanes y Cangas de Onís, una tentación difícil de resistir. El Mofrechu tiene una aproximación agradable, no es alto (solo 899 metros, mucho menos que la mayoría de picos asturianos con renombre) y resulta fácil de subir, lo que no quiere decir que la aproximación y el ascenso no reclamen su cuota de sudor. Su cima, en la que hay un mojón geodésico, es particularmente generosa, pues ofrece vistas espléndidas hacia la costa y la alta montaña. El Mofrechu es pequeño pero grandón.

Dos rutas a elegir.

Al Mofrechu se puede subir desde el Norte o desde el Sur. Si se quiere ser más preciso, desde el Noroeste o desde el Sureste. Si se elige la primera alternativa, el punto de partida es Santianes del Agua, el pueblo riosellano que está situado a orillas del Sella, cerca de Llovio, en la antigua carretera general a Santander. Se diría que lo señalizan las dos esbeltas agujas que, en sus cercanías, se elevan al inicio de un cordal calizo.

La otra alternativa es tomar la carretera que va de Nueva de Llanes a Corao (o viceversa) y subir hasta la collada de Igena, también llamada de Zarza o Tellende, donde se deja el coche para comenzar a andar hacia el pico, que tarda en dejarse ver, al contrario que desde Santianes, hacia donde ofrece una vista excelente desde el mismo pueblo. Aunque me gustaría conocer la ruta que parte de Santianes, y trataré de conseguirlo, yo hasta ahora he utilizado la de Igena, que tiene la ventaja de que pone a caminar al montañero a bastante más altura, con lo que descuenta más de 400 metros de desnivel, ya que la collada donde se deja el coche está a 456 metros de altitud.

Estrecha y sinuosa.

Se dice que el principal impulsor de esa carretera, de 23 kilómetros de longitud, entre Nueva y Corao, que se construyó hace algo más de un siglo, fue el canónigo de Covadonga Máximo de la Vega, que era natural del pueblo llanisco. Construirla debió de ser una proeza, por lo accidentado del terreno. Transitarla tiene notorias dificultades, pero también ofrece grandes satisfacciones.

Quien entra en ella por Nueva puede ver, justamente en el inicio, un cartel que cuando advierte que es "estrecha y sinuosa" se queda corto. Habrá pocas en Asturias que tengan tantas curvas cerradas y sin visibilidad. Y pocas también que ofrezcan sorpresas tan agradables. La primera, la llegada al valle del Llamigu, no puede ser más encantadora, pues pocos podrían esperar que al final de una subida más bien tortuosa apareciera de pronto un largo valle cuyo fondo sea tan ancho como plano. El Llamigu, como así se llama, es en términos geológicos un poljé totalmente llano que, si parece precioso cuando se lo bordea, todavía admira más cuando se lo ve desde arriba, mientras la carretera asciende hacia el Collado del Tornu, que, si tiene descorridas las cortinas de la niebla, deja deslumbrado al más indiferente.

Hacia Igena.

Pasaremos luego al lado del pueblo de Riensena, del que tendremos una excelente vista desde la otra ladera del valle alto en el que se asienta, así como del trazado de la carretera que desciende hacia el valle de Ardisana. Por esa angosta carreterina subió en una ocasión la Vuelta Ciclista a España. Unas cuantas curvas después y tras dejar atrás otro sugestivo pueblo, Zarzón, llegamos a la collada de Igena, donde hay que dejar los coches, aparcándolos al borde de la carretera. La pista que arranca hacia la derecha y que ahora está hormigonada podría tentar a más de uno a afrontarla con su vehículo, pero una señal advierte que está reservada para el uso ganadero.

Majadas bien cuidadas.

Aquí se comienza a caminar. La senda, de una pendiente moderada pero constante, bordea en sus comienzos, dejándola a la izquierda, una hondonada ancha y profunda, en cuyo fondo se asienta el bello pueblo de Igena, que tiene enfrente unas pendientes laderas cubiertas por una vegetación verdioscura de la que surge una característica flor amarilla. Esa cubierta de brezo revela que el subsuelo es cuarcítico. En cambio nosotros avanzamos por un terreno de sustrato calizo, cubierto por un fértil manto de verde más claro, propicio para pastos ganaderos. De hecho no tardaremos en ver que hay muchas vacas roxas pastando en las praderías. Esta es una zona de majadas muy vivas, como revela el buen estado de las cabañas y de los muros de piedra que cercan las fincas. Muchas de las cabañas tienen adosado un muro de piedra para recoger las ovejas durante la noche, el primer paso para protegerlas del lobo. Si, como se puede observar, el árbol que más abunda en esta zona en torno a las cabañas es el fresno, no es por casualidad, sino que seguro que fue plantado ex profeso, pues tiene fama de dar buena sombra.

En nuestro avance pasaremos al lado de varias majadas, cada una más alta. La primera, tras subir la cuesta de La Felguerina o Jelguerina, lleva también ese nombre. Luego, continuando hacia el Norte, encontraremos la de Hueses, de considerables dimensiones. La borderemos para, poco después, llegar a otra majada, la de Fuentes, que tiene una charca en sus cercanías. El camino se reorienta ligeramente hacia el Noreste y nos lleva a una nueva majada, la de Vega la Fuente. Ahora hay que girar hacia el Oeste y subir una cuesta, desde cuyo alto se divisa una pradería de grandes dimensiones. El monte que, como parte de una sierra, ejerce de confín de ese territorio es el Mofrechu. Y la majada con varias cabañas que se asienta a sus pies, Vega Maor.

Si vamos holgados de tiempo merecerá la pena demorarse en visitar esta majada, en la que hay una laguna que ahora está rodeada de una cerca protectora. Pero lo que más atrae nuestra atención es el objetivo principal que nos ha traído hasta aquí. Y ya lo tenemos al lado. Porque la ladera del Mofrechu arranca justo al lado de las últimas cabañas de la majada. El pico forma parte de un cordal, la Sierra de Escapa, de la que es la principal altura. Para los riosellanos, que lo ven desde la villa y desde muchos pueblos es su monte totémico. A la izquierda, o sea, hacia el Nordeste, hay otra elevación parecida al Mofrechu, el Juyadongo, si bien algo más bajo, pues mide 869 metros.

Mar y montaña.

La subida final no es técnicamente difícil. Hay un itinerario marcado por jitos, que ayuda, pero se podrían elegir otras trayectorias sin problemas. Se llega pronto a la cima, que en la actualidad tiene, además del vértice geodésico, un buzón de cumbres señalizado con la reproducción ampliada de un piolet. No lo había en 1993 cuando hice la primera ascensión a este pico en compañía de Oscar Arias, Manuel Vigil, José Luis Martínez, Alberto Palacio y mi hija Lucía. Ni al año siguiente, cuando repetí formando parte de un grupo más amplio en el que había tres mujeres, Julita, Marisol y la inolvidable Conchi Blanco. Lo que no había cambiado, ni cambiaría en otras ocasiones en que volví, era el paisaje, con el que el Mofrechu se muestra generoso hasta la prodigalidad.

Lo primero que llama la atención, porque a la belleza añade la proximidad, es la costa, de la que ve un gran trecho, que, por si fuera poco, tiene elementos claramente identificables, como Ribadesella y el río que contribuye a darle nombre. Se puede ver a la perfección como el Sella, buscando el mar, traza una amplia curva antes en enfilar el puente que separa los dos ámbitos de la villa y dirigirse hacia esa salida que ha inmortalizado una de las más bellas y difíciles tonadas.

Hacia el Oeste la vista encuentra el Sueve como una referencia fácil de identificar. Pero si se vuelve la espalda el panorama es tan subyugante o más, porque no solo puede verse la sucesión de sierras interiores, cuya identificación, así como la de algunos de los picos que forman parte de ellas (Llamigu, Benzúa, Hibeu) pone a prueba los conocimientos o la perspicacia de los montañeros, sino que por encima de ellas, y de modo especial de la del Cuera, por ser la que más se les acerca, asoman los tres macizos de los Picos de Europa, con el Occidental o del Cornión como el más cercano. La mayoría de las principales cumbres son visibles desde este observatorio, salvo que lo impida el vapor de agua en forma de nubes o de niebla más o menos densa. Algo así nos pasó en nuestra primera ascensión. Pero se trata de un problema subsanable, incluso con mejora, como se dirá en este mismo relato.

Despedida y retorno.

El descenso del pico no tiene ninguna complicación, como tampoco el retorno. La duración de la excursión puede ampliarse o contraerse a voluntad. Si se han llevado alimentos para comer en la cima o en alguna de las majadas, no habrá problemas. Y si se ha previsto ir a comer a algún lugar del entorno o incluso regresar a hacerlo a un pueblo cercano, tampoco, porque la ida y vuelta al Mofrechu desde la collada de Igena se puede hacer en menos de cuatro horas. La generosidad del Mofrechu no se limita al esfuerzo que pide a cambio de lo que ofrece sino que se extiende al tiempo que reclama para poder disfrutarlo.

Por si fuera poco, el Tornu