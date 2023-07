El Prestoso Fest y otros ocho festivales para bailar sin agobios

El paso de los principales festivales del año deja por delante un verano cargado de opciones de música en directo. Eventos a menor escala que huyen de las grandes ciudades y los grandes aforos para hacer posible una experiencia más relajada y una mayor cercanía. Asturias tiene su sitio en esta oferta de entretenimiento. El Prestoso Fest de Cangas del Narcea puede encabezar una relación de nueve ejemplos de citas en España con ese perfil.

PRESTOSO FEST

Este evento asturiano se define así mismo como "un festival de música independiente para revolcarse en el prado", y lo cierto es que su ubicación en Cangas del Narcea invita a perderse de manera agradecida entre tantísimo verde. Escuchar a la fresca nombres de la talla de Rodrigo Cuevas, La Costa Brava, Melenas o Aiko El Grupo y otras luminarias del indie español es, sin duda, una buena fórmula de sobrellevar este verano brutal.

CANELA PARTY

Empezó siendo una fiesta con un par de centenares de personas y se ha convertido en todo un fenómenos gracias a su ambiente disfrutón y su ya tradicional última jornada en la que tanto el público como los artistas acuden disfrazados. Con unos 5.000 asistentes por jornada, el Canela está en ese terreno intermedio que permite disfrutar sin agobios de Black Midi, Triángulo de Amor Bizarro, Mujeres, King Gizzard and the Lizard Wizard o The Notwist.

Lugar: Torremolinos (Málaga)

Fechas:

Del 23 al 26 de agosto

Precio:

Entre 45 y 95 euros

FIZ

Uno de los veteranos de la escena "indie" de nuestro país celebra su vigésimo primera edición. Mirando el verano desde el retrovisor, pero no demasiado lejos, la sala Multiusos de Zaragoza celebrará una ecléctica jornada de música encabezada por uno de los nombres del año, Alizzz, acompañado por Ginebras, Cupido, Carlos Sadness y Sidonie, entre otros.

Lugar: Zaragoza

Fechas:

30 de septiembre

Precio:

33 euros

AMANTE

Con algo menos de 5.000 habitantes, la localidad zaragozana de Borja ha abierto sus brazos a un festival que se declara para todos los públicos y edades y sin ánimo de lucro impulsado por el ayuntamiento de la localidad y un puñado de aventureros. Fangoria, Iván Ferreiro, Cariño o La La Love You, habituales de los carteles veraniegos, son algunas de las propuestas más destacadas del evento.

Lugar:Borja (Zaragoza)

Fechas:

Del 4 y al 6 de agosto

Precio:

Entre 22.50 y 45 euros

SINSAL

La diminuta isla de San Simón, en la ría de Vigo, acoge un año más el festival más especial de nuestra geografía nacional. Un acontecimiento al que sólo se puede llegar en barca y cuyo cartel se mantiene en secreto hasta el último momento. En anteriores ediciones, han participado Rocío Marquez & Bronquio, Rigoberta Bandini, Lidia Damunt o El Guincho.

Lugar: Illa de San Simón (Vigo)

Fechas:

Del 21 al 23 julio

Precio:

Entradas agotadas

FEUDAL FEST

¿Se imagina escuchar electrónica desde lo alto de un castillo (con piscina) en plena España vaciada?_Pues bien, esa es la propuesta que le hace Feudal Fest, un evento de electrónica tan sugerente como misterioso al que un puñado de fieles siguen la pista edición tras edición. Es cierto que la información resulta escasa, pero la experiencia es irrepetible. Algunos nombres habituales de su cartel son Teresa Ferreiro, Meneo, Garrita, Porexpanda…

Lugar: Curiel de Duero (Valladolid)

Fechas:

Del 27 al 29 julio

Precio:

Próximamente

FESTIVAL FOLCÓRICO DE LOS PIRINEOS

Demasiado a menudo, los listados de festivales dejan de lado el nutrido ecosistema de eventos de música folk y tradicional que pueblan la geografía española, algunos de ellos con décadas de ediciones a sus espaldas. Con 52 ediciones celebradas, el Festival Folklórico de los Pirineos es un valioso representante de un panorama con excelente salud y ajena a modas. Este año, la localidad programa conciertos de agrupaciones de hasta 20 países.

Lugar: Jaca (Huesca)

Pechas:

Del 2 al 6 de agosto

Precio:

Gratis

LETUR ALMA

La sierra del Segura en Albacete, acoge este festival autodefinido como "el más bonico del verano", dedicado a sonidos cercanos al rock urbano y el folk. La localidad en la que creció la cantautora Rozalén la volverá a ver sobre los escenarios junto a El Kanka, Tanxugueiras, Depedro o Reincidentes.

Lugar: Letur (Albacete)

Fechas:

Del 21 al 23 julio

Precio:

Entre 21 y 41.50 euros

PIRINEOS SUR

Esta longeva cita enclavada en el corazón del Pirineo Aragonés cuenta con el encanto de repartir sus actuaciones a lo largo de todo el mes de julio (por lo que dese prisa, pues sólo queda unos días para que ponga fin a la presente edición), asegurando que haya algo de interés para casi todos los gustos. En esta ocasión, Kraftwerrk, Love of Lesbian o Los Chikos del Maíz son algunos de los protagonistas de la convocatoria.

Lugar: Lanuza/Sallent de Gállego

(Huesca)

Fechas:

Del 7 al 29 de julio

Precio:

Entre 20 y 40 euros.