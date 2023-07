"Criar al caballo de rejoneo es apasionante"

Pablo Hermoso de Mendoza (Estella, Navarra, 1966), máxima figura del toreo a caballo, será el encargado de "reinaugurar" la plaza de toros de El Bibio el próximo 15 de agosto (18.30 horas), abriendo el cartel de una corrida mixta junto al torero Diego Urdiales y al novillero Manuel Román. El rejoneador vive ya sus últimas tardes en activo.

–Será el primero en torear en El Bibio en el regreso de la feria de Begoña. ¿Cómo vivió la suspensión de los toros en Gijón?

–Como todos los taurinos, con mucha pena y con mucho dolor. Es una feria de grandes aficionados, de mucha tradición y, además, muy torera. Es una plaza en la que los toreros nos sentimos muy acogidos, por su colorido, por el cariño del público y por las dimensiones de la plaza, que te hace sentir muy cerca de todo el mundo. Y luego dolor porque fue por una causa que no era ni real. Da mucha tristeza que tengamos que estar pendientes de temas políticos. En este caso, me atrevería a decir que de una cacicada política.

–¿Qué recuerda de El Bibio?

–Han sido unas cuantas tardes, algunas corridas mixtas y en otras de rejones, y de todas ellas tengo el recuerdo bueno. De faenas importantes. Pero más importante, cuando pasan los años y después de tantas temporadas y corridas, es el recuerdo de la conexión con el público, del cariño y de sentirte apoyado. En otras plazas sientes hostilidad o al público que se pone cuesta arriba, y eso marca muchas veces a los toreros, pero en El Bibio es todo lo contrario. Tengo muchas ganas de hacer el paseíllo otra vez.

–En alguno de sus triunfos lo hizo bajo la lluvia. ¿Afecta igual que en el toreo a pie o es más peligroso que llueva por el caballo?

–Es diferente. Es un peligro adicional que se suma a la fiesta y es muy incómodo. El caballo puede resbalar y caer encima del toro. A eso se le suma la incomodidad del público, porque cuando llueve, aunque estés tapado, estás más incómodo y más frío. Pero cuando toreas en plazas del norte, como Bilbao o Gijón, yo que soy norteño, sabemos cómo es esto. Yo estoy más acostumbrado a batallar con esas condiciones meteorológicas (risas).

–¿Cómo es la cría del caballo de rejoneo?

–Es apasionante. Hacemos el ciclo completo, desde la cubrición de las yeguas con los caballos toreros más importantes hasta la crianza del potro y la doma. Te vas a un periodo de unos seis o siete años hasta que el caballo se presenta en la plaza. Cualquier parte de ese ciclo es hermosísimo, pero donde empieza a entrar más esa relación íntima es cuando empiezas a montar al caballo.

–¿Cómo es esa etapa?

–Buscas dentro de su personalidad, dentro de sus movimientos. Buscas su adaptabilidad al toreo, ves su personalidad y su carácter. Ahí empiezas a soñar con esa creación, a dar forma a ese diamante en bruto e ir construyéndolo dentro de su personalidad y su hermosura, dándole esa forma de trabajo para acoplarte con él, para darle sus distancias y elasticidad, para que se presente delante del toro con sus movimientos más hermosos. Es tiempo de trabajo, trabajo y trabajo. De montar todos los días del año hasta darle forma para conseguir ese binomio. Cuando lo logras, ni te lo crees. Poder llegar a esa conjunción de persona, caballo y toro, crear esas láminas de arte con animales tan diferentes, con un animal tan fiero como el toro y con un animal tan miedoso como el caballo que sea capaz de entregarse al torero y participar de esa manera, es maravilloso.

–¿Cómo vence el caballo su miedo?

–Le tienes que ir transmitiendo esa confianza en ti, ir metiéndote en sus pensamientos y en sus miedos y que entienda que tú eres su guía espiritual, su guía de vida y que el caballo confíe en ti en esos momentos en los que te fundes con él. Que confíe más en tu inteligencia que en su propia reacción de miedo. Ahí es donde se produce la maravilla, ese centauro perfecto donde él pone su fuerza, energía y movimientos guiado a través de tu inteligencia y de todo lo que les han enseñado en ese tiempo. Ahí es cuando de verdad se expresa y muestra le mejor parte del caballo en la plaza.

–Está ya al final de su carrera. ¿Se va con pena?

–Así es. Estoy en la cuenta atrás, contando cada una de mis presentaciones, intentando disfrutarlas al máximo. Me voy creyendo que es el momento, pero con mucho dolor en el corazón por abandonar mi profesión en un momento en el que todavía la disfruto mucho, en el que todavía estoy con muchas ganas. Para mi cada tarde es oro molido y quiero disfrutarlas mucho.

–Pero la saga continua con su hijo Guillermo.

–Sí. Es un poquito lo que ha hecho que tome esta decisión. Ahora estoy viviendo dos carreras, el final de la mía y el principio de la de mi hijo, que ya se está consolidando mucho. Es el momento de disfrutar de la tauromaquia a través de mi hijo. Eso me ha hecho tomar esta decisión, pero no con poco dolor, porque al final mi vida ha estado vinculada al toreo, todo lo que soy y lo que he conseguido en cuanto a realización personal y artística es por el toreo. Cerrar esa puerta no es nada fácil.

–¿Cómo lleva que los antitaurinos le consideren un asesino?

–Es desconocimiento. Soy el más animalista del mundo, como toda mi familia. Vivimos en el campo, rodeados de animales, y de la mañana a la noche, sin un minuto de tregua, la pasamos cuidando a los animales. Que no me digan eso, porque es un contrasentido.