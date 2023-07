Cabo Busto, donde la mar se funde con la tierra

Sin duda que la mar aquietada, con ese sonido del agua tan singular de las mareas, yendo y viniendo desde el horizonte hacia tierra, produce una sensación de relax, de paz, de sosiego a cuantos viajeros se acercan a descubrir y disfrutar de la belleza del paisaje que nos regala Cabo Busto, en el concejo de Valdés. Y aún más si luce el sol. La mar, los arenales –en algunos manda la piedra– y los acantilados dejan sin aliento a más de uno cuando los descubre por primera vez. Y es que la senda PR-AS-4, la ruta costera del Cabo Busto, circular y de unos siete kilómetros de extensión, cuenta con un recorrido de una belleza abrumadora pues, además, atraviesa pinares y prados sin olvidar el pueblo de Busto, donde no faltan las construccione tradicionales con la arquitectura propia de la zona.

Lógico pues que haya sido elegido en el puesto número ocho por cien asturianos consultados a principios del verano por LA NUEVA ESPAÑA, entre los 20 lugares con las mejores vistas de Asturias. La calsificación la encabeza El Fito (Parres) y le siguen, por este orden, los acantilado del Cabo Vidío (Cudillero), el pueblo de Asiegu (Cabrales), La Regalina en Cadavéu (Valdés), Cabo Peñas (Gozón), el Espíritu Santo (Muros de Nalón) y los miradores sobre el embalse de Grandas de Salime.

Volviendo a Cabo Busto, la ruta que se inicia junto a las viejas escuelas sigue por un camino que pronto llega al mirador de la playa de Cueva. Volviendo sobre nuestros pasos hay que coger un camino a la izquierda que indica a Cabo Busto para, una vez atravesado un amable pinar, descubrir la playa de Bozo. Camino luego del área recreativa pronto se descubre el faro y los diferentes miradores que, a lo largo del trazado, y con información también sobre la fauna y flora del lugar, se asoman a la mar para disfrutar de unas vistas "increíbles", como señalan Vanessa Jabalquinto Pérez y Laura Canga, la primera de Sotrondio y la segunda de Oviedo, que se vieron sorprendidas por el lugar, en un precioso día de sol.

"Vine a celebrar que llevo cuatro años en el hospital Valle del Nalón, con una vacante, y trabajando muy contenta", dice una sonriente Vanessa que, a renglón seguido, añade que "también vinimos a probar los pasteles de Jhonatan González y a tomar algo en el chiringuito de La Peña". "Vinimos porque Vanessa es una entusiasta de este lugar, y no me extraña, y como me hablaba tanto de los pasteles, pues hala, aquí estamos", añadió Laura Canga. Para la primera, Cabo Busto "está lleno de rincones mágicos donde pararse a sentir el corazón y la magia de todo lo que nos rodea. Conectas con la naturaleza".

Otro de los amantes de este rincón del Occidente asturiano es el madrileño Álvaro Martínez quien, con su familia, suele alojarse casi todos los veranos unos días en Luarca. "Descubrimos esta zona hace años y nos gusta tanto que reservamos unos días, en vacaciones, para volver", dice. Martínez confiesa que es "un incondicional de Cabo Busto que, además, está aquí muy cerca de Luarca". "Cada año que vengo sigo descubriendo algo nuevo y me sigo maravillando con este lugar", expresa con admiración.

Otras dos familias de madrileños disfrutan por primera vez de la ruta de sus diversos miradores. El del Cabo, que es el más próximo al faro y delante del cual se pueden ver las islas La Moura y de Las Mouchas, es donde detuvieron sus pasos antes de continuar hacia los otros, estratégicamente colocados para admirar mar y acantilados. Se encuentran en Asturias pues sus hijos están participando en un torneo nacional de fútbol-sala.

Germán Carrillo González, uno de los padres de los deportistas, cuenta que ya habían estado en Asturias en más ocasiones, aunque esta es su primera vez en Cabo Busto. "Conocemos Cangas de Onís, Llanes y Ribadesella, en la zona oriental, y de aquí, Cudillero. Me encanta estar aquí y este lugar. Soy un enamorado de la naturaleza y del verde. Bueno, también es normal porque mi madre es asturiana", bromea no sin un toque de nostalgia. "Mi madre, de Ujo, me contaba que su abuela tuvo allí un bar que se llamaba El Ferrero. Cuando estuvimos allí intentamos buscarlo pero claro, la abuela de mi madre murió hace muchos años y ya se sabe que, después de tanto tiempo, aquello es historia", recuerda.

Igual de encantado de estar en Cabo Busto se muestra José María García-Cesto Gómez: "Esto parece el fin del mundo. Es magnífico poder disfrutar de este horizonte y de esta tranquilidad. Este lugar es una pasada, es un lugar mágico", expresó este viajero que, sin duda, definió bien los que sienten buena parte de cuantos, estos días, se acercan a descubrirlo.