La Párdida, la asturiana más alta

La Torre de la Párdida, en el Macizo Central de los Picos de Europa, es la cumbre exclusivamente asturiana más alta no solo de los Picos sino de toda la región, según apuntó sagazmente Ramón Sordo Sotres en la "Enciclopedia del Paisaje Asturiano", que publicó hace años LA NUEVA ESPAÑA. Compensa con creces lo fatigoso de su ascensión, pues la cima es un mirador fantástico. Pudimos comprobarlo Lucía Salvador, Jorge y Paulo Suárez y el que suscribe cuando, guiados por Erik Pérez Lorente, la alcanzamos el 30 de agosto de 2005. Solo lamentamos entonces que no compartiera nuestras sensaciones Avelino Suárez, que se sintió indispuesto al comienzo de la ruta y desistió de participar en ella. Ese lamento se convertiría para nosotros en una anécdota menor cuando, quince años mas tarde, hubimos de afrontar el adiós definitivo de la gran persona que en tantos aspectos fue Avelino.

La subida más rápida.

Eran las 8,54 horas de la mañana cuando, tras dejar aparcado nuestro coche en Pandébano, nos pusimos en marcha, bajo un cielo intensamente azul. Nos benefició mucho el madrugón, pues pudimos hacer gran parte de la subida hacia Vega de Urriellu por una zona de sombra, lo que nos ahorró el sofoco del sol e influyó sin duda en la rapidez de la subida. Al cabo de dos horas y 16 minutos llegábamos a Vega de Urriellu. Yo nunca había hecho en tan poco tiempo ese recorrido desde Pandébano ni volvería a hacerlo. Comimos algo y tuvimos buen cuidado en recargar nuestras cantimploras, pues nos habían advertido que ya no encontraríamos otra fuente hasta nuestro regreso. Media hora más tarde reanudamos la marcha, afrontando la subida a la Corona el Rasu, que desde Vega de Urriellu parece vertical, o poco menos, pero que es más dura que difícil. Cuarenta minutos después estábamos en la Corona, donde nos detuvimos apenas diez minutos. Un camino pegado a la pared del Neverón de Urriellu nos conduciría la Horcada Arenera, desde donde se puede ver la cima de Torrecerredo, que asoma por encima de unas peñas más cercanas. Ahora el sendero se ponía cuesta abajo y poco después se bifurcaba. Tomaríamos el rumbo de la izquierda. Un corto destrepe nos dejó en el borde de una enorme concavidad caliza. Ya estábamos en el gran Jou de la Párdida.

Una dura subida.

Frente a nosotros, y muy arriba, se encontraba nuestro objetivo. Hubo de señalárnoslo nuestro guía pues, en una primera impresión, nos resultaba irreconocible. La Torre de La Párdida, que estábamos acostumbrados a ver desde otros lugares de los Picos, se asemejaba a una bicorne metopa inclinada, con sus dos extremos claramente marcados. Desde aquí, en cambio, se veían dos bloques rocosos unidos por una arista. Hacia allí había que subir, para lo que, en principio, había dos posibilidades: abrirse hacia la izquierda, siguiendo lo que parecía un sendero, o buscar por la derecha una ruta más directa que pasaba por unas llambrias inclinadas. La opción de la izquierda implicaba ascender un largo trecho por un pedrero de aspecto incomodísimo: una de esas zonas muy inclinadas, cubierta por ese tipo de piedra menuda que, al tratar de subir por ella, a lo que lleva a menudo es a retroceder más que a avanzar, por el resbalón que puede seguir a cada paso hacia adelante. La segunda opción, que fue la que nos aconsejó Erik, era la de la derecha. En ella había también la incómoda gravilla, pero se intercalaban tramos de llambrias tendidas por los que se podía avanzar con firmeza, aunque a menudo hubiera que utilizar no solo los pies sino también las manos, por lo inclinadas que estaban. Yo agradecí a nuestro guía que se hiciera cargo de mi bastón para liberar mis manos. No dejé de admirar la forma en que Lucía ponía los pies para avanzar con firmeza. Así, con mucho esfuerzo, ganamos la arista que habíamos visto desde abajo. Una vez en ella, como no es muy inclinada, se avanzaba con rapidez. Y, finalmente, una corta trepada llevaba a la cima, que los hermanos Paulo y Jorge Suárez fueron los primeros en alcanzar. En ella se podía encontrar, engastado en un pequeño piolet, un buzón de cumbres, colocado por el grupo de montaña El Maquis. La cumbre de la Párdida es pequeña, pero no incómoda, porque solo es aérea hacia el este, por donde hay un desplome vertical. Tiene unos quince metros de largo, transitables sin precauciones especiales. Pero lo importante no está en las dimensiones de este observatorio, sino en lo que permite ver, que es grandioso en cantidad y calidad. A ello le dedicamos, durante la hora y media que permanecimos en ella, una admirada atención, además de reponer fuerzas con la comida que llevábamos, y nos esmeramos en hacer muchas fotos. El reto de describir lo que se ve se intenta aparte.

Regreso de uñas.

A las 15,50 horas iniciamos el regreso. Tardamos una hora en llegar a la Horcada Arenera. Nos detuvimos en la Corona el Rasu para hacer unas fotos con la cara oeste del Picu como impresionante fondo. Poco antes de las cinco de la tarde llegábamos a Vega de Urriellu, tras un descenso que se me hizo largo porque el dolor en las uñas de los pies me molestaba cada vez más. Fue un alivio suprimir uno de los dos pares de calcetines. A las 18,40 horas comenzamos el último descenso de la jornada, que culminamos en Pandébano a las 19,39 horas, cansados pero satisfechos. Atrás quedaba un caminata de casi once horas de duración en la que habíamos recorrido en torno a 22 kilómetros, salvando un desnivel de unos 1.500 metros. Y no nos quedaba la menor duda de que había merecido la pena.

Situada en el corazón mismo del Macizo Central y sin montaña próxima que la apantalle, la cumbre de la Torre de la Párdida –o el Cuetu la Párdida, como dice Sordo Sotres que es su denominación tradicional– es un observatorio fantástico, que permite identificar muchísimas cumbres si se hace un giro de 360 grados y se tiene la suerte, como ocurría en este caso, de tener al lado a un profundo conocedor de este ámbito, como es Erik Pérez Lorente.

Una cumbre privilegiada

Situada en el corazón mismo del Macizo Central y sin montaña próxima que la apantalle, la cumbre de la Torre de la Párdida –o el Cuetu la Párdida, como dice Sordo Sotres que es su denominación tradicional– es un observatorio fantástico, que permite identificar muchísimas cumbres si se hace un giro de 360 grados y se tiene la suerte, como ocurría en este caso, de tener al lado a un profundo conocedor de este ámbito, como es Erik Pérez Lorente.

Para seguir el sentido de las agujas del reloj era un lujo poder partir de una referencia suprema, como es Torrecerredo, que está muy cerca de nuestro observatorio. Desde aquí, la montaña más alta de los Picos ofrece su cara este, donde se encuentra su vía de escalada más utilizada. A la derecha de la base el risco de Saint-Saud presenta un aspecto llamativo, por su robustez. Detrás de ese hito corre la arista, de retador perfil afilado, que enlaza Torrecerredo con el Pico de los Cabrones. Y el conjunto que forman las dos cumbres y la arista que los une parece diseñado a propósito para enmarcar la zona cimera del Macizo Occidental, donde no solo aparece Peña Santa sino que lo hace, además, ligeramente girada para que se pueda ver su fantástica cara sur. Ni que decir tiene que en torno a Peña Santa se ve su imponente corte, en la que destaca la Peña Santa de Enol.

Tras pasar la vista y la atención por la Torre de los Traviesos o del Alba volvemos al Central con los arriscados Picos de Dobresengos y, netamente separados, en un espléndido aislamiento, los Cuetos del Trave, a cuya izquierda otra gran abertura deja ver la muralla izquierda de la Garganta Divina del Cares sobre la que se alzan el Cabezo Llerosu y el Cuetón. Más al fondo, una lejana bruma no logra ocultar del todo el mar, insuperable telón de fondo. Una mancha amarilla es la playa de Vega. Volvemos a lo cercano para, siguiendo el giro, fijarnos en el esbelto grupo de los Albos, en los que se engasta la Torre Arenera. A su derecha se eleva el Neverón de Urriellu. La larga, robusta y rectilínea muralla que se extiende a partir de su flanco oriental conduce directamente a la impresionante irrupción del Picu Urriellu, justo a nuestro lado. Siempre dispuesto a sorprender y admirar, el Picu no podía dejar de hacerlo desde la Párdida. La perspectiva de que se dispone aquí es la Oeste-Sur. Cuando se tiene muy fresca la visión que del Picu ofrece la Corona el Rasu, como una enorme superficie lisa y pulida sorprende que, vista desde aquí, se haya transformado en parte de un cilindro que exhibe grietas y cicatrices. La cara oeste es ahora una superficie fuertemente abombada, en la que el Techo Inclinado adquiere un gran relieve, la Gran Travesía es como una línea trazada y el Gran Diedro se convierte en un promontorio más exento que adherido sobre el que se acumula un roquedo aborrascado. Y sobre los Tiros de la Torca aparece como una gran escalera de peldaño descomunales.

Aunque sea a costa de hacer un esfuerzo, hay que huir del magnetismo del Picu para seguir la panorámica. Peña Castil queda tapada por el Picu, pero no la Morra del Carnizoso, la Torre del Oso, las dos Colladas Bonitas –¿no cuesta decir que una es la verdadera y otra la falsa?– separadas por la Aguja de los Martínez; la Torre de las Colladetas y la Morra Negra. Más al fondo se ve el techo del Macizo Oriental, con los dos grandes sectores dominantes: el coronado por la Morra de Lechugales y el del Pico Contés y el Prau Contés, que hace honor a su nombre, al mostrar un color verdoso.

La panorámica vuelve a un plano más próximo para seguir por Los Campanarios, la Horcada del Lebaniego, los Tiros Navarro, los Picos de Santa Ana y, más al fondo, magnífica, Peña Vieja. Luego, las Coteras Rojas, la Torre de los Horcados Rojos, tras los cuales, al fondo, se divisan la Torre de Altaiz y el Pico San Carlos. Luego la mirada tropieza, siempre en su giro de izquierda a derecha, con un pico alto y liso, con forma trapezoidal. No tiene nada que ver que con el afilado cono que se ve desde El Cable o la Vueltona, pero es el mismo pico: el Tesorero. Tras él, a lo lejos, partido en dos por una fisura vertical que lo duplica, el Tiro Llago. Y luego la Torre Blanca, el Tiro Tirso, el Llambrión, el Tiro Callejo y la gran mole de la Torre de la Palanca, tras lo cual la vista encuentra un referente mucho más cercano en la Torre del Oso y la Bermeja para cerrar la panorámica en el lugar donde la inició: la gran Torre de Cerredo.

La grandeza de los Picos se despliega sin duda en ese recorrido visual, pero se expresa también en el entorno inmediato en la desolación infinita que transmite el gran jou por el que hemos subido, que tiene un nevero redondo en su fondo. Y esa desolación se amplía y se multiplica en la soledad con la ausencia de vegetación, aunque no se puedan olvidar las florecillas malva de largo tallo que brotan en esos pedreros que, como la espuma de las olas en la playa, son como el final de la gigantesca marea de caliza que alzó una vez moles inmensas que se irían deshaciendo a lo largo de millones de años para que hoy veamos sus despojos como un monumento descomunal que nos anonada.