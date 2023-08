"Hay espacio para todos los géneros; el rock no morirá"

Jesús Cifuentes, "Cifu", lleva prácticamente toda su trayectoria sobre los escenarios como vocalista, guitarrista y compositor del grupo "Celtas Cortos". El próximo lunes 7 inaugurarán los conciertos de la Semana Grande en la playa de Poniente, a las 23.00 horas.

–Desde 2009 no acuden a Gijón a tocar. ¿Qué sienten al volver después de tanto tiempo?

–Es una ciudad que nos encanta y me podría quedar tranquilamente a vivir aquí. Tiene un capital humano enorme, playa... Es que Asturias lo tiene todo.

–Muchas de sus canciones incluyen la gaita como instrumento indispensable, ¿qué les aporta en sus composiciones?

–Es un sonido que identifica a toda la música atlántica, tanto la gallega como la asturiana, por lo que es un lenguaje común que de alguna manera nos une. Es obvio que en Asturias tiene otro calado más emocional y para nosotros es igual de importante que otros instrumentos como la guitarra.

–Lleva desde el inicio siendo la voz de la banda. ¿Cómo cree que habría sido su vida sin los "Celtas"?

–Estudié la carrera de Trabajo Social, estuve trabajando en un instituto. Por aquel entonces, al grupo ya le iba bastante bien, así que solicité una excedencia. Supongo que allí seguiría, si no fueran por los derroteros de la música.

–¿Cómo ve el futuro de la industria musical? ¿Cada vez se dirige más al reguetón y a la música comercial?

–La presencia de estas corrientes está muy bien, es lo que ahora tiene mayor visibilidad entre los medios al ser los géneros predominantes entre la juventud. Creo que hay espacio para todos. Desde luego, que el rock and roll nunca morirá. Al final, la clave está en incorporar ingredientes de las cosas nuevas y saber aprender a hacer cosas diferentes.

–¿Cómo ha sido vuestra adaptación a los nuevos tiempos que corren?

–Con esfuerzo. Yo particularmente no soy mucho de redes sociales, aunque las del grupo si tienen bastante trayectoria. Es un proceso que nos ha costado, pero no te puedes negar a ello si quieres tener algo de visibilidad.

–¿Considera que gracias a estas nuevas plataformas es más sencillo darse a conocer?

–Al final es la aguja en el pajar, si tienes una idea hay que defenderla a capa y espada. Y tienes que aportar algo distinto, un proyecto en el que crees, que estés enamorado de él. Esto ya era así en la época analógica, y hay un gran componente de suerte, pero lo que está claro es que hay que trabajar muy duro e insistir por lo que crees.

–¿Cómo ve la evolución del folk-rock en español?

–La combinación folk-rock no creo haya evolucionado demasiado. Hay grupos que son espectaculares y que llevan toda la vida peleando por darle visibilidad. Cuando empezamos nosotros, la música folk estaba denostada y mal vista, y creo que ha sabido reconducirse gracias a las nuevas olas de artistas.

–Desde 2019 no han lanzado nuevo disco.

–Básicamente pasó la pandemia, porque el disco estaba ya prácticamente armado y, de hecho, se han publicado cinco canciones en formato de single como la lanzada antes de las elecciones, llamada "No pasarán". Todo se paralizó, perdimos cierta continuidad y se ha pospuesto para un momento mejor como es el final de gira en octubre, y si todo va bien esperamos tenerlo publicado para el mes de febrero. No tenemos prisa ni nadie que nos la meta, como dice el dicho, pero, sí, ya va siendo hora de sacar algo nuevo y está en el deseo de todos acabar ese proyecto que quiso ser y no fue. Las canciones están ahí.

–Ha hablado sobre el lanzamiento del single "No pasarán", ¿qué importancia cree que tiene que bandas como la suya hagan reivindicaciones políticas y sociales?

–Yo creo que es imprescindible que la gente que está en el entorno de la cultura manifieste sus necesidades sociales y políticas. No podemos quedarnos de brazos cruzados ante la amenaza fascista que se nos viene encima y las políticas de la "derechona", que quieren recortar derechos sociales, del colectivo LGTBI y de servicios públicos.

–Volviendo a sus actuaciones, son un grupo que atrae a personas de todas las edades. ¿Hay una fórmula del éxito?

–El trabajo duro. Siempre ha funcionado muy bien el boca a oreja, porque normalmente los concierto de "Celtas" no son algo inocuo por la presencia de un rock muy poderoso junto a otros más relajados. Eso, unido a una línea emocional muy cañera, crean una gran combinación. Muchos de los oyentes que han crecido con nosotros han transmitido nuestra música a sus hijos.

–Tienen grandes éxitos que forman ya parte de la cultura popular. ¿Intentan introducirlos en todos los conciertos o prefieren dar aire y restarles protagonismo?

–Cada año intentamos hacer cosas diferentes. Elegir el repertorio es muy complicado y en nuestra conciencia está presente que tenemos una mochila pesada de canciones antiguas que la gente quiere escuchar. Pero, por otro lado, tenemos el valor añadido de todo lo nuevo que a lo mejor no ha tenido la suerte de ser tan conocido y que puede aportar una imagen más amplia al público del punto en el que está el grupo ahora. Se mezcla.