Mágicas Montañas | 6 |: Por la Llosa de Viango

El valle de Viango, situado entre el Pre-Cuera y la propia cordillera del Cuera, es para los geólogos el ejemplo perfecto de un gran poljé, depresión kárstica de fondo plano. Para los ganaderos es una magnífica vega, que por resguardada y poco alta puede ser usada por el ganado durante todo el año. Y para los montañeros, el escenario de una travesía que se convierte definitivamente en ideal cuando se aprende cómo encontrarle la salida. A su gran fondo llano le viene que ni pintado la denominación asturiana de llosa, pero en el concejo se le anteponen también otros nombres que se adaptan también a sus peculiaridades geográficas, como valle o vega. El presente relato se basa, sobre todo, en la última travesía que realicé a este lugar con un grupo relacionado sobre todo con Barro, que integraban Oscar Arias, José Luis Martínez, Jorge Toraño, José Manuel Martínez, Pepito Plaza, Roberto Paduano, Rodolfo Casielles, José Luis Albert (más conocido como El Nene), Alberto Palacio y el que suscribe.

Como estaba planteado como una travesía lineal entre El Mazucu y Purón, José Manuel, José Luis y Jorge viajaron, cada uno su coche, a Purón, donde dejaron dos de los vehículos, para que los tres conductores, viajando por la Pereda y el Alto de la Tornería, tomaran luego la pista hormigonada que conduce hasta Los Corros, en las cercanías de El Mazucu, donde ya les esperábamos quienes habíamos viajado directamente hasta allí. Ya todos reunidos, estábamos en condiciones de iniciar una travesía que figura entre las más clásicas del montañismo llanisco y del Oriente asturiano en general.

Hacia la llosa.

La Llosa de Viango está encajada a unos 450 metros de altura entre el Pre-Cuera y el Cuera y cerrada por unos extremos tan angostos que dificultaron la construcción de unos accesos rodados.

No hay carretera de entrada ni de salida. Ni siquiera una pista propiamente dicha. Por el Oeste, donde comenzamos a caminar nosotros, constituyen la comunicación varios caminos abiertos en la pendiente ladera con similares características: estrechos, y con piso pedregoso, incómodo de caminar en algunos tramos. Baste con decir que nos llevó más de hora y media alcanzar la Llosa. Antes de lograrlo, y a medida que el valle se abría, comenzaron a aparecer por debajo de nuestro camino y hacia los lados, sobre todo a la derecha, algunas fincas perfectamente muradas y segadas y rodeadas por una densa vegetación, compuesta, sobre todo, por árboles autóctonos. Los fresnos rodean las numerosas cabañas, algunas en ruinas y otras muy bien mantenidas; y abundan los castaños, robles, ablanos, así como árboles de ribera. Eucaliptos, ninguno.

Una espléndida pradería.

La densa vegetación por entre la que discurre el camino en sus últimos centenares de metros impide que se vea lo que está enfrente hasta que prácticamente se llega a ello. Y, para quien no haya estado antes allí constituye una formidable sorpresa encontrarse con aquella llanura tan amplia como verde. La llosa, con su alineación Este-Oeste, tiene dos kilómetros y medio de largo y unos quinientos metros de ancho en la zona en que están más separados, las dos montañas que la limitan: el Pre-Cuera, hacia el Norte, y la cordillera del Cuera hacia el Sur. Por la pendiente ladera de esta última sube un camino por el que se puede llegar, no sin sudarlo mucho, hasta la cumbre del Torbina. En cuanto al intenso verdor de la gran pradería, se debe entre otras causas a la abundancia de agua, pues esta vega es un gran humedal, debido a que, por motivos geológicos, recibe agua desde los cuatro puntos cardinales. Un valle es para el agua una zona de paso. Un poljé, en cambio, es un lugar de destino. De hecho, esta llanura alberga una laguna, el Xuncal, que a primeros de septiembre, fecha de nuestra excursión, se encontraba muy mermado. Había, eso sí, varias llamarcas, que es como en el Oriente llaman a les llamuergues. Las numerosas vacas que pastan en la gran pradería, todas de raza asturiana, como revela el color roxo de su piel, contribuyen a mantenerla bien segada.

Territorialmente, Viango pertenece a la parroquia de Parres, pero son mayoría las reses procedentes de la de Porrúa.

José Luis busca el camino.

Tras habernos tomado un descanso junto a una gran cabaña, casi una casa, muy bien conservada, que casi todos aprovechamos para reponer fuerzas –nada más clásico que un plátano– reanudamos la marcha. Era un placer pisar aquella alfombra mullida y deslizar la mirada por la gran vega y por las montañas calizas que la acogían. Si por la de la derecha se podría subir hasta lo más alto del Cuera, por la de la izquierda encontraríamos la muezca de La Pereda, que nos situaría en el pendiente camino que baja hasta el pueblo llanisco que le da nombre. Pero nuestra ruta pasaba por recorrer la llosa a todo lo largo hacia el Oriente, mientras las dos paredes del valle la iban estrechando hasta hacerla desaparecer. Entonces hubo que pasar a una de las laderas para ganar altura en busca de la ruta que debía llevarnos hasta Purón. Elegimos la que teníamos a nuestra izquierda. Mereció la pena detenerse y volverse varias veces para contemplar, y fotografiar, las hermosas vistas que, a medida que ganábamos altura, ofrecía hacia el Oeste la Llosa. Pero, superada esa fase del camino, que parecía evidente, aparecieron varias alternativas que sembraron las dudas incluso entre los que habíamos hecha esa ruta con anterioridad. Fue entonces cuando José Luis Martínez –¿quién, si no él, iba a hacerlo?– dio el paso al frente. Justamente ese día reaparecía como montañero, después de haber superado una muy seria enfermedad. No hubo forma de detenerle cuando dijo que iba a explorar monte arriba. Que siguiéramos por donde íbamos y que nos localizaría por teléfono, si hubiera cobertura, o andando, si no la hubiera. Y se marchó. Nosotros seguimos por el camino marcado en el que estábamos, que aunque no estuviéramos seguros de que era el mejor, por más que iría en dirección a Purón, en cuanto que se dirigía al Este. Encontramos una gran finca, donde pastaban muchas vacas y algunos caballos. Luego, una majada con los edificios abandonados. Y otras cabañas a lo lejos. Teníamos la idea de no bajar al fondo del valle porque allí la vegetación era muy frondosa.

Por otra parte, Rodolfo comenzó a sentirse mal, hasta el punto de que hubo de tenderse en el suelo. Todo daba a entender que era un caso de deshidratación, pues había sudado mucho, quizá sin beber lo suficiente.

Lo cierto es que tras beber y tomar un gel, se recuperó. Poco después Oscar pudo conectar por el móvil con José Luis. Le dijo que ya había encontrado la pista que llevaba a Purón y que nos estaba esperando en ella. Y cuando, poco después, pudimos divisar a lo lejos la pista en cuestión, pudimos verle a él. Todo fue saltar un muro, ayudándonos unos a otros, para entrar en un prado muy inclinado, saltar luego otro muro y encontrarnos al fin en un sendero que nos encaminaba sin duda hacia la pista donde nos esperaba nuestro compañero.

La camioneta de Bego.

Hicimos un alto para beber. Oscar conectó con José Manuel González Antón, que nos esperaba en El Mazucu, donde habíamos reservado en "El Roxín" mesa para comer a las tres y media y ya eran las cuatro menos cuarto. Cuando al doblar un recodo apareció Purón ante nosotros estaba aún muy lejos. Pero entonces se produjo la sorpresa de ver venir hacia nosotros una moderna camioneta. Al detenerse a nuestro lado vimos que la conducía una mujer joven y fuerte y que a su lado estaba José Luis. Nuestro amigo había llegado hasta Purón y había buscado a alguien que pudiera subir a buscarnos. Y encontró a Bego, que así se llamaba la joven. Nos acomodamos en la camioneta y en pocos minutos nos llevó a Purón. No quiso cobrarnos nada. Ni siquiera aceptó una propina.

Con ese buen recuerdo subimos a los coches que nos esperaban en el pueblo y emprendimos viaje hacia el Mazucu. Comenzamos a comer en el resturante del "Roxín" a las cinco y media de la tarde. Y en la comida hablamos de que la ruta por la Llosa de Viango es un recorrido precioso pero que conviene aprenderse bien su final.

Cuando medio Porrúa vivía aquí