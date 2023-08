Mil historias en el Descenso del Sella

El langreano Javier Salas lleva una llamativa peluca rubia, un traje de baño rojo de mujer y un flotador en la mano. Parece aquella Pamela Anderson de la serie "Los vigilantes de la playa" de los años 90. En Arriondas, en el desfile folklórico previo a la salida de 85º Descenso Internacional del Sella, todo es una tormenta de música y color. Queda poco más de una hora para que Lydia Valentín, campeona olímpica de halterofilia, lea el pregón y se de la salida. Mientras tanto, Jaime Salas vigila para que nadie se pase de la raya. "Yo no he venido aquí a pasarlo bien, he venido a trabajar, a servir y a proteger. ¡Hay que ir con cuidado, que hay bandera amarilla"!".

Evidentemente, ni sirve, ni protege, pero se lo está pasando de miedo y está dispuesto a rescatar a quien se acerque. Como Javier Salas, con otros disfraces, solos o en grupo, ayer había cientos de personas participando en el desfile de La Piraguas por las calles de Arriondas. Habían llegado de todas las partes de Asturias y de fuera. Sin duda, uno de los modelos más arriesgados de la mañana era el que llevaba el noreñense Luis Nuñez. Iba metido en un tonel, y no es la primera vez que lo hace, pese a que no es precisamente lo más cómodo de llevar. "Me pesa mucho, la verdad. Este tonel lleva ya diez años conmigo. Desde el 2014. Ya no quiero llevarlo, pero la presión social me obliga", explicaba Nuñez. A simple vista, debajo del tonel no había nada. Error: "Llevo un pantalón corto por si acaso". El calor comenzaba a apretar. Pero el sevillano Miguel Ángel López ya estaba acostumbrado esas temperaturas. Había llegado a Arriondas en un despedida de soltero. Iban todos con una camiseta blanca con las manchas negras de una vaca frisona. El novio vestía un mono completo con ubres colgando. "Esta es la mejor fiesta del mundo y Asturias es el mejor sitio de España", decía Miguel Ángel. En medio de la fiesta no tenían dudas de haber equivocado el destino. "Esta decisión fue la mejor", asegura López. Y si unos venían de Sevilla, otros llegaron desde Zaragoza. Jesús Ángel Martínez, Javier Ruiz y Fernando del Tuez, desfilaban por Arriondas tocando la gaita, una huesera y una cañera, dos instrumentos de percusión tradicional. Tenían un motivo especial para estar en Arriondas precisamente el día de Las Piraguas. "Decidimos venir porque hace 50 años un tío de mi mujer ganó el Descenso del Sella y hoy repite; venimos a acompañarle y a hacer el Descenso también", explicaba Jesús Ángel en alusión a Javier Sanz, que ganó la prueba sellera en 1973 en un K-2 junto con Esteban Celorrio. Todo era bullicio: amigos vestidos de vacas y otros con una piragua tuneada como un Fórmula 1, como si el equipo de Fernando Alonso fuera a remar; sombreros de todos los colores y muchos collares de papel al cuello, uno de los distintivos de la celebración. Y luego estaban Los Tritones de Infiesto, uno de los grupos imprescindibles del día. Iban abriendo el desfile y protagonizaron una de las escena de la mañana al pasar delante del tribuna de autoridades. Empezaron a corear al presidente asturiano, Adrián Barbón. El líder de los Tritones iba preguntado a los suyos. "¿Queréis música?". Y ellos: noooo. "¿Queréis baile?" Y no. ¿Queréis políticos? Y tampoco. Esto ocasionó alguna discrepancia en la tribuna, donde se escuchó algún "siiiií". Lo que querían Los Tritones, según gritaron a continuación era "una litrona". Y también querían que Barbón botase. Y botó. A continuación Lidia Valentín leyó el pregón. "Esto es increíble me lo habían contado pero es brutal vivirlo. Estoy orgullosa de poder disfrutar de esta fiesta que para mí será inolvidable", dijo. Después, se cantó el "Asturias, patria querida", cañonazo de salida, y todos río abajo. El falso Fernando Alonso que buscaba una victoria río abajo José Luis González fue ayer a Las Piraguas vestido de Fernando Alonso. Llevaba el mono verde del equipo de Fórmula 1 de la escudería inglesa Aston Martin. Le acompañaban todos sus amigos, caracterizados de mecánicos del equipo del piloto ovetense. Eran David y Gabriel García. En vez de herramientas, llevaban al cuello dos zanahorias. "Es que los mecánicos son unos zanahorios", explicaban en medio del jolgorio del desfile. Este equipo de Fórmula 1 que ayer participó en el desfile de Arriondas participó también en la prueba deportiva con una piragua decorada con los colores de la escudería del piloto ovetense. "Vamos así vestidos porque estamos buscando la victoria número 33 (que es la que le falta a Fernando Alonso). Hoy, sí o sí, viene ese triunfo porque tenemos un equipo muy competitivo", aseguraba el Fernando de Las Piraguas. "El trabajo de los ingenieros está siendo muy bueno", añadía. Estos tres amigos de Arriondas son todos unos veteranos del Descenso, hasta el punto de que ya se están empezando a quedar sin ideas para el disfraz de la próxima edición. "Todos los años venimos disfrazados de una temática diferente y, aunque cada vez es más complicado ser originales, no nos rendiremos y conseguiremos la victoria”, explicaban entre risas. En el desfile previo a la de salida de la competición había gente de todo tipo. Unos iban con disfraces tan trabajados como los del falso Fernando Alonso y otro, simplemente, con la indumentaria característica de la fiesta: la montera picona, los collares y los pañuelos al cuello. Era el caso de la familia compuesta por Javier Martínez y Patricia Pérez y sus hijos Javier y Carmen. Son de Gijón y no se lo pierden. Y el más pequeño de la familia, Javier, era el que más ganas tenía de ver la salida de la prueba deportiva.