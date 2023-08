Ni el rey Carlos III se perdió el Descenso

Si el año pasado la que disfrutaba del ambiente festivo de Arriondas y Ribadesella era la reina Isabel II de Inglaterra, esta vez era su hijo, el rey Carlos III, quien se acercaba al río Sella, directo desde el Palacio de Buckingham, en Londres para homenajear a su madre fallecida y cumplir así "su última voluntad". Era lo que explicaba el riosellano Ramón Cerra Barbas, que se paseó vestido del monarca británico por las calle de Arriondas. Todo el mundo quería fotografiarse con él. Era de los personas más solicitados del día.

A pesar de ser un habitual de la Fiesta de las Piraguas, Ramón Cerra Barbas, dice que esto de disfrazarse es una costumbre muy reciente que nació a raíz de los "malos tiempos y la tristeza" que provocó en todos y en esta "fiesta tan alegre" la pandemia del coronavirus.

"Soy de Ribadesella, llevo toda la vida viniendo al Descenso, pero fue después de la pandemia fue cuando me atreví a venir así disfrazado", explica el falso monarca inglés que, entre sorbo y sorbo de "una bebida solo apta para la realeza". Confiesa que su atuendo es un poco más humilde que las ropas habituales que viste Carlos III. "El disfraz lo pedí por Amazon porque la economía anda bastante mal y no me lo pude elaborar mucho", reconoce.

Que el Descenso Internacional del Sella es un evento multitudinario y universal es, por tanto, una evidencia, sin embargo, lo que pocos, o casi nadie conocía es que también tiene el mágico poder de "revivir" a las personas. Al menos esto es lo que ha pasado con el mismísimo fundador de la Fiesta de las Piraguas: Dionisio de la Huerta.

Con el objetivo de que "la gente no se olvide de todo un pionero", Manuel Alonso Colunga, que pertenece a la Asociación de Amigos de Dionisio de la Huerta, decidió aprovechar su gran parecido con el "padre" del Descenso, fallecido en 1995, para pasearse por las calles de Arriondas. "Vengo desde hace ya muchos años y, últimamente, lo hago disfrazado de Dionisio de la Huerta porque dicen que mi físico se parece mucho al de él", confiesa Alonso. "Muchos me preguntan si soy un familiar suyo o, directamente, si soy él y yo siempre respondo a todo de manera afirmativa", reconoce entre risas.

La sevillana Paula Escobar se echó a las calles de Arriondas junto con su grupo de amigos en un coche descapotable azul. Todos van vestidos con los colores de los concejos del Sella. "Yo soy de Sevilla pero vivo en Arriondas. Llevo ya 12 años aquí y cada vez pierdo más el acento sevillano (risas. La fiesta es la mejor fiesta del mundo", sentencia.