Mágicas montañas: La Verdilluenga, como suena

La Verdilluenga, una de las eminencias más distinguidas del Cornión, o Macizo Occidental de los Picos de Europa, es muy generosa con los que llegan a su cumbre, situada a 2.191 metros de altura. Pero antes los pone a prueba con un costoso camino de aproximación. Lo pudo comprobar el 20 de agosto de 2004 un grupo formado por Oscar Arias, José Luis Martínez, Josechu Fernández Rodríguez, Héctor González García y el autor de este relato. Y es que hace honor a su nombre, pues está rodeada de verde y se hace lluenga, que en asturiano puede significar lejana, aunque también larga, adjetivo que puede tener también connotación de costoso.

Para empezar, un jardín.

Habíamos comenzado a caminar en la Vega La Tiese, junto al lago de la Ercina, a las 9,30 de la mañana de un día que apuntaba a despejado, aunque no tardaron en aparecer nubes, cada vez en mayor número y a mayor velocidad. Por suerte para nosotros no descargarían una sola gota de agua ni hurtarían visibilidad hacia las cumbres. Bordeamos el lago por la derecha y hubimos de superar dos canaletas para entrar en un territorio que hace honor a la denominación de Jardín de las Tierras Santas que acuñó José Ramón Lueje para esta zona de los Picos, donde hay vegas preciosas, como El Paré, amplias, llanas y verdísimas, con llamargues camufladas, por lo que es aconsejable tantear el suelo con el bastón para no hundirse hasta media pierna. En esta vega surgió la primera duda sobre el itinerario a seguir. El mapa ayudó a resolverla: había que tomar el marcado sendero que subía por la izquierda. Un cuarto de hora más tarde llegábamos a la majada del Tolleyu, amplia y con varias cabañas bien conservadas, en la que encontramos ganado vacuno aunque sin ningún pastor a esa hora. En la mayá hay un abrevadero, que alimenta la Fuente Espines, de cuyo caño brotaba un hilo de agua. Los que la probamos pudimos comprobar que estaba fría pero que tenía un sabor amargo. Otra comprobación, casi inmediata, fue que en el Tolleyu se acababa el Jardín.

En Aliseda, vacas y rebecos.

Entrábamos en un territorio muy diferente, no solo por el perfil, más inclinado, sino también, y sobre todo, por el propio suelo que había que pisar, que ya no era verde y mullido sino puro lapiaz. Subiendo una empinando ladera, apareció por primera vez nuestro objetivo, todavía lejano y de él solo la parte superior. Para ver por completo la Verdilluenga hubimos de coronar esa ladera. Mucho más cerca, justo a nuestros pies, se abría el Jou de los Porros (1.758 metros de altura), muy marcado y no muy profundo, si se exceptuaba la gran poza que tiene en el centro. A la derecha, muy alta, se divisaba, entera, la Verdilluenga. Y veíamos por primera vez en nuestra caminata la cumbre de Torrecerredo además de un fragmento de la de los Cabrones. Eran las doce de la mañana y apenas media hora más tarde llegábamos a la Vega de Aliseda. Los mapas le dan 1.800 metros de altitud, magnitud que resulta imprecisa porque la vega no tiene un metro cuadrado llano, pues es un ámbito fuertemente ondulado, con alturas y depresiones. Pero si hay una característica dominante es la abundancia de pasto, aunque salpicado de piedras y afloraciones rocosas. En la Vega de Aliseda no hay cabañas, pero sí ganado vacuno, sin pastores a la vista. Y hay rebecos. Aparece primero uno, que se para a observarnos desde lo alto de una peña y luego van dejándose ver otros hasta hacerse manifiesta toda la manada, formada por unos veinte ejemplares. Tienen un aspecto magnífico, con la piel limpia y brillante. Y se mueven por la roca con una soberbia elegancia, hecha de agilidad, fuerza y flexibilidad.

Hacia los tiros.

Hubiéramos querido tener nosotros alguna de esas cualidades cuando afrontamos la subida hacia nuestro objetivo. La iniciamos por el lado derecho de la peña. Por un ámbito de bloques y pedreros muy incómodo llegamos a la base de un plano muy inclinado y con muchas afloraciones rocosas. Lo ascendimos con mucho esfuerzo, trazando zig-zags. Eran las 13,30 cuando, por fin alcanzamos la cima del prado. Y lo que desde abajo veíamos como un colladín se convirtió de repente en un balcón maravilloso. Estábamos en el Collado de los Tiros, a 2.075 metros de altura, que se abre entre la Verdilluenga, a la izquierda, y otra eminencia rocosa que no logro precisar. Enfrente, y muy abajo, queda la tremenda depresión del Joón, como un abismal escalón hacia el fondo del valle del Cares. Y, si se levanta la vista, se encuentra uno con lo más alto del Macizo Central visto desde el Suroeste, desde los Cuetos del Trave a la Palanca, con la Canal de Dobresengos en el centro de ese descomunal altorrelieve, presidido, claro está, por la Torre de Cerredo que, aunque parece ofrecer desde aquí su perfil más conocido, al hacerlo para una perspectiva más lateral permite apreciar mejor el tremendo paredón escalonado que baja desde el techo de los Picos hasta el fondo del valle del Cares formando el hastial septentrional de la Canal de Dobresengos.

En la(s) cima(s) de la Verdilluenga.

Ya estábamos a un paso de alcanzar el objetivo y, por fortuna, no era difícil, sobre todo si, como era mi caso, iba en compañía de gente experta. Dejamos las mochilas en el Collado de los Tiros y caminamos hacia la pared de la Verdilluenga, que está a poco más de cuarenta metros para situarnos en la base de un corto canalizo por el que había que trepar. Con las indicaciones de Josechu no me resultó difícil. A continuación había una segunda canal de características parecidas. Y, finalmente, un trayecto escalonado, que nos permitió llegar pronto y sin problemas a la cima de la Verdilluenga. Eran las 13,45 horas, lo que quiere decir que habíamos tardado cuatro horas y cuarto desde que habíamos empezado a caminar en la Vega La Tiese. La cima de la Verdilluenga es muy exigua, pero lo suficientemente protegida para no resultar desapacible. Si el panorama que habíamos visto desde el Collado de los Tiros nos había parecido impresionante, ahora podíamos disfrutarlo de nuevo pero, si cabía, corregido y aumentado: se divisaba buena parte de la Garganta del Cares, podíamos avistar el Collado de Cerredo, se veía el Cabezo Llerosu y, prosiguiendo la trayectoria circular, tras pasar la vista por el Cuera y el Sueve, con Arriondas en su falda, aparecían las vegas de los Lagos y, más lejos, la Mota Cetín, de perfil tan inconfundible. Del propio Cornión la cumbre más cercana es la Robliza, con su famosa arista, vista de perfil. Y de Peña Santa se ve una parte considerable de su cara Norte. Del Central ya queda dicho lo principal. Pero de lo más próximo quedaba algo. Tenía que ponerlo –¿quién sino él?– nuestro querido (y ahora,por desgracia, añorado) José Luis Martínez, a quien no había pasado desapercibido que, frente a donde estábamos pero algo más abajo, había otro pico, en cuya afilada cumbre había un jito, lo que indicaba que se podía subir hasta allí, a despecho del abismo que lo rodeaba. Para José Luis aquello era una tentación y él en el monte no resistía ninguna. Por más que intentáramos disuadirle, dijo que quería intentar llegar para el jitu. Dejó la cima para retroceder unos metros y desapareció de nuestra vista. Con el corazón en un puño aguardamos hasta que al fin reapareció, recorriendo la arista que unía el tronco principal de la montaña con aquella cumbre vicaria. Quise sacarle una foto en ella pero había agotado el carrete de mi máquina y el repuesto me había quedado en la mochila. Y nuestros móviles todavía no tenían cámara. Quien sí pudo hacer fotos fue el propio José Luis. Él nos sacó a los otros cuatro en la cumbre de la Verdilluenga. En estas páginas queda el testimonio.

Asturianá cerca del Everest.

No permanecimos mucho tiempo en la cima porque las nubes tenían un aspecto cada vez más inquietante. Recuperamos las mochilas en el Tiro Tirso y nos echamos ladera abajo para desviarnos pronto hacia la derecha para buscar un trayecto más corto, que nos condujera hacia el camino que desde Aliseda lleva hasta Ario, a donde teníamos previsto ir. La trayectoria elegida nos llevó a atravesar una incomodísima zona de bloques, hasta que por fin apareció el caminín que buscábamos. Hicimos un alto para comer. Sobre nuestras cabezas se alzaba, imponente, la Verdilluenga. Reanudamos el camino, que se nos iba haciendo largo. Para elevarnos la moral Héctor comenzó a cantar asturianadas. Lo hace muy bien. Y además la tonada asturiana suena en el monte mejor que en ninguna otra parte. Yo podría citar alguna anécdota al respecto, pero ninguna llegará, ni de lejos, a la que me contó el gran Guillermo Mañana. Un día, bajando del monasterio budista de Ripoché, en la falda del Everest nada menos, se puso a cantar, todo lo alto que podía, "Viva la xente minera", no en vano él es, y a mucha honra, de Carbayín. Y, de pronto, en un recodo del camino, apareció una montañera, que subía. Y ella le dijo: "¿Yes d’Uvieu?". Era una inglesa que había enseñado la lengua de su país en Oviedo y, evidentemente, algo había aprendido de la lengua de Asturias. Pues eso pasó en pleno Himalaya. Conozco a varios montañeros a los que les gusta cantar en el monte, siempre después de alcanzar el objetivo. Por ejemplo, a Jorge Toraño, a quien echamos de menos ese día. Como a Pepito Plaza, que tenía una fijación especial por la Verdilluenga y, para una vez que tuvo la oportunidad de conocerla bien de cerca, no pudo acudir a la cita. Llegamos por fin a Ario, donde dormiríamos aquella noche, pues a la mañana siguiente queríamos bajar la canal de Trea. A las cuatro y media entrábamos en el refugio, frente al que el Macizo Central, acababa de calarse la boina hasta las cejas. Un cuarto de hora después empezó a llover. Pero al día siguiente haría bueno.

Pisando muchísimo lapiaz