El mono furioso se gana a Gijón

La banda gallega "Furious Monkey House" (traducido: La Casa del Mono Furioso) sorprendió ayer en la Plaza Mayor de Gijón con su primer concierto en la ciudad. La formación integrada por Mariña, Carlota, Amaya, Irene y Diego presentó su tercer disco, "Oneric", con temas como "In The Void" o "Echoes". Formada en Pontevedra en 2014, la banda comenzó cuando sus integrantes tenían apenas once años. "Tienen un estilo de rock muy diferente; suenan retro, pero con un toque muy juvenil", comentó Ana Juárez, asistente al concierto. El grupo toca con un mono que lo acompaña y da nombre a la banda. Saltó al estrellato con su primer álbum "RUN", que grabaron en los estudios de Abbey Road en Londres.