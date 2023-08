El Torbina ¿con "u"?

La cordillera del Cuera es larga y rectilínea. Y de perfiles muy uniformes. Tanto por su fachada marítima como por la que mira a los Picos se eleva de forma casi vertical hasta los mil metros de altura para sostener desde esa alta plataforma una ondulada meseta rocosa desde la que se alzan, aunque no mucho sobre esa base, varias cimas. La más alta tiene 1.315 metros de altura y es conocida actualmente de forma muy mayoritaria con el nombre de Turbina. No siempre fue así, como dejó escrito una de las mayores autoridades en materia de montaña que ha habido en Asturias, José Ramón Lueje, para quien el verdadero nombre del pico es Torbina, conservando, como topónimos llaniscos tan conocidos como Toró, Torimbia o Toranda, el prefijo "tor", que parece emparentar a Llanes con los países nórdicos europeos, en los que Tor era el dios más adorado y temido. Como símbolo que es, el Torbina o Turbina es un pico (o pica, pues muchos llaniscos utilizan ese término) muy visitado. Que no sea difícil subir a su cima no quiere decir que sea cómodo. Afrontar su fuerte desnivel exige un evidente esfuerzo, pero no hace falta trepar ni mucho menos escalar. Eso sí, requiere prudencia y tomar referencias de orientación claras para no perder el rumbo, lo que redundaría, como pasa siempre en el monte, en aumentar el esfuerzo y el peligro.

El camino de la mina.

A lo alto del Cuera se puede acceder por diferentes rutas. Las más accesibles están por el Sur, o sea por tierras de Cabrales. En Arenas se toma la carretera que sube hasta Arangas y se va hasta la iglesia, a cuyo lado se eleva el famoso Texu. Desde allí mismo se puede empezar a caminar, pues hay un sendero adecuado. Pero, si se quieren ahorrar unos cuantos metros de desnivel, es mejor avanzar hacia el Este por la carretera que se dirige a varios pueblos del concejo de Peñamellera Alta, incluida la capital, Alles, aunque no para llegar a ellos sino para tomar muy pronto una pista hormigonada que surge a la izquierda. Subiremos por ella hasta las cercanías de una majada, bien cercada, en la que hay una sola cabaña, inconfundible, pues su planta tiene forma de L. Un poco más abajo hay espacio para aparcar cómodamente tres o cuatro coches. Desde la majada de Trebes , como es conocida, parten hacia la izquierda dos caminos, que no utilizaremos, pues seguiremos, hacia la derecha, una vía paralela a la pista, que a partir de aquí deja de ser hormigonada. Esa pista fue construida en los años 60 del siglo pasado, para la explotación de una mina de oligisto, en la que trabajaban unos 30 obreros. Los datos me los dio Pepe Martino, uno de los vecinos más veteranos y apreciados de Celorio, como lo son también su mujer, Tina, que regentó durante muchos años un supermercado en el pueblo llanisco, y sus hijos. Pepe conducía por esa empinada pista una carroceta, en la que transportaba material empleado en la explotación. El mineral extraído en la mina se bajaba por un cable aéreo hasta una fabrica situada varios cientos de metros más abajo, donde se utilizaba para fabricar minio. Durante el tiempo que trabajó en la mina, Pepe Martino tuvo ocasión de relacionarse con los vecinos de la zona. Le llamó particularmente la atención que los ganaderos de Rozagás, que tenían sus reses en la meseta del Cuera, habían instalado una larguísima manguera de goma a través de la cual enviaban la leche desde la majada donde atendían el ganado hasta la base de la cordillera.

Por el Mojón Lluengu a la braña de la Piedra el Osu.

Nuestro siguiente objetivo era el Mojón Lluengu, una aguja caliza, delgada, recta y de cabeza redondeada, con forma de gran dedo, que es visible desde la majada de Trebes. La pista de la mina pasa cerca de esa ruta, pero en aquella zona no hay un acceso directo entre ellas, por lo que lo recomendable para dirigirse al mojón es, como ya queda dicho, tomar el sendero que parte de las inmediaciones de Trebes, muy bien trazado y que permite avanzar sin más problemas que el cansancio que pueda aparecer. Si miramos hacia atrás podremos ver el Macizo Central de los Picos, incluido el Naranjo de Bulnes, aunque a medida que vayamos subiendo el Picu perderá visibilidad al empastarse con las cumbres de su entorno. Cuando lleguemos al Mojón Lluengu, giraremos directamente hacia arriba para afrontar una dura subida por una zona herbosa en la que continúa la traza del camino. Éste tuerce a la izquierda, pasa por un exiguo refugio de ganado, se vuelve otra vez a la derecha y alcanza al fin el borde de la meseta, en el que se alza una alambrada, colocada, sin duda, para que no se despeñen las reses, pues en muchos tramos el borde de la meseta es un acantilado vertical. Salvamos la alambrada como mejor podemos y ya estamos en la Braña de la Piedra el Osu. La amplia majada, en la que vemos muchas vacas y bastantes ovejas, tiene buenas cabañas, sombreadas por fresnos, y un gran abrevadero, que recibe el agua por una manguera de trazado aéreo y que tiene instalado un dispositivo para cortar el acceso del líquido cuando el abrevadero se llena. Desde la Piedra el Osu ya se ve el Torbina, al que se identifica por una caseta que tiene en su cima. Ni está muy lejos ni muy arriba. Pero en tiempo todavía no se encuentra próximo.

Eludiendo las torcas.

El camino está más o menos marcado entre brezos y afloramientos calizos, pero a veces no es la senda propiamente dicha, sino trazas que hacen las vacas de la majada al moverse por el que es su territorio. Por eso hay que fiarse sobre todo de la vista y ese es el motivo por que el que no es aconsejable adentrarse en la meseta del Cuera cuando hay niebla, ya que la probabilidad de perderse sería grande, con el peligro, además, de meterse en alguna de las numerosas torcas –hoyos o jous– que se han formado en este terreno calizo. Conviene avanzar por el borde superior de esos embudos rocosos, para no perder una altura que haya que recuperar luego costosamente. Así iremos avanzando hacia la elevada protuberancia en cuya cima se encuentra la caseta que ya habíamos visto desde lejos. Para la sorpresa de quienes llegan por primera vez a ese lugar, allí no está nadie celebrándolo, aunque les coste que les pueden haber precedido varios, si se trata de un grupo. La explicación es muy sencilla: esa es la cima oficial del Torbina, como revela el vértice geodésico colocado en ella, además de lo que queda de un viejo repetidor (de ahí la caseta), pero la cima montañera, señalizada con una cruz y donde hay un buzón de cumbres, está en otra elevación situada unos cincuenta metros más al Norte y separada por una pequeña vaguada, donde ahí sí que estarán ya los integrantes del grupo que hayan ido llegando antes. Para subir a esa cima es mejor intentarlo por la derecha. La subida es fuerte, pero la buena traza del camino permite hacerla en seguida.

Mar y montaña.

La Pica Torbina es desde aquí un espléndido mirador hacia el mar y la montaña. Como ésta, sobre todo, el Macizo Central de los Picos, hemos podido verla durante la ascensión, si nos volvíamos hacia nuestra espalda, es lógico que, como novedad inmediata, llame más atención el espléndido panorama que se divisa mirando hacia la costa, lo que no quiere decir que lo cercano carezca de interés, pues es muy atractivo el denso bosque de hayas que hay en la ladera sobre la que nos encontramos, en contraste con la visión hacia el Oeste, donde predomina de forma exclusiva la peña desnuda, agujereada por numerosas torcas, como si hubiera sufrido un bombardero. Sabemos que tenemos debajo la Llosa de Viango, pero no la vemos. Sí el Pre-Cuera, que la limita por el Norte y se prolonga hacia el Oeste. Pero la mayor atención la suscita la identificación de los pueblos situados en la costa o a poca distancia de ella hacia el interior. Por su tamaño Llanes es la más fácil de identificar, pero no es difícil hacerlo con Poo, Celorio, Barro, Balmori, Posada, Pancar o Cué. Estamos en un lugar ideal para hacer fotos y no lo desaprovecha nadie.

Hacia y por el Gobiu.

Con buena visibilidad el regreso no es difícil. Bordeando siempre las torcas por su confín superior llegamos sin problemas a la Braña de la Piedra el Osu, pero ahora no repetiremos el camino del ascenso sino que nos dirigiremos hacia la derecha, siguiendo una senda bien marcada, "el Camino de las Vacas", que discurre más o menos paralela a la alambrada y el muro que cierran el borde sur de la meseta. Esa senda, ligeramente ondulada, nos lleva, tras kilómetro y pico de caminata, hasta la portilla que da paso a la Concha el Gobiu, que los montañeros cierran después de trasponerla. A nuestros pies tenemos muy abajo el valle alto de Peñamellera, con su confín cabraliego de Arangas, hacia nuestra derecha. En medio está Rozagás. Luego, Ruenes. Y hacia el Oeste, altiva siempre, aunque sea la vea desde arriba, la cervínica Pica de Peñamellera.

No sin prevención, comenzamos a bajar la inclinadísima pendiente de la Concha del Gobiu. Pero el camino está tan bien trazado, que no se tiene sensación aérea en ningún momento. Eso sí, con sus grandes zig-zags, llega hacerse muy largo, por no decir interminable. La llegada al muro que delimita la majada de Trebes se recibe con alivio. Aún hay que caminar algo todavía hasta que lleguemos a los coches. Cuando lo hagamos, habrán pasado cinco horas y cuarto desde que iniciamos esta jornada montañera, clásica como pocas.

