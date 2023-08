Kirsten Neuschäfer, ganadora de la GGR, en Gijón

Hoy, el Real Club Astur de Regatas (RCAR) acoge una charla-coloquio en el salón del club a las 19.00 horas con la ganadora de la Golden Globe Race (GGR) 2022, la sudafricana Kirsten Neuschäfer, primera mujer en lograrlo. “Fue una sensación increíble al enterarme, cuando quedaban 7 millas para el final se acercaron muchos barcos a acompañarme y felicitarme”, explicó Neuschäfer.

La Golden Globe Race es el mayor reto al que se puede enfrentar un regatista en solitario, ya que han de pasar por los 3 grandes cabos del planeta sin instrumentación ni tecnología, como se lleva haciendo desde 1968 y volver al punto de partida, . “Me gusta que sea así la carrera, sin GPS ni ningún tipo de tecnología, simplemente guiándome por el sol y las estrellas” admitió al respecto. La radio y los motores solo pueden ser utilizados en caso de emergencia, como lo fue el hundimiento del barco del competidor Tapio Lehtinen, quien fue a socorrer la regatista sudafricana. "La organización mandó por radio un mensaje de socorro y yo creía estar muy cerca, así que encendí mi motor y el GPS y fui a ayudarle sin importar lo que ocurriera en la carrera", expresó.

La travesía oceánica tuvo una extensión de 235 días en el mar, en los que Neuschäfer tuvo que sobrevivir por su cuenta, siguiendo una rutina que se repetía durante todos los días. "Por las mañanas trataba de mirar la posición del sol para calcular mi rumbo, por la tarde me echaba una ‘siesta’ para coger fuerzas, por las noches dormía alrededor de dos o tres horas y me despertaba para comprobar que todo iba bien y después me dormía por otro par de horas o tres", compartió. También habló sobre su alimentación durante el viaje: "Me alimenté de latas de conserva, arroz y pasta que ya tenía preparada en el barco, ya que no estaba permitido parar en ningún momento".

Sobre el proceso de preparación de su barco, el Minnehaha, declaró: "Me inscribí a la carrera en 2019, y empecé buscando un barco, al que estuve durante un año entero reacondicionando y preparando para la competición". Este hecho también le ayudó en su preparación mental, ya que "de este modo ya sabía que la regata estaba preparada y que aguantaría la travesía". Para su preparación física recorrió quince mil millas con la regata: "Esta travesía me ayudó a familiarizarme con el comportamiento del barco y a prepararme físicamente para la aventura".

Para la vencedora de la GGR, su mayor reto fue la falta de viento en su vuelta por el océano Atlántico, ya que "fueron dos semanas en las que no podía hacer nada, simplemente esperar y aprovechar cualquier ráfaga de viento que viniera para tratar de avanzar. Como contrapartida, uno de sus mejores momentos lo vivió en el Antártico. "Allí sentí que iba volando con la regata, ya que gracias al fuerte viento de aquella zona, podíamos llegar a velocidades récord en las que todo se sentía bien en ese momento", dijo con una gran sonrisa.

Sobre su situación como la única mujer participante en la pasada edición y la primera mujer ganadora de la carrera también habló: "No pensé demasiado en ser la única mujer. Creo que en el futuro se enrolarán más mujeres, ya que es una carrera muy mental, no tanto física".

La sudafricana también tuvo palabras sobre la ciudad de Gijón, en la que se quedará la próxima semana: "Es una ciudad que me encanta, cuando estuve hace un año antes de la carrera me enamoré, estoy muy feliz de poder estar aquí de nuevo".