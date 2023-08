Agenda: consulta qué hacer hoy, 28 de agosto, en Asturias

Festival Kuivi. El festival que se celebra en los antiguos espacios del HUCA tiene hoy programadas dos citas musicales:_con el «Dr. Lokomoto» y Dick Wrays, a las 20.30 horas.

Mercado de El Fontán. Hoy a partir de las 8.00 horas la plaza de El Fontán acogerá su Mercado semanal, donde los visitantes podrán adquirir una gran variedad de productos en cada uno de los diferentes puestos. El mercado abre de lunes a viernes de 8.00 a 20.00 horas y los sábados por la mañana hasta las 15.30 horas.

Exposición en la Sala Sabadell Herrero. En la sala de exposiciones Sabadell Herrero (Suárez de la Riva, 4) se presenta la muestra temporal «Los 100 de Antonio Suárez», con fondos de la Colección Fernando Fernán-Gómez, que podrá visitarse hasta el 31 de agosto. La sala, que cierra los martes, abre los lunes y de miércoles a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas, y los domingos, de 11.00 a 14.00 horas. Entrada libre.

Visitas a la Catedral. La Catedral de Oviedo abre a las visitas turísticas de lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 19.00 horas, y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. El precio de la entrada general es de siete euros, con descuentos de diversas modalidades. Las visitas a la torre gótica, independientes de las generales, empiezan a las 11.00 y duran una hora; las entradas cuestan ocho euros y se pueden comprar en la web catedraldeoviedo.com.

Centro de Interpretación del Prerrománico Asturiano. Ubicado en el monte Naranco, a través de paneles interpretativos y con la ayuda de mapas, cronogramas y fotografías, el público puede realizar un recorrido por las distintas etapas del arte prerrománico asturiano y por los quince monumentos que forman esta arquitectura. Además, hasta el 30 de septiembre, el centro acoge la exposición «Prerrománico. Piedra a piedra», con las maquetas realizadas por Joaquín Suárez, «Perucho». El centro durante los meses de julio y agosto abre todos los días, de 09.30 a 13.30 y de 15.30 a 19.00 horas.

Gijón

Oktoberfest . A partir de las 19.00 horas continúa el Oktoberfest. En horario de 19.00 a 01.00 horas de domingo a jueves, y de 19.00 a 02.00 horas los viernes y sábados, los asistentes podrán disfrutar de las cervezas, platos típicos alemanes, música en directo, juegos y concursos, hasta el 3 de septiembre.

Cultura Peatonal. Del 28 de agosto al 8 de septiembre tiene lugar «Cultura Peatonal 2023» en distintos puntos de Gijón. Hoy, a las 12.30 horas, la Asociación Cultural Esvilla organiza juegos y deportes tradicionales en la Plaza de Jovellanos, Cimadevilla. Será a las 20.00 horas cuando en el Parque de Montiana, en el Parque de los Pericones y en la Playa del Arbeyal, actúen, respectivamente, las asociaciones folclóricas «Los Xustos», «El Xolgoriu» y la banda de gaitas «Villa de Xixón».

Escuela de Comercio. A las 18.00 horas da comienzo la II Muestra de cine documental musical de Gijón con «Diego Vasallo, La posteridad para más tarde», de Beatriz Echeveria, en el Salón de Actos de la Escuela de Comercio. A las 19.30 horas será el turno de «Jorge. Una travesía de Coque Malla», de Cristina Martín Barcelona y María José Martín Barcelona. El certamen terminará el jueves 31 de agosto.

Antiguo Instituto. A las 19.30 horas se harán visitas guiadas a la exposición «Rodolfo Pico, El Gatovardo», en la sala 2 del Centro de Cultura Antiguo Instituto.Comisariada por el artista Pelayo Ortega, se explorarán las particularidades de la obra de Pico. Ademas, se puede visitar el proyecto artístico «Intermitente», de Mariana Heredia. Presenta una reflexión sobre la existencia, la relación entre materia, tiempo y espacio y la llamada realidad líquida de sociedad actual.

Museo Nicanor Piñole. A las 11.30 horas se realizará una visita guiada a la exposición temporal y permanente del Museo Nicanor Piñole. Además, hasta el 15 de septiembre, se puede visitar la exposición «Un pequeño mundo, un mundo perfecto. Jardines», de Rebeca Fernández Alonso y Sonia García Galán.

Jardines del Náutico. Hasta el 29 de agosto está instalada en el Náutico la exposición «De polo a polo», de la Fundación La Caixa, con 52 fotografías sobre paisajes naturales de todo el planeta, con el sello de Natural Geographic.

Antigua Rula. La exposición «El Legado español en los Estados Unidos de América» se puede visitar hasta el 31 de agosto en la sala de exposiciones Antigua Rula de Gijón. Los horarios son de lunes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.

Palacio de Revillagigedo. Hasta el 10 de septiembre está abierta al público la muestra «Los Templarios y otras órdenes militares de la península Ibérica» en el Palacio de Revillagigedo. Se puede visitar de lunes a domingo, de 10.30 a 14.30 y de 16.00 a 21.00 horas.

Recepción de la Laboral. Se puede visitar la exposición «Sonata Berlinesa», de Nicolás Cancio. Un proyecto fotográfico que refleja el paisaje social de la ciudad de Berlín, motor político de Europa desde el estallido de la gran crisis. Los horarios son de lunes a domingo, de 10.00 a 14.00 y de 15.30 a 20.00 horas, teniendo lugar en la recepción de la Laboral.

Galería Bea Villamarín. La exposición «Quimera», de Jose Luis Ceña, puede verse hasta el 2 de septiembre en la Galería Bea Villamarín (San Antonio, 5) de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Avilés y comarca

La noche musical de San Agustín en Avilés. A las 22.30 horas actuarán las orquestas «Cuarta Calle» y «Grupo Tekila» en la pista de La Exposición.

Mercado Franco de Avilés. Las calles más céntricas de Avilés acogen la recreación del mercado renacentista que los Reyes Católicos concedieron a las ciudad de Avilés. De 11.00 a 14.00 y de 17.00 hasta medianoche.

Espacio Nintendo. La compañía de videoconsolas instala sus carpas en la plaza de Santiago López e invita a toda la ciudadanía a jugar de forma gratuita a una veintena de títulos, entre ellos «Mario Kart 8 Deluxe», «Pikmin 4», «Everybody 1-2-Switch!», «Nintendo Switch Sports» o «The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom». Las personas asistentes podrán disfrutar de más de 65 puestos de juego y encontrar su título preferido entre los 20 disponibles. El espacio permanecerá abierto de 17.00 a 22.00 horas.

Ganado. El pabellón de La Magdalena acoge de 10.00 a 22.00 horas el CXXXIX el_Certamen de ganado San Agustín, que será clausura con la consiguiente entrega de premios a partir de las 12.00 horas.

Atracciones de feria de San Agustín. Abren en la pista de La Exposición, parque de Las Meanas y parque del Muelle, laborables de lunes a viernes, de 17.00 a 23.00 horas y sábados, domingos y víspera de festivos, de 12.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 02.00 horas. La franja horaria de 17.00 a 18.00 horas será, cada día, una hora sin ruido para los niños y niñas con trastorno del espectro autista.

Paseos en barco por la ría de Avilés. Hasta el mes de octubre y de martes a domingo, la Mancomunidad Turística Comarca de Avilés organiza paseos guiados en barco por la ría. Los barcos parten desde el pantalán n.º 10 del puerto deportivo de Avilés, el trayecto tiene una duración de una hora y recorre el tramo del paseo de la ría hasta el faro de Avilés, ida y vuelta, siempre que las condiciones marítimas lo permitan. Los viajes empiezan a las 10.00, 11.30, 13.00, 16.00, 17.30 y 19.00 horas. El coste del viaje es de 8 euros por persona, previa reserva a través de la página www.paseosbarcoaviles.es o presencialmente en la caseta informativa instalada en el paseo Manuel Ponga.

Exposición de Úrculo en el Centro Niemeyer. La muestra «Úrculo. El enigma del viajero» se puede visitar en la cúpula del Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer hasta el 24 de septiembre. El visitante disfrutará de un recorrido por más de un centenar de obras. El horario de visita hasta el 10 de septiembre es de lunes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Cuadros de Sorolla. La Casa de Cultura de Aviles acoge la muestra «Retratos en la colección Pérez Simón», que reúne cinco obras de Sorolla pertenecientes a la colección privada del empresario y mecenas mexicano nacido en Asturias Juan Antonio Pérez Simón. Abre todos los días de 9.00 a 21.00 horas excepto los domingos, que reduce su horario de 9.00 a 14.00 horas.

Exposición en el hotel La Serrana. El artista castrillonense José María Prieto expone una antológica de su obra pictórica en la sala Bocana del hotel La Serrana (calle La Fruta). De 10.00 a 21.00 horas.

Recorrido por el Centro Niemeyer. Hasta el 10 de septiembre el horario de visitas guiadas en el Centro Niemeyer pasa a ser de lunes a domingo, a las 12.30 y a las 17.00 horas.

Exposición en Artes y Oficios. La Escuela de Artes y Oficios de Avilés acoge hasta el 31 de agosto la exposición «Luces del mar» del pintor avilesino Favila González. Puede verse de lunes a sábados en horario de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Los domingos, el horario será de mañanas, de 11.00 a 14.00 horas.

Exposición en el CMAE: «El bodegón como inspiración» y «Paisaje asturiano. Reflexiones». Esta doble exposición reúne obras a pares de Armando Pedrosa, Avelino Mallo, Consuelo Vallina, Encarnación Domingo, Francisco Velasco, Gil Morán, Herminio, Humberto, Josefina Junco, Juan Monte, Kiker, Manolo Linares, María Braña, Miguel Ángel Lombardía, Miguel Galano, Ramón Rodríguez, Ricardo Mojardín, Vicente Iglesias, Vicente Pastor y José Paredes. Hasta el 3 de septiembre; de martes a domingo de 18.00 a 21.00 horas.

Las Cuencas

Fiestas del Pote en Santa Bárbara. Las populares fiestas del Pote de Santa Bárbara (San Martín del Rey Aurelio) concluyen hoy. A las 17.00 horas habrá concurso juvenil de pintura y a las 19.00, un festival de tonada que dará paso a la jira. A partir de las 22.00 horas habrá verbena con «Fania Blanco Show» y la «Orquesta Marsella Asturias».

Festejos en Barros (Langreo). El distrito langreano de Barros sigue con sus fiestas de La Purísima Concepción. La tradicional jira llegaráa las 18.00 horas. También habrá concurso de baile «a lo suelto» (11.45 horas) y una fabada. La última verbena contará con la orquesta «Assia» y el grupo «Da Silva».

Baíña en fiestas. Baíña (Mieres) despide hoy sus festejos . A las 18.30 horas actuará el grupo de baile «L’Artosu» y será el reparto del bollu. A las 20.30 horas actuará Vicente Díaz y a las 22.00 horas, la orquesta «Dominó». A las 00.00 horas habrá fuegos artificiales.

El Carmín en Felechosa. Felechosa (Aller) celebra hoy El Carmín, con la tradicional procesión 12.30 horas. A las 17.00 horas habrá juegos infantiles y a las 19.00 horas un festival de tonada. La verbena comenzará a las 00.00 horas.

Centro

Fiestas de La Purísima y San Roque en Muncó (Siero). Se repartirá el bollu y una botella de vino a partir de las 19.00 horas. Por la noche la verbena estará amenizada por el «Dúo Vane y Berto».

Fiestas de Santa Isabel en Lugones. La jornada comenzará con el reparto del bollu, botella y vaso de sidra entre los socios colaboradores en el Parque de la Paz desde las 12.00 hasta las 18.00 horas. A partir de las 13.00 horas tendrá lugar el desfile de Gigantes y Cabezudos acompañados por las charangas «Pepe El Chelo» y «El Compango», que amenizarán además la Comida en la Calle en el Parque de La Paz, con la actuación de «Silvidos y Gemidos». Para finalizar, a las 23.00 horas comenzará la verbena con las orquestas «Panorama» y «Nueva Banda» y a las 00.30 horas se celebrará la descarga de fuegos artificiales.

Jira de Incós en Cabranes. Hoy a partir de las 18.00 horas se celebra la Jira de Incós en Cabranes, que comenzará con el cross popular «XXXVI Subida al Picu Incós», organizado por la asociación cultural y deportiva «El Berizu». Por la noche a las 20.00 horas empezará la fiesta, que estará amenizada por la orquesta gallega «Finisterre» y por la orquesta asturiana «Cayenna». Más tarde, a las 0.30 horas la jira concluirá con un espectáculo pirotécnico.

Fiesta de Santa Eulalia en Somao (Pravia). Las fiestas de Sant’olaina, organizadas por la asociación cultural y de festejos de Somao, sonarán con la «Orquesta Capitol» y la «Orquesta Miramar».

Fiestas de San Agustín en Murias (Candamo). La jornada comenzará a las 12.30 horas con una misa. Seguidamente, se celebrará una sesión vermouth amenizada por «J. L_Francos». Por la tarde, a las 19.30 horas se repartirá el bollo y a las 21.00 horas se iniciará la verbena con música del grupo «D’Cano» y «Aroa».

Fiesta Mayor en Peon. Merienda campestre y fuegos artificiales. Por la noche, gran actuación de la orquesta «Waykas» Y «DJ Vieites».

Oriente

Mercadillo en Infiesto. En el entorno de la plaza del Mercado se instalan los puestos con productos de alimentación, como frutas, quesos, repostería y verduras, y artículos de tipo generalista, en horario aproximado de 8.00 a 14.00 horas.

Exposición en Ribadesella. La Casa de Cultura de Ribadesella acoge la muestra «Xilografías y pinturas acrílica» , creada por la artista Mª Luz Busto Menéndez. La exposición podrá visitarse hasta el 31 de agosto, en horario de lunes a viernes de 11.00 a 14.00 horas y de 18.00 horas a 21.00 horas, mientras que los sábados la sala abre una hora más tarde por las mañanas.

Exposición «Cantos de amor por la Tierrina» en el Centro Cívico de Posada de Llanes. La muestra se compone de un poemario de José María García García, ilustrado con diez grabados de diferentes artistas. La muestra estará expuesta en el Centro Cívico de Posada de Llanes hasta el 31 de agosto. Los horarios de visita son de lunes a jueves 09.00 a 13.00 horas y de 16.00 a 19.30 horas. Los viernes abre de 09.00 a 14.00 horas.

Exposición en Celorio (Llanes). Mariana Fano lleva la muestra «Vista, tacto y agua» en el hotel «A Mares» de Llanes. La exposición está compuesta por 25 piezas y se podrá visitar en el horario del hotel. El teléfono de contacto es 648 549 691.

Exposiciones en Colombres. La Casa de Piedra de Colombres acoge hasta el 15 de septiembre la exposición «Destino Estados Unidos: el poder de los archivos», creada, promovida y comisariada por la Asociación Navegantes, que quiere, con este proyecto, recordar a los hombres y mujeres que salieron de su tierra con la esperanza de cambiar su destino. También puede verse una exposición del artista plástico de origen belga Iouri Teheux. El horario de la muestra es de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Centro de Interpretación de la Sierra del Sueve. El Centro de Interpretación de la Sierra del Sueve, ubicado en las antiguas escuelas de Gobiendes, a 100 metros de la iglesia prerrománica de Santiago de Gobiendes, en Colunga, abre hasta el 8 de septiembre los lunes, martes, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 horas, y los miércoles, jueves, viernes y sábados, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.00 horas.

Dinosaurios en Colunga. El Museo del Jurásico de Asturias (Muja) acoge una de las muestras más completas y didácticas del mundo sobre estos fascinantes reptiles. El museo abre, durante julio y agosto, todos los días, de 10.30 a 19.00 horas.

Occidente

Fiesta de La Regalina (Cadavedo). Siguen hoy las fiestas con juegos asturianos tradicionales con la asociación Seis Conceyos, a partir de las 17.00 horas; a las 19.00 horas David Naredo hace una exhibición de corte de altura de madera; y a las 21.30 horas en la pista de la fiesta (detrás de la iglesia) está convocada una cena en la calle y animación con DJ Sito.

Mercado en Tapia. La capital tapiega acoge su mercado semanal, que desde el verano pasado se celebra en la calle que une el polideportivo con el área de autocaravanas.

Centro de Recepción de Visitantes Alejandro Casona de Besullo. El Centro de Recepción de Visitantes está dedicado a la figura de Alejandro Casona, famoso dramaturgo de la Generación del 27 nacido en Besullo, y se ubica en las antiguas escuelas del pueblo. El contenido expositivo del Museo nos guía, en su planta baja, por la historia, tradiciones y costumbres de la población local, nos revela su riqueza etnográfica y arquitectónica y nos da una visión global de la vida en este núcleo rural. La planta superior está dedicada monográficamente al literato. El centro abre de jueves a lunes, de 11.00 a 14.30 horas, con entrada libre. Todos los días de apertura, hay una visita guiada a las 12.00 horas.

Bosque-Jardín de la Fonte Baxa. El Bosque-Jardín de la Fonte Baxa es un maravilloso espacio natural, cultural y paisajístico situado en Luarca. Por su privilegiada situación, sobre lo alto del acantilado de las playas luarquesas, este maravilloso jardín ofrece, además desde sus miradores, la posibilidad de disfrutar de impresionantes vistas. El horario de apertura es de lunes a domingo, de 09.00 a 20.00 horas. El precio de la entrada general es de 3 euros.

Museo del Calamar Gigante en Luarca. Este espacio expositivo, ubicado en la calle Nicanor del Campo, 35 de Luarca, contiene la mayor colección del mundo de una especie fantástica que genera mitos y leyendas a lo largo de todo el planeta. Abierto durante los meses de junio a septiembre todos los días, de 10.30 a 13.30 y de 16.30 a 19.30 horas.

Exposición fotográfica en Puerto de Vega. «emBARCA2» es el título de la exposición fotográfica que Carlos Cuesta, periodista y fotógrafo, ofrece este mes de agosto en la Casa de la Cultura de Puerto de Vega (Navia). Estará abierta todo el mes, con entrada libre.

Centro de Interpretación del Parque Natural de Somiedo. El equipamiento, con oficina de turismo, ofrece una exposición audiovisual con elementos interactivos, con la información más relevante sobre las cualidades del territorio: relieve, geología, vegetación, fauna y patrimonio etnográfico. Está abierto todos los días de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 21.00 horas.

Ecomuseo de Somiedo. El centro se reparte en dos sedes: en Caunedo, con una muestra dedicada a los oficios y la trashumancia, y en Veigas, con la casa como protagonista con tres cabañas de tejado vegetal de escoba, conocidas como «teitos». Están abiertos de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Romería de Pastur en Illano. Hoy comienza la primera de las dos Romerías de Pastur en Illano con la celebración de una misa memorial en honor a Wenceslao González y una procesión a las 13.00 horas, seguida de una sesión vermouth con la acordeonista Silvia. Por la tarde empezará la fiesta y posterior verbena, que estará amenizada por la acordeonista Silvia, el dúo "Pegaso" y el dúo "Pamela y Agustín".