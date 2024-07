Asturias, paraíso festivalero: todos las convocatorias del verano, todas las tendencias musicales

La vida es un carnaval, que dice la canción. En Asturias, en verano, más bien es un festival de música. Porque de unos años para acá el Principado se ha revelado como un verdadero paraíso para este tipo de eventos en torno a un estilo musical concreto. El Paraíso Natural los ofrece todos de aquí al final del verano: indie, pop, rock, electrónica, tecno... Todo el mundo encuentra dónde ir a bailar y a cantar a su gusto gracias al amplio abanico de festivales en el calendario. De momento, toca disfrutar del Metrópoli, en Gijón, que bajará el telón el próximo 7 de julio en el recinto ferial "Luis Adaro", por el que han desfilado –este mismo domingo lo hizo "Amaral"– los cantantes y grupos de pop-rock más famosos o que están en el candelero. Por ejemplo, este lunes se subirán al escenario los asturianos "Marlon" y mañana martes la popular banda "La Oreja de Van Gogh". En la Villa de Jovellanos la fiebre festivalera lleva mucho tiempo al alza y es uno de los lugares que más número de conciertos y tipos de música reúne a lo largo del verano. Porque a mediados de julio, concretamente a partir del 19, "estalla" el "Tsunami", rock en estado puro que este verano atrae además a clásicos de la escena como los veteranos "Scorpions" o "Bad Religion". Será en el parque Hermanos Castro hasta el 21 de julio. Y para rematar no hay que olvidar todo un habitual del verano gijonés, el "Ye-Yé", del 25 al 28 de julio, y que además se completa con otro tipo de actividades.

El "Boombastic" ha encontrado acomodo en Llanera desde hace unos años. El festival de música urbana, electrónica e indie, entre otras, se celebra en La Morgal del 18 al 20 de julio y por su escenario desfilarán un sinfín de artistas. Algunos de los más conocidos con Lola Índigo, Omar Montes, "Black Eyed Peas"...

El broche de julio sonará fuerte en Avilés con el "Reggeaton Beach Festival", los días 27 y 28 en el recinto de La Magdalena. La música urbana atraerá a la ciudad a miles de adolescentes dispuestos a disfrutar de sus artistas y grupos fetiches en sesiones a buen ritmo.

Para estrenar agosto hay que irse al algo apartado –si se mira desde el centro de Asturias– Suroccidente. Pero merecerá la pena para disfrutar del "Prestoso Fest", un certamen de música independiente que lleva mucho tiempo aferrado al calendario estival y poco a poco ha encontrado su hueco y a sus incondicionales, que peregrinan hasta Las Barzaniellas, en Cangas del Narcea, para disfrutar, además de sus conciertos, del paisaje y el buen ambiente. Será del 1 al 3 de agosto y contará, entre otros, con "Los Bitchos", Nacho Vegas, "Pingüino" o "Pablo und Destruktion", entre otros.

Y del Occidente al Oriente. Cambio de territorio para saltar de un ala a otra de Asturias y también de estilo. En Parres tendrán su sede de nuevo dos de los festivales que más gente atraen de toda España: el Aquasella, de música electrónica, y el Riverland, entregado al pop, indie, rock, urbana... El primero será del 14 al 18 de agosto y contará con los djs y músicos que más pitan en la escena nacional e internacional. El Riverland pondrá el broche final de los grandes festivales de música del verano astur también en Parres del 23 al 25 de agosto. El Paraíso Natural y festivalero alza el telón del verano.

Las principales tendencias festivaleras

Pop familiar / LNE

"Nos emociona poder volver a vibrar con la música en vivo"

Cinco jóvenes gijonesas que acumulan más de treinta conciertos y festivales celebran la amplia oferta musical que programa la región: "Nos encanta la energía positiva"

Nico Martínez, Gijón

"Las letras profundas y las melodías pegajosas de artistas como Dani Martín, Rosario, Estopa, Fito y Fitipaldis, Loquillo, Pereza y Melendi nos han acompañado en muchos momentos de nuestras vidas". Con estas palabras resumen Claudia García, Aroa García, Nicole Melo, Carla Vallés e Yraya Mayor lo que significa para ellas el pop. Ellas son un grupo de jóvenes gijonesas que desde pequeñas han escuchado canciones de este género, que entienden que "se ha transmitido de generación en generación". "Es lo que lo mantiene vigente a pesar de otros géneros emergentes", apunta Melo, quien junto a sus amigas ya ha disfrutado de más de treinta conciertos y festivales.

Una suma que no dejará de crecer este verano, cuando aprovecharán la amplia oferta musical que ofrecen tanto la ciudad de Gijón como el resto de la región a través de numerosos certámenes. "Nos atraen Metrópoli y Boombastic, pero el que más ilusión nos hace es Gijón Life por su variedad de artistas pop", resaltan, antes de añadir que "estamos emocionadas por poder disfrutar y vibrar con la música en vivo".

Ninguna de ellas olvida el primer festival al que acudieron juntas, que fue el Metrópoli del año 2015. "Desde entonces hemos continuado asistiendo regularmente. Siempre nos lo pasamos genial en estos eventos porque nos encanta la energía positiva que hay en ellos, conocer gente nueva y compartir nuestra pasión por este tipo de música", desarolla Aroa García, quien hace hincapié en que "las letras de pop son más accesibles y apropiadas para todas las edades, lo que lo hace adecuado para ser escuchado en cualquier contexto".

Rock / LNE

"El Resurrection es el festival metal más importante de España"

Los componentes de "Tksuo", banda de metalcore del valle de Turón, no solo actúan, sino que acuden como público a certámenes y también trabajan en ellos

David Orihuela, Turón

Diego Prieto es el cantante de "Tksuo", banda de "metalcore" o "post-hardcore" formada en el valle de Turón en 2005. Son expertos en festivales, a uno y otro lado, como artistas, como espectadores e incluso como trabajadores. Hace un par de días tocaron en el que para Prieto es el festival de música metal más importante de España, el "Resurrection fest" que se acaba de celebrar en Viveiro. El "Resu" reúne cada año a decenas de miles de seguidores un tipo de música muy concreto, el metal, con todas sus aleaciones. "Es agotador, empezó siendo un día y ahora son cuatro porque antes había una fiesta de presentación y ahora esa jornada, la del miércoles, ya se ha incorporado al cartel", explica Prieto. De todos modos, los amantes de los festivales agradecen esa versión expandida en el calendario. "Tksuo" tocó el viernes en Viveiro pero sus componentes ya habían ido el miércoles. "Como público te da la posibilidad de ver a muchas bandas y de descubrir nuevos grupos", explica el cantante. "Como artista, te abre puertas porque sabes que te van a ver 20.000 o 30.000 personas y lógicamente algunos te descubrirán y te escucharán cuando regresen a casa".

Además de Diego Prieto, "Teksuo" son David Vega (guitarra), Rafael Espadas (guitarra), Constan Mortera (bajo) y Luis Vázquez de la Torre (batería). Hacen piña para ir a festivales. Recientemente estuvieron en Bueño (Ribera de Arriba), en el "Vesu" para ver a Johnny Garso. Y la tercera pata: en el escenario del "Vesu" trabajaba como técnico de monitores Constan Mortera. "La música no nos da para vivir así que todos tenemos otros trabajos", explica el cantante de la banda, profesor de guitarra en la escuela de música "A Mansalva" de La Felguera.

Electrónica / LNE

"Festivales como el Aquasella favorecen que la electrónica crezca"

Danny Bermu estrena disco y, tras una etapa en la que no ha podido disfrutar como quisiera, sigue con su evolución, pasando del rock alternativo a la electrónica

Noé Menéndez, Avilés

"La música es el motor de mi vida". Dani Bermúdez, conocido artísticamente como Danny Bermu, vuelve a la escena musical avilesina gracias a su nuevo disco. En sus años mozos fue el dj de locales míticos de Avilés como el Bar Seventies o El Moclín y ahora, tras pasar por diferentes procesos médicos, está de vuelta. "Mi primer contacto pinchando fue a través de un juego de la Play. Empezó como un hobbie y poco a poco, en mi tiempo libre, fue trabajando en ello", apunta el avilesino, que entró en este mundo de manera autodidacta. Su nuevo álbum, "Altered State", "representa lo que he vivido estos años, lo que he sentido al pasar por momentos médicos complicados".

Aunque lleva un tiempo desconectado de lo que se está escuchando en la calle, Bermúdez recuerda el gran nivel que había en las calles avilesinas. "A principios de esta década la gente ya estaba evolucionando hacía la electrónica, poco a poco iba entrando en ese mundo", señala el dj, que también tuvo que evolucionar, porque como él mismo confiesa en sus principios solía pinchar rock alternativo. "Ahora lo que está más de moda son mezclas entre diferentes estilos, todo acaba uniéndose", indica el avilesino, que cree que uno de los festivales referencia en el verano asturiano, como es el Aquasella, "favorece que se muevan estos círculos y que la música electrónica llegue a más gente". Bermúdez está llegando a la recta final de su recuperación, por lo que espera poder vivir el nuevo boom de la electrónica en sus propias carnes. "Ahora tengo un nuevo proyecto en mente, mezclando la electrónica con house, para hacer un single para el verano", sentencia.

Indie / LNE

"La energía colectiva y la emoción de descubrir bandas son tremendas"

La pasión por el género ha llevado a Eliseo Sampedro a decenas de festivales por toda España y este verano espera no perderse el Ewan Day de Salinas, entre otros

Oriol López, Oviedo

Eliseo Sampedro bebió las aguas de los primeros coleteos del indie patrio, en los que el conocido como "Xixón Sound" fue un puntal. "Empecé a escuchar a ‘Australian Blonde’ o ‘Undershakers’", recuerda, "pero los primeros que me engancharon fueron ‘Dover’, a finales de los 90". Hace unos 15 años comenzó una etapa vital en la que el género se convirtió en una pasión. "Vivía en Madrid y eso facilitaba las cosas, tanto para disfrutar de salas míticas, como para desplazarme desde allí a festivales", explica. Tal es su entusiasmo por el estilo que creó, junto a Patricia Villalba, el espacio "Asturias Alive", donde comparten información musical.

Entre las recompensas de vivir así el indie, está la "energía colectiva" de los festivales. "La emoción de descubrir nuevas bandas y espacios y conocer gente que comparte tu afición es tremenda", detalla. Todo ello lo ha vivido en festivales como en el BBK, Sonorama, DECODE, MadCool, Río Babel, Interestelar, Granada Sound, Intro Music Festival, entre muchos otros, ya que ha ido, literalmente, a "decenas". Aunque también hay desventajas, como el "agujero por donde se van los dineros". "Aunque se vayan con alegría", concreta. Entre los artistas que más han hecho vibrar a Eliseo figuran "Vetusta Morla", "Love of Lesbian", Iván Ferreiro y el legendario grupo granadino "Supersubmarina", inactivos desde 2016 debido a un gravísimo accidente de tráfico en plena gira.

Este verano espera no perderse el festival "Songs For An Ewan Day", que se celebra en la localidad donde reside, Salinas. "También tengo ganas de ver a Stanich, a Robe o ir al ‘Prestoso Fest’", remata.

Urbana / LNE

"Lo mejor de los festivales es el buen rollo, nunca hemos visto follones"

Tres amigos de Llanera reparten el verano entre el Boombastic, el Riverland y el Urban Fest: "Si podemos, no nos perdemos uno, el ambiente es increíble"

Luján Palacios, Lugo de Llanera

"Si puedo, no me pierdo uno". Martín Beltrán, llanerense de Posada, es un fanántico de los festivales de música urbana, y en su lista para este verano ya tiene unos cuantos apuntados: "El Boombastic, el Riverland, el Urban Fest de Llanera y como conciertos individuales, Travis Scott en Madrid y los de Ill Pekeño y Ergo Pro en Gijón", señala este fan confeso del rap. Como él, sus colegas Lara Gómez (22) y Ángel Peláez (20) se suman a todos los encuentros musicales que pueden, pero "por motivos de trabajo podemos ir a menos; Martín es el que se lleva la palma" bromean.

Lo que sí han podido hacer es disfrutar juntos de eventos como el "Boombastic", el macrofestival que se celebra los últimos tres veranos en el concejo y que "ha sido genial, con gente en el cartel muy buena y la posibilidad de conocer gente de toda España y de fuera del país". O del local Urban Fest de Lugo de Llanera, en el que "lo que más mola es que vienen figuras súper importantes y a la vez se da cabida a artistas locales que están empezando".

Si algo valoran los trs amigos llanerenses es "el buen rollo que se da en estos encuentros, jamás nos hemos encontrado con gente chunga o con follones y sino todo lo contrario, hay un ambiente paz y armonía increíble", asienten. A ello se suma la "suertaza" de que Boombastic haya elegido su concejo para organizar uno de sus festivales, con "un ambiente alucinante tanto en Posada como en Lugo; ayuda a dinamizar el comercio y eso nos encanta". Así que este año ya tienen todo preparado para desembarcar en todos los eventos que puedan, porque "son lo más".