El Metrópoli "moriría por vos", Amaral: "Sus canciones ya son himnos"

Con una despampanante sonrisa salió Amaral al escenario del Metrópoli ayer. La misma sonrisa que, como la propia Eva Amaral recordó, no pudieron compartir sus espectadores la última vez que visitó Gijón, "porque llevábamos mascarillas". No hubo ayer cubrebocas ni ataduras que impidiesen a un recito ferial lleno hasta la bandera disfrutar del dúo maño, que hizo vibrar a Gijón con temas tan míticos como "Sin ti no soy nada", "Días de verano" o "Toda la noche en la calle".

Fue una cita que permanecerá en el recuerdo de los miles de fans de Eva Amaral y Juan Aguirre que presenciaron una de las actuaciones más destacadas de la undécima edición del Festival Metrópoli. El concierto de Amaral, que fue el primero en conseguir alcanzar el "sold out" en las semanas previas del certamen, arrancó a las 22.30 horas en el escenario "Águila" cuando las colas para entrar al recinto aún llegaban al Palacio de los Deportes.

Los fans se mostraron entregados desde el inicio. Los ovetenses Helí Potes e Iris Domingo, dos de ello, destacaron que "sus canciones abarcan a muchas generaciones". "Venimos por recordar lo que escuchábamos con nuestros padres en el coche", aseguraron Potes y Domingo, que disfrutaron del directo de Amaral por primera vez. La gijonesa Nélida Acedo, quien vivía la experiencia por segunda vez, resaltó que "tienen un directazo, no se diferencia casi nada con el disco". "Sus letras son reivindicativas y mandan mensajes que gusta escuchar", añadió.

No obstante, entre los presentes también hubo apasionados de Amaral que viajaron hasta Gijón desde otras comunidades autónomas. En primera fila se encontraban la gaditana María Cárcamo y el logroñés David Schubert, dos amigos a los que les unió su pasión por el icónico dúo. "Llevamos viéndoles desde pequeños y cada vez tienen más fuerza y sus directos son mejores. Siempre innovan", comentó Schubert, mientras que Cárcamo subrayó que "tienen una química impresionante con el público": "Sus canciones ya son himnos".

