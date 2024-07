La Ruta del Alba, qué mejor inicio (y tan fascinante como accesible)

Un verano más, y será el cuarto, las Mágicas Montañas de Asturias y su entorno aparecerán en este suplemento de verano de LA NUEVA ESPAÑA para ofrecer a los lectores información y sugerencias sobre un ámbito en el que nuestra región ha sido claramente privilegiada por la Naturaleza. Somos conscientes de que los límites de semejante intento son inalcanzables. Nos daremos por satisfechos con intentar ayudar a quienes están dispuestos a aportar esfuerzo y sensibilidad para profundizar, disfrutando con ello, en el conocimiento de lo que en frase feliz Valentín Andrés Álvarez llamó el Alma Mater de Asturias.

Este relato tiene su origen en la curiosidad de una niña. Mi nieta Inés, que tenía entonces seis años, había oído hablar en casa de excursiones de montaña y eso despertó en ella un interés que trasladó a sus padres, mi hija Lucía y su marido, Gabriel. Y ellos me lo transmitieron a mí. Era a finales de octubre de 2023 e iban a venir desde Madrid, donde residen. Se me ocurrió en seguida una experiencia que, estando al alcance de sus fuerzas infantiles, estaba seguro que no la decepcionaría. Haríamos la Ruta del Alba, que, como es bien conocido, se trata de uno de los recorridos iniciáticos más bellos que puede ofrecer el montañismo asturiano. A los padres de Inés les pareció bien la idea y la pusimos en marcha. En la mañana del lunes 30 de octubre de 2023 llegamos con mi coche al buen aparcamiento que ofrece Soto de Agues a sus visitantes. En seguida comenzamos a caminar.

Una ruta bien documentada

Si nos hubiéramos quedado en Soto de Agues no hubiéramos perdido la mañana, pues este pueblo de Sobrescobio, en el Alto Nalón, tiene mucho que ver. Por ejemplo, nada menos que 48 hórreos, de los que el 98,5 % de ellos tenían en 1979 más de cien años, según el inventario realizado entonces por el arquitecto Efrén García, el gran estudioso de los hórreos asturianos. A Inés le interesó más, sin embargo, el lavadero, hoy en desuso, que hay a la salida del pueblo. Y subiéndose a una piedra, remedó a las lavanderas. Eran poco más de las diez y media de la mañana de un día con sol y nubes.

La Ruta del Alba es vía de comunicación muy antigua. Durante siglos, cuando era conocida como Camín de Agüeria, fue el principal itinerario que los coyanes –como se llama a los habitantes de Sobrescobio– utilizaban para comunicarse con Aller. En la actualidad es un espacio protegido, que forma parte del Parque Natural de Redes, Reserva de la Biosfera y declarado Monumento Natural desde el año 2001. Sin duda por este motivo ofrece muchos carteles informativos a lo largo de su recorrido. Todos son interesantes. Parte de los caminantes se detienen a leerlos. Otros, los fotografían para hacer en casa esa lectura, porque un entorno natural tan atractivo como este siempre reclama una respuesta urgente al poderío de su llamada.

Caminamos al principio por una pista cementada que bordea una hermosa vega, llana y ancha, en la que pastan algunas vacas. Al camino, bordeado de avellanos y espineras, le daban sombra abundantes nogales. Los encontraríamos cada vez más a medida que avanzábamos valle arriba por una senda ancha y aparentemente llana.

Junto a la Pontona, uno de los puentes del recorrido. / M. F. D.

El Campurru

Al cabo de más de una hora de marcha apareció a la derecha del camino un cargadero de mineral con los seis huecos que en su día ocuparon otras tantas tolvas. Pertenecieron a una mina de oligisto, cuya explotación inició a principios del siglo XX Cipriano Mata a quien se la compraría Duro-Felguera en 1918 para utilizar el mineral en sus instalaciones siderúrgicas de La Felguera. El mineral teñía de rojo las aguas del río Alba en los días de crecida. En los años 20 la mina producía unas 3.000 toneladas al año. En los 40, unas 6.000. Se empleaban en ella entonces unos 30 trabajadores. Cerró en 1968. El oligisto llegaba al cargadero por un cable aéreo, que lo transportaba desde la mina, que, monte arriba, estaba situada en la ladera de enfrente de un valle que se va estrechando a medida que se avanza por él. Desde el cargadero el mineral era trasladado en carretas y caballerías hasta Rioseco, para ser cargado en los vagones de un ruidoso ferrocarril, que transportaba viajeros, carbón, ganado y el correo, hasta Laviana, donde enlazaba con el ferrocarril de Langreo. Ese trenillo era conocido como La Campurra, nombre que provenía del lugar donde estaba situado el cargadero.

Un fantástico desfiladero

Poco más allá de ese lugar están las Brañas de la Vega, donde todo se estrecha: el valle y el camino por el que avanzábamos. Pero lo hacen para crecer en belleza de una forma fantástica. Esta zona del Alto Nalón, preciosa para una persona normal, a poca sensibilidad que tenga, se convierte en un paraíso para los geólogos. Predominan en ella las rocas, sobre todo las silíceas y las calizas, por este orden. Entre las primeras aparecen las cuarcitas, de color claro, pizarras y areniscas, con edades que van del Cámbrico al Carbonífero. La caliza y la cuarcita compiten en ofrecer altísimas y verticales paredes de roca a ambos lado del camino y del río, a veces frente a frente y muy cerca unas de otras.

Inés y su padre, Gabriel, en una de las impresionantes cascadas del recorrido. / M. F. D.

La senda se hace estrecha en algunos tramos y deja la horizontalidad para empinarse algo. Y aparecen entonces las cascadas, en el propio río y en las laderas. Son esas estrechuras las que obligaron a construir puentes, como el de La Pontona, con su espectacular arco de medio punto, realizado con excelente mampostería, a cuyo lado está una de las cascadas más espectaculares del recorrido. Se camina luego por la orilla derecha del río Alba, tan ruidoso, a fuer de saltarín, como bello. Pronto se vuelve a la orilla izquierda del río por medio de otro puente, el de la Requiebra. Y en seguida se alcanza la Cruz de los Ríos, donde termina la Ruta del Alba propiamente dicha. Eran las 12 horas y 47 minutos cuando completamos los 7 kilómetros y 400 metros que separan este lugar de Soto de Agues.

Inés hizo el recorrido sin problemas. Sus padres le fueron dando la mano en los tramos del camino que pudieran parecer comprometidos. Y ella prestó atención a todo, desde la vegetación hasta la fauna, sin reparar en tamaños. Le emocionó el vuelo de una garza real en la zona de las cascadas, pero antes lo que cautivó su atención fue un xatín en una cuadra y un llimiagu que vio en medio del camino, y ante el que se agachó a contemplarlo durante un buen rato.

La Cruz de los Ríos, en el Monte Llaímo

La Cruz de los Ríos, a 790 metros de altura, se llama así porque allí se juntan dos cauces de agua que, al hacerlo, forman el río Alba. El de la izquierda, mirando hacia abajo, es el arroyo Tronquiellín. El de la derecha se llama La Fumiona. Los dos forman parte del monte Llaímo, delimitado por alturas que superan los mil metros. La mayor es la del Retriñón, cuya cumbre, situada a 1.862 metros de altitud, comparten Sobrescobio y Caso. Es, en montañismo, una de mis asignaturas pendientes, nunca dicho con más propiedad, pues la única vez que intenté ganar su cima fue la fuerte inclinación del terreno la que me hizo desistir.

Inés encontró muchos atractivos en el camino, desde árboles que se transformaban en caballo hasta un xatín en la cuadra. / M. F. D.

El monte Llaímo tiene afamadas majadas de altura, como las de Felgueres (a 910 metros), el Texu (a 905) o El Argay (a 1.060) y colladas muy atractivas, como la de Valencia. Diez mil hectáreas de su superficie están ocupadas por las hayas. Algunos de los hayedos mejor conservados de la Cordillera Cantábrica se encuentran en este monte. Las hayas, que si siempre son llamativas por su esbeltez y por la hospitalaria amplitud de su sotobosque, se convierten definitivamente en fascinantes al final del otoño cuando sus hojas compiten en adquirir todos los matices del rojo.

Este monte es también morada de una rica fauna. Hay importantes rebaños de rebecos y se pueden encontrar osos y lobos. De entre las aves de gran tamaño destacan el buitre, el alimoche y el águila real. Y el cuervo, que es monógamo, pues vive en parejas que se mantienen durante toda la vida.

En cuanto a la vida en el río, hay, por supuesto, truchas. Y también nutrias, que no son fáciles de ver porque su actividad es sobre todo nocturna.

Comida y regreso

En la Cruz de los Ríos hay un pequeño edificio, que es refugio de pastores, según consta en una placa colocada en la fachada, en la que se dice que el edificio fue construido en 1965. Son posteriores las mesas y los bancos que hay en su entorno. En una de esas mesas consumimos la comida que habíamos llevado, tras lo que emprendimos el regreso, que añadió más observaciones y, por supuesto, nuevas fotos, al recorrido. Cerca ya de Soto de Agues llegamos a una posible desviación, indicada para subir a un mirador con buenas vistas. Lucía propuso hacer ese rodeo, que resultó breve y cómodo y compensó el esfuerzo adicional con unas excelentes panorámicas desde arriba del valle por el que acababámos de venir. La bajada hasta Soto de Agues no ofreció problemas. A las 15,40 estábamos junto a nuestro coche.

Inés, de nota

Inés, por su parte, pudo anotar un sobresaliente en su debut montañero. Nunca flaqueó. Estuvo prudente y disciplinada y seguro que tomó buena nota de todo. Y no mostró ninguna señal de fatiga durante el itinerario ni después en casa. Es sabido que a los niños en el monte les cansa más el aburrimiento que el esfuerzo. Inés aportó una estupenda confirmación de que la Ruta del Alba puede ser un recorrido montañero iniciático incluso para edades muy tempranas.

Sobrescobio, un concejo culto Sobrescobio es un concejo pequeño, de apenas 70 kilómetros cuadrados y poco más de 800 habitantes, que se reparten los siete pueblos que tiene el concejo, cuya capital es Rioseco. Es destacable lo bien cuidados que están todos ellos, lo que refleja una clara autoestima, sin duda estimulada por buenos liderazgos sociales –cómo olvidar, por ejemplo, a Julio el de Rioseco– inspirados en la buena herencia recibida. Llama la atención, por ejemplo, saber que a comienzos del siglo XX Sobrescobio era uno de los concejos asturianos con porcentaje de analfabetismo más bajo, si no el que más: apenas un 5 por ciento. ¿Tendría que ver con que las donaciones de los indianos se destinaron en buena medida a la construcción de escuelas? Es significativo también que Soto de Agues no solo nombrara hijo adoptivo a Fermín Canella, con antecedentes familiares en el pueblo, sino que además perpetuase con un busto de bronce la presencia en el pueblo de quien fue rector de la Universidad de Oviedo y fervoroso defensor de la cultura en general y de la asturiana en particular.

