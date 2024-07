El parque de Ferrera viajó varios siglos al pasado al albergar la exhibición de la Escuela Asturiana de Esgrima Antigua. Algunos de los alumnos con más experiencia de la organización, fueron los protagonistas de una mañana plagada de duelos amistosos, simulando los combates de los míticos espadachines del medievo.

Los espadachines toman el parque Ferrera

El maestro de ceremonias de la exhibición fue Pelayo Mejido, instructor de la EAEA y graduado en Historia. "Desde pequeño estuve obsesionado con los caballeros y las espadas. Practiqué distintas artes marciales y tuve que ir a Madrid a aprender porque en Asturias no había escuelas de esgrima histórica", explicó . Toda la exhibición se realizó con una espada "ropera", recibe este nombre porque en su época se utilizaba como un accesorio. Su peso cuadriplica el de la espada de competición y, aún así, se maneja a una mano.

La demostración fue una simulación de una clase, y tuvo una parte, al principio, en la que se explicaron los conocimientos técnicos más básicos de este arte, acompañados de contexto histórico. Terminó con duelos, completamente libres, entre los alumnos a modo de "sparring". Una vez finalizada la muestra, las decenas de asistentes que asistieron fueron invitados a apuntarse a los talleres, para todas las edades, que impartirán al aire libre en el parque de Ferrera, todos los días, hasta el próximo sábado.

Este tipo de artes marciales clásicas llevan un proceso de aprendizaje muy largo detrás al que todo el mundo no es capaz de adaptarse. "Al principio es muy difícil, te encuentras con gente veterana y en los asaltos recibes muchas estocadas. No obstante, es bastante gratificante porque con el paso del tiempo notas el progreso", explicó Sergio Morales, uno de los participantes de la exhibición con cinco años de experiencia. "Mis amigos lo descubrieron en una muestra como esta y me lo recomendaron porque sabían de mi afición por las espadas. Al principio, lo que más me costó fue empezar a realizar asaltos, da mucha impresión cuando te tienes que enfrentar a alguien con una espada", comentó Alba Tejerina, alumna de la escuela que alterna la práctica del esgrima antigua con su vida en Suiza.

Las armas que utilizan, tanto en presentaciones como en entrenamientos, no tienen ni filo ni punta, pero, a pesar de eso, siempre utilizan protecciones corporales adecuadas al tipo de espada que utilicen para garantizar la seguridad en todo momento. La práctica de este deporte apenas provoca lesiones.

La presencia de los más pequeños en la escuela se está perdiendo. "Ahora mismo tenemos pocos niños entre 5 y 12 años, muchos de los que se apuntaron en los primeros años de la escuela ya forman parte del grupo de los mayores y han dejado atrás esa etapa", relatan los responsables de la escuela. Los más pequeños también cuentan con una serie de condiciones adaptadas a la práctica de este deporte, para que sea lo más segura posible.

De hecho, desde que se abrió la escuela en 2011 ningún niño ha sufrido una lesión. "Los niños utilizan espadas de goma espuma o de plástico adaptadas. Además, durante sus clases, Pelayo se encarga de enseñarles historia para darles contexto sobre lo que están haciendo y añadirle un componente didáctico", detalló Sergio Morales.

Además de las clases habituales, la EAEA tiene en sus filas un equipo de investigación y divulgación dirigido por Pelayo Mejido. Sus vídeos en "Tiktok" sobre la investigación del armamento cuentan con miles de visitas y su perfil supera ya los 100.000 seguidores.

Suscríbete para seguir leyendo