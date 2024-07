Agenda: qué hacer hoy 19 de julio en Asturias

Oviedo

Pasacalles y concierto. La ovetense plaza Porlier acoge, a las 20.00 horas, el concierto y posterior pasacalles de la "Patrulla Dixie", grupo asturiano especializado en la música americana de comienzos del pasado siglo XX. Sus integrantes interpretan en cada uno de sus temas un jazz arcaico y desenfadado, cargado de teatralidad y sentido del humor. Actividad gratuita.

Trascorrales. La plaza de Trascorrales acoge la exposición fotográfica "Un nómada ante la adversidad", de Emilio Cueto. La muestra permanecerá abierta hasta el 30 de julio. El horario es de lunes a sábado, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas, y los domingos, de 11.30 a 14.30 horas. Entrada libre.

Exposición de Playmobil. Las figuras de Playmobil vuelven al Centro de Recepción e Interpretación del Prerrománico Asturiano. Hasta el 29 de septiembre el público puede ver "Mini épica en Covadonga. La batalla Playmobil", una recreación de la épica batalla, un hito que marcó el origen del Reino de Asturias y supuso el inicio del relato posterior, de gran relevancia en nuestra historia. Se puede visitar de forma gratuita en el horario de apertura del Centro del Prerrománico Asturiano: todos los días, de 09.30 a 13.30 y de 15.30 a 19.00 horas.

Museo de Bellas Artes. El artista asturiano Juan Fernández Álava expone hasta el 8 de septiembre "Edad Luciente". Además, hasta el 13 de octubre, se puede visitar la primera muestra sobre diseño de interiores que se exhibe en el museo, "José Antonio Menéndez Hevia. Idea, materia y oficio". Dentro del programa "La Obra invitada", se expone hasta el 27 de octubre "Signe i matèria", una pintura de Antoni Tàpies realizada en 1961. También el artista catalán protagoniza la exposición "Antoni Tàpies. Estampas (1969-2011)", abierta hasta el mencionado día 27. Entrada libre. El museo abre de martes a sábados, de 10.30 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 10.30 a 14.30 horas.

Museo Arqueológico. El Museo, que abre sus puertas en la calle San Vicente, ofrece la visita a su colección permanente. La entrada es libre y el horario de apertura del museo es, de miércoles a viernes, de 9.30 a 20.00 horas; sábados de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas y domingos y festivos, de 9.30 a 15.00 horas.

Visitas a la Catedral. La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. La entrada general tiene un precio de 9 euros, aunque hay descuentos para estudiantes, niños, desempleados, jubilados y peregrinos. El horario es de 10.00 a 19.00 horas. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Sala de Exposiciones del Sabadell-Herrero. "Ulterior" es la muestra del artista asturiano Carlos García que puede verse hasta el 15 de septiembre en la Sala de Exposiciones del Sabadell-Herrero (Suárez de la Riva, 4). El horario es de lunes a sábado, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas, y los domingos, de 10.00 a 14.00 horas. Cierra los martes.

Exposición en la Universidad. La sala de exposiciones del edificio histórico de la Universidad de Oviedo acoge hasta el 28 de julio la muestra "En esencia. Naturaleza, palabra y sonidos", de la artista asturiana Consuelo Vallina. El horario de la sala de exposiciones es de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas; los sábados, de 10.30 a 19.30 horas, y los domingos, de 10.30 a 14.30 horas.

Gijón

Teatro. A las 20.30 horas el teatro Jovellanos acoge el espectáculo "4 x $", un viaje a las primeras cuatro obras de "Ron Lalá", un recorrido por las escenas esenciales de los espectáculos que la consolidaron como una de las compañías más premiadas y aclamadas por crítica y público: "Mi misterio del interior", "Mundo y final", "Time al tiempo" y "Siglo de Oro, siglo de ahora".

Drone Show Festival. A las 22.45 horas, en la playa de Poniente y como parte de la programación de la Fiesta del Cielo, se ofrecerá el espectáculo "Geometrics 300" a cargo de la empresa organizadora "Flock Drone Art". A las 23.45 horas, "Hidrone" presentará su espectáculo "Dance of the sea-Discover Vietnam".

Tsunami Xixón. A las 16.00 horas abrirán las puertas del certamen en el parque de los Hermanos Castro. Habrá diferentes conciertos a lo largo de la tarde y la noche.

Jardín Botánico Atlántico. A las 22.00 horas, concierto de la asturiana Marina Valle Roso en la Terraza del Botánico.

Fiestas del Carmen en Somió. A las 17.00 horas, habrá un torneo de fútbol juvenil y a las 20.00 horas, en la iglesia parroquial, proclamación de la reina infantil, damas de honor y galán. Asimismo, Pedro Abad Requejo ofrecerá el pregón y el coro "Más que Jazz" brindará un concierto. A las 21.30 horas, en el Campu La Iglesia, se inaugurará la barraca "La ardillina" y habrá cena vecinal y verbena amenizada por "Tere Rojo & Charly Blanco" y el "Dúo Nueva Onda".

Fiestas del Carmen en Portuarios. A las 19.00 horas, fiesta de la espuma, y a las 20.00 horas, actuación de "Los Impresentables". A las 22.00 horas, turno del "Dúo Capricho".

Fiestas del Carmen en Caldones. A las 20.30 horas, comenzará el campeonato de tute y parchís.

Fiestas de Santiago Apóstol en Ceares. Primer día de fiesta en Ceares, organizada por la asociación vecinal "La Cruz". A las 20.00 horas arrancará la celebración y media hora después se leerá el pregón y actuarán el Grupo Folclórico "La Cruz de Ceares" y el Grupo de Teatro "La Cruz de Ceares". Se llevará a cabo el primer récord de escanciado de sidra con "La Montera Picona", y a las 22.30 horas, baile y verbena con "Nueva Banda" y el DJ Dani Vieites.

Antiguo Instituto. A las 19.00 horas, tendrá lugar la presentación del libro "El amor en las criaturas de un día", de Sema Dola.

Escuela de Comercio. A las 18.30 horas, se proyectará "Maldita: A love song to Sarajevo", cortometraje dirigido por Raúl de la Fuente y Amaia Remírez.

Arte en la Calle. A las 13.00 horas, en la plaza de la República, espectáculo de Maite Fabula. A la misma hora, en Begoña, se ofrecerá el espectáculo "The Flow", con el artista Luis Núñez. A las 20.00 horas, también en Begoña, actuará "The Classic Rock Band".

Librería La Buena Letra. A las 20.00 horas, se presentará el libro "Amores únicos", de Ramón Suárez Díaz.

Agrupación Artística Gijonesa. A las 20.00 horas, habrá un festival dedicado a Eurovisión.

Museo Villa Romana de Veranes. A las 19.00 horas, concierto de Jota Martínez bajo el título "De trovar y danzar", en el marco de la exposición "Canteros del sonido".

Biblioteca Jovellanos. Hasta el 30 de julio puede visitarse la exposición del 26.º Premio Internacional Luis Valtueña, de fotografía humanitaria. Los horarios son de lunes a viernes, de 9.00 a 21.00 horas; los sábados, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas, y los domingos, de 10.00 a 14.00 horas.

Museo Casa Natal de Jovellanos. A la 11.30 horas, habrá una visita guiada por la exposición permanente del equipamiento.

Avilés y comarca

Festival Celsius 232. De 11.00 a 11.50 horas. Encuentro "Triunfando fuera de la zona de confort" con Cassandra Clare y Holly Black (Auditorio de la Casa de Cultura). De 11.40 a 12.00 horas, presentación de la novela "Mary Jane Kelly: diario de la última víctima de Jack el Destripador", de Covadonga González-Pola, acompañada por Saúl Fernández (carpa de actividades). De 11.50 a 12.30 horas, presentación de la novela "Eco", de Thomas Olde Heuvelt, acompañado por Jorge Iván Argiz (Auditorio de la Casa de Cultura). De 12.30 a 13.20 horas, encuentro "Ilustrando la obra de Tolkien" con Ted Nasmith, acompañado por María Jesús "Selerkála" (Auditorio de la Casa de Cultura). De 13.20 a 14.10 horas, mesa redonda "Cómo dirigir videojuegos", con Mateusz Lenart, Isabel Tallos y Travis Baldree, acompañados por Ángel Luis Sucasas (Auditorio de la Casa de Cultura). De 16.30 a 17.00 horas, presentación de las novelas "Solo los vivos perdonan" y "Duración de un fantasma", de Ismael Martínez Biurrun, acompañado por Ángel Luis Sucasas (carpa de actividades). De 17.00 a 17.40 horas, mesa especial "El Premio Minotauro", con la presentación de la novela ganadora de 2023, "Hija de la frontera", con Asier Moreno Vizuete, acompañado de Diego García Cruz, y lectura de los finalistas de la edición de 2024, con la presencia de Vicky Hidalgo (editora) y Víctor Conde (jurado) (Auditorio de la Casa de Cultura). De 17.30 a 17.50 horas, presentación de la novela "Piel de cordero", de Ledicia Costas, acompañada por Ana Campoy (carpa de actividades). De 17.40 a 18.30 horas, encuentro con Holly Black, acompañada por Daniel Renedo (Auditorio de la Casa de Cultura). De 18.30 a 19.20 horas, encuentro con Karen Lord, acompañada por Jorge Iván Argiz (Auditorio de la Casa de Cultura). De 18.40 a 19.40 horas, Diseccionando la serie "Twin Peaks" con Javier J. Valencia (autor del libro "Universo Twin Peaks"), Iván Ledesma y Miguel Martínez (Edificio de Servicios Universitarios). De 19.20 a 20.00 horas, encuentro "Descubriendo cosas de la próxima película de Amazon Prime ‘Apocalipsis Z’", con Manel Loureiro (autor de la novela) y Carles Torrens (director de la película), acompañados por Jorge Iván Argiz (Auditorio de la Casa de Cultura). De 20.00 a 21.00 horas. Encuentro "Diseccionando el juego de rol La Llamada de Cthulhu" con su creador Sandy Petersen y Álex de la Iglesia, director de cine y escritor del módulo "La broma macabra", acompañados por Iván Ledesma (Auditorio de la Casa de Cultura). De 20.00 a 20.40 horas, charla "Escribiendo sobre hadas para niños y mayores" a cargo de Sofía Rhei, autora de "La vida secreta de las hadas" y de la saga infantil "Encanthadas" (sala de conferencias).

Concierto. El teatro Palacio Valdés acoge a las 20.00 horas un concierto con un programa compuesto por la Sonata para viola y piano en re menor (primer movimiento), Mikhail Glinka, a cargo de Rumen Cvetkov, viola; Ludmil Angelov, piano; la Primera balada en sol menor op. 23, Frédéric Chopin, a cargo Ludmil Angelov, piano; el Trío n.º 1 en do menor op. 8, Dmitri Shostakovich, con Kyrill Trousov, violín; Iván Sendetckii, cello; José Gallardo, piano. Y "Souvenir de Florencia" Op. 70, Piotr Ilich Tchaikovsky. Kyrill Trousov, violín; Liana Gourdjia, violín; Rumen Cvetkov, viola; Aine Suzuki, viola; Gabriel Ureña, cello; Iván Sendetckii, cello.

La colección de Pérez Simón, en la Casa de Cultura de Avilés. Exposición "Mujeres artistas en la Colección Pérez Simón". La muestra la forman 17 obras (13 pinturas y 4 esculturas) realizadas, todas ellas, por mujeres artistas contemporáneas, del pasado siglo y de lo que va de XXI, algunas de las cuáles aún siguen en activo. El horario de visita es de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas. Hasta el 22 de septiembre.

Goya y fotografías de Rio Branco en el Niemeyer, e "Image Cities", en la plaza. La sala de fotografía del Centro Niemeyer acoge la exposición "De Tokyo Blues hacia Gritos Sordos", del artista brasileño Miguel Rio Branco, que se podrá visitar hasta el 3 de noviembre. Además, el proyecto "Image Cities" de la fotógrafa Anastasia Samoylova podrá verse este verano en la plaza del Niemeyer, hasta el 13 de septiembre, bajo el comisariado de Victoria del Val. Igualmente, la cúpula del Centro Niemeyer acoge hasta el 22 de septiembre la exposición "Goya - Ni más ni menos", una oportunidad única para acercarse a la esencia artística del maestro Francisco de Goya, haciendo un recorrido por las influencias más importantes de su dilatada obra, como pintor y grabador, en otros artistas posteriores bajo el comisariado de María Toral. Horario: de lunes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas. Entradas a 4 euros.

Exposición de cómic: "Las baladas de Zapico". Permanece expuesta en la Sala de Cómic de Avilés "Las baladas de Zapico", que recoge la trayectoria de uno de los autores más reconocidos de España, el asturiano Alfonso Zapico. Abre hasta el 28 de julio de martes a viernes, de 10.30 a 13.30 y de 18.00 a 20.00 horas; sábados, de 11.00 a 13.30 y de 16.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 13.30 horas. Los lunes, cerrado.

Las Cuencas

Fiestas de La Laguna. El Entrego, en San Martín del Rey Aurelio, celebra este fin de semana sus fiestas de La Laguna. Hoy, a las 18.30 horas, el profesor Severino Antuña pronunciará el pregón en el teatro de la localidad. A las 19.30 horas habrá pasacalles y a las 23.30 comenzará la música con la actuación de los grupos "Metalversión" y "Dixebra".

Exposición "Historia de la minería" en Moreda. El Centro Cultural de Moreda alberga hasta el 16 de agosto la exposición "Historia de la minería y de Humanitarios de San Martín", con imágenes cedidas por la asociación Humanitarios y por José Luis de la Cruz. El horario de visita es, los días laborables, de 11.00 a 14.00 horas.

Glendor Díaz expone en Ciaño. La Casa de los Alberti de Ciaño acoge hasta el 31 de julio la exposición "Mientras tú dormías". Se trata de una recopilación de veinte imágenes nocturnas tomadas por el fotógrafo Glendor Díaz, natural de Tuilla y conocido por su capacidad para explorar nuevas técnicas y estilos. El trabajo, que puede visitarse durante todo el mes de julio, ofrece al espectador la posibilidad de encontrar la belleza y misterios de la noche "soñando y descubriendo los secretos de la naturaleza".

Exposición fotográfica "A tu lado" en Campo de Caso. El centro de interpretación del parque natural de Redes acoge hasta el 31 de julio la exposición fotográfica "A tu lado", con imágenes de Lujó Semeyes, en la que puede verse el trabajo realizado por los sanitarios asturianos.

Exposición artística de Veronika Zabolotska en Lena. La sala de exposiciones "Celso Granda" de Pola de Lena alberga hasta el 30 de julio la exposición de pintura de la artista Veronika Zabolotska. El horario de visita es de lunes a viernes, de 12.00 a 14.00 horas.

Exposición "Onirica ()" en el Pozu Santa Bárbara. El Pozu Santa Bárbara de Turón (Mieres) acoge hasta el 28 de julio una nueva exposición artística de carácter internacional. En este caso, la muestra "Onirica ()" es fruto del trabajo del colectivo artístico italiano Fuse*. El horario general de visitas es de martes a viernes, de 16.00 a 21.00 horas, y sábados y domingos, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas. La entrada es gratuita.

Museo de la Minería en El Entrego. El Museo de la Minería (Mumi), inaugurado en marzo de 1994, está ubicado en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. Abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00 horas.

Centro

Fiestas del Carmín en Pola de Siero. El programa de la jornada de hoy del Carmín comienza en el Festiprau del parque Alfonso X el Sabio a las 17.00 horas con el reparto del bollu a los socios; a las 18.00 horas comenzará una partida simultánea y juego gigante de ajedrez para niños y niñas. A las 20.30 horas la iglesia parroquial de la Pola acoge un concierto de órgano. La música volverá a las 22.00 horas al Festiprau con el concierto de Pablo Moro. Ya de madrugada habrá sesión de DJ.

Cine en Candás. El Teatro Prendes acoge la proyección de las películas "Gru 4. Mi villano favorito" (EE UU, 2024), a las 20.00 horas, y "Fly me to the Moon" (EE UU, 2024), a las 23.00 horas.

Música urbana en Posada de Llanera. El parque Cuno Corquera acoge a partir de las 13.30 horas la primera jornada de UrbanEñe, cuyo objetivo es la internacionalización de la música urbana creada por autoras y autores españoles. Actuarán Kyr4, Antony Z y Gon Estevz.

Concierto de órgano en Villaviciosa. La iglesia de Santa María de Valdediós acoge a las 20.30 horas el primero de los conciertos del XIII Ciclo de órgano de Villaviciosa, protagonizado por el renombrado organista alemán Arno Hartmann.

Visitas guiadas a Somao (Pravia). Todos los viernes, a las 11.00 horas, durante la temporada estival se puede realizar una visita guiada al conjunto de arquitectura indiana de Somao. Para poder disfrutar de este recorrido guiado gratuito, será necesario contactar con la Oficina de Turismo de Pravia a través del teléfono 985821204 o del correo electrónico oficinaturismo@pravia.es.

Exposiciones en Grado. La Casa de Cultura de Grado acoge hasta el 24 de julio la muestra "Asturianes. Venti muyeres y colectivos inspiradores", de Alicia Álvarez y María Ortiz, y hasta el 26 de julio la exposición fotográfica "Asturias Colere, Arquitectura y Territorio", organizada por la Fundación Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer. Horario de visita: de lunes a viernes, de 9.00 a 14.30 horas.

Museo de la Sidra de Asturias, en Nava. Ubicado a poco más de 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a sábados, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas, y los domingos, de 11.00 a 14.00 horas.

Oriente

Jazz en Ribadesella. La plaza Reina María Cristina es escenario del XXIX Festival de Jazz de Ribadesella, que hoy protagoniza desde las 23.00 horas la formación "Beater Jazz Collective".

Presentación literaria en Llanes. La Casa Municipal de Cultura de Llanes acoge a las 19.30 horas la presentación de la novela "El nido de Connor", de Mercedes García, que hablará de su obra y de su proceso de elaboración.

Taller infantil en Colunga. El Centro Social de Llué acoge de 19.00 a 20.30 horas el taller "Tastiando’ el maíz" con el que se pretende dar a conocer la importancia del maíz en Asturias. La actividad está dirigida a niños y niñas de 4 a 12 años (deberán estar acompañados por un adulto). Plazas limitadas.

Primer Sidre en Cangas de Onís. El Parque La Riera acoge hasta el día 21 esta actividad sidrera con un programa de actos que incluye juegos infantiles, talleres de escanciado, música tradicional... Hoy se celebrará el homenaje al personaje cangués especialmente destacable por su compromiso con la cultura asturiana. A las 20.00 horas actuará la banda "Los Gascones".

Occidente

Presentación literaria en La Caridad. La sala "El Pajar" del complejo cultural de As Quintas acoge a las 20.00 horas la presentación del poemario "Escribiéndome a mí", de Sara Méndez González.

Presentación literaria en Boal. Las Escuelas Graduadas de Boal acoge a las 18.30 horas la presentación de la novela "El maestro de azúcar", de Julia Uceda, que conversará con los asistentes y miembros del Club de Lectura de Boal.

Navia Medieval. Durante el fin de semana la villa naviega acoge un evento que transporta al Medievo a sus visitantes. El programa de hoy se inicia a las 17.00 horas con la apertura de los puestos instalados en las calles del casco histórico. Entre otras actividades, habrá juegos infantiles, pasacalles, representación histórica de la "Lectura de la Carta Puebla", cena medieval, música y espectáculo de fuego.

Presentación en Castropol. El Casino-Teatro de Castropol acoge a las 19.00 horas la presentación del libro "Antiterapia. Retomando el alma en la psicología", de Antonio Galindo.

Concierto en Luarca. La plaza del Ayuntamiento de Luarca acoge a las 20.30 horas el primero de los conciertos que ofrecerá la Banda de Música La Lira de Luarca dentro del ciclo de Conciertos en el Parque.

