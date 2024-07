En el corazón de los Picos de Europa: La Torrezuela, lejana y aérea

La Torrezuela, situada en el corazón del Macizo Occidental de los Picos de Europa, tiene un nombre que suena casi a despectivo y que, desde luego, no se corresponde con la realidad. No lo merece ni por tamaño (2.322 metros de altura) ni por aspecto ni por facilidad de conquista. Los integrantes del amplio grupo que nos reunimos aquel día de finales de agosto de 2001 para intentar alcanzar su cima pudimos comprobarlo. El grueso de la expedición partió de Barro (Mandi González Solís y su mujer, Charo, Jorge Toraño, José Luis Martínez, Pepito Plaza y y Jose Manuel González Antón). De Barro salió también Oscar Arias, acompañado por Josechu, nombre familiar de José Manuel Fernández Rodríguez, que fue hasta Celorio a buscarnos a Ignacio Fernández y a mi. Y de Oviedo vendrían, en el coche conducido por Jesús Llavona, Marisol Carnero y José Pérez López. Todos tuvimos que madrugar bastante. Cuando los coches emprendieron el viaje desde la costa hacia los Picos era todavía noche cerrada. La subida a los Lagos la emprenderíamos con las primeras luces de la mañana. Al llegar al lago Enol lo bordearíamos por la derecha para dirigirnos a Pandecarmen, cerca del Pozu del Alemán, donde se termina el tráfico rodado. Pocos minutos después llegaron los tres expedicionarios de Oviedo.

Por el corazón del Cornión

A las 8,15 nos pusimos a caminar. Hora y cuarto después dejábamos a nuestra derecha el refugio de Vegarredonda y otra hora más tarde alcanzábamos la Llampa Cimera, donde el camino, hasta entonces siempre cuesta arriba, se bifurca: a la izquierda, hacia el Collado La Fragua y el Jou Santo; a la derecha, hacia el sector del Cornión donde se encontraba nuestro objetivo. Poco más allá un muro que, por sus dimensiones, parecía más bien una muralla ciclópea, nos obligó a un amago de trepada. Estábamos en el camino que hizo construir Pedro Pidal cuando fue nombrado director del Parque Nacional de los Picos de Europa, el primero que, por iniciativa suya, se creó en España. Su idea parecía una contradicción: quería proteger un espacio natural excepcional, pero, a la vez, facilitar la llegada de muchos visitantes. Pero esa era la mentalidad de la época, en la segunda década del siglo XX. Hoy el primitivo camino se ha convertido en muchos tramos en senda, como la que, con muchos zigs-zags nos llevaba cuesta arriba. Así llegamos al Collado de Les Merines, primero y luego, a las 11,15 de la mañana, o sea, tres horas después de comenzar a andar, al Mosquil de Cebolleda. El grupo se había fragmentado y se hizo una pausa para reagruparse y, de paso, para tomar algo que ayudara a recuperar fuerzas.

Melchor, Ignacio y, tras ellos, Josechu, al borde de la arista. Al fondo y en lo alto, la cumbre de la Torrezuela. / M. F. D.

Hacia la Torrezuela

El entorno ya hacía tiempo que se había vuelto impresionante: cumbres altísimas, paredes enormes cortadas a pico. Y desde donde las rocas parecían apartarse para que pudiéramos mirar a lo lejos, aparecía el lago de La Ercina convertido por la distancia en una diminuta mancha de agua. Cuando reanudamos la marcha esas impresiones crecieron aún más. El Requexón, ahora puntiagudo, quedaba a nuestra a espalda mientras a la izquierda aparecía, muy arriba, la Horcada de Santa María. Pero nuestra atención empezaba a centrarse en La Torrezuela, que había aparecido enfrente, al otro lado del Jou Lluengo, que así se llama la depresión, de aspecto caótico, por la gran cantidad de rocas, de todos los tamaños, que se han ido acumulado en sus laderas y, sobre todo, en su fondo.

El primer objetivo era llegar a la Horcada del Alba, que está a los pies de la Torrezuela. Penosamente bajamos hasta el fondo del jou, sorteando obstáculos rocosos, y luego comenzamos a ascender, no sin considerable esfuerzo, por la ladera pedregosa en dirección a nuestro objetivo. Jorge Toraño y yo llegamos juntos a la Collada del Alba a las 12,45. Poco después lo hicieron los veteranos Pepe Pérez López y Paco Izquierdo, que tras haberse rezagado mucho, habían tenido una recuperación increíble. En la horcada nos encontramos con tres jóvenes montañeros asturianos, que, según nos contaron, habían iniciado la ascensión para acabar desistiendo cuando estaban cerca de la cima. "Demasiado aérea", nos dijeron. Y esa era precisamente mi preocupación, porque había leído en un libro de Adrados que la escalada de La Torrezuela era técnicamente "poco difícil", pero al tiempo subrayaba el carácter aéreo de parte de los metros finales, descripción que se reforzaba con una foto realmente espectacular, en la que se podía apreciar el esbelto perfil del pico.

Josechu, decisivo

La mayoría de los componentes de nuestro grupo tenían capacidad suficiente para afrontar la ascensión sin mayores problemas. Otros, quizá necesitáramos un apoyo que reforzara nuestra seguridad o nuestra confianza. En otras circunstancias seguramente las dudas quizá hubieran prevalecido, para acabar tomando una decisión conservadora. Pero en esta ocasión había en el grupo una presencia decisiva para evitar que eso ocurriera. Era la de José Manuel Fernández Rodríguez, familiarmente conocido por Josechu, a quien ya he citado en alguno de estos relatos. Policía de profesión y miembro del CEISPA, es un experto montañero, además de un excelente compañero, por carácter y actitud, en la práctica del montañismo, pues a sus muchos conocimientos añade una permanente disposición a ayudar. En La Torrezuela lo demostraría una vez más.

Para empezar, y en prevención de actitudes dubitativas, había traído en su mochila cuerdas y un arnés, además de varias cintas y un mosquetón. Jorge Toraño había metido en la mochila un arnés. La primera tarea de Josechu, al pie de La Torrezuela, fue convencer a Pepe Pérez López y Paco Izquierdo de que no debían intentar subir, porque estaban demasiado cansados para afrontar algunos tramos que eran delicados. Lo asumieron de buen grado e iniciaron el largo regreso para hacerlo con tranquilidad.

En la cumbre vicaria de la Torrezuela. De izquierda a derecha, José Luis Martínez, José Manuel González Antón, Pepito Plaza, Jorge Toraño y Marisol Carnero. / M. F. D.

La ascensión

Mientras los más fuertes, decididos o expertos del grupo habían iniciado por su cuenta la ascensión, Josechu se quedó con los más inexpertos o inseguros. Bajo su vigilancia iniciamos la subida. Pero se dio cuenta de que el camino que habíamos seguido no era el adecuado y nos mandó retroceder, para lo que usamos por primera vez el arnés y la cuerda que él había traído. Ya abajo, nos indicó que deberíamos avanzar por una cornisa en la base del pico, que parecía un camino tallado a propósito en la roca, el cual, con una trayectoria horizontal primero y una subida después, nos situó al pie de unas llambrias inclinadas que conducían hasta un tramo llano: en realidad, el comienzo de la famosa arista del pico. Había, por tanto que trepar. Yo dudé por unos momentos, pero acabé aceptando la propuesta de Josechu, que era equiparme con la cuerda que él había traído, ya fuera acoplándola al arnés o atándola simplemente a la cintura. Me incliné por la segunda opción. Y con la confianza que me daba el hecho de que, por encima de mí, había alguien que me sujetaba, subí con mucha más facilidad de la que esperaba. Así hizo el resto del grupo, salvo Ignacio y Mandi Suárez Solís, y su mujer, Charo, pues él, que es médico, la convenció para que no corriera riesgos.

Cruzar la arista

Teníamos enfrente el torreón de roca en cuyo alto está la cima. Pero para llegar a la base de ese torreón, que seguramente es el que inspiró el nombre del pico, había que cruzar la arista. Esta es horizontal, con una ligera abombadura en el centro formada por roca bastante descompuesta. Poniendo todos los sentidos en cada pisada, avancé lentamente pero con toda la decisión que pude, procurando olvidarme de que a ambos lados tenía un abismo, que se vería si se miraba hacia ellos, pues la arista, aunque no llega a afilada, es más bien estrecha. Y en pocos segundos superé una situación de mínima dificultad y máximo riesgo, como las que no pocas veces veces se dan en la montaña.

Quedaba por realizar la trepada en la que con anterioridad habíamos visto dudar a alguno de los que nos habían precedido. Josechu, que nos había dicho a Jorge y a mi que nos pusiéramos el arnés, subió por el diedro que parecía ofrecer más facilidades de ascensión y desde arriba nos tendió sucesivamente la cuerda, que nos dio seguridad para superar sin problemas la corta dificultad, porque la trepada ofrecía buenos agarres. Llegamos así a una pequeña plataforma, de la que partía una especie de escalera natural, a través de la cual ganamos fácilmente la cima.

En el Mosquil de Cebolleda, con la Torrezuela al fondo, Melchor, Oscar y Paco Izquierdo. / M. F. D.

En la cima de la Torrezuela

La cumbre de la Torrezuela es pequeña pero horizontal y, por eso mismo, relativamente cómoda. Lo de relativo se refiere a su condición aérea, no absoluta porque a su lado hay otra pequeña cima, a un nivel algo más bajo. La cumbre principal –y supongo que también la otra, a la que no pasé– es un mirador soberbio, como corresponde a la situación de este pico, que queda dentro de una gran herradura formada por montañas de más de 2.000 metros de altura y que va desde Las Garitas al Requexón, pasando por la Torre de la Cabra Blanca, la Torre del Torco, las Tres Marías, la Torre de Enmedio, la Torre de la Horcada y las Cumbres de Cebolleda. Por una escotadura asoma una parte de Peña Santa y por encima de la Torre de la Horcada se ve la cumbre de Peña Santa de Enol. Escribo todo esto con el mapa a la vista, lo que no deja de ser una pequeña trampa, pues en la cumbre de la Torrezuela me hubiera resultado difícil, por no decir imposible, identificar varias de las cimas citadas. Hacia el Oeste, en cambio, por donde se abre la herradura, sí era fácil reconocer algunas montañas que no forman parte de los Picos, desde el cercano Tiatordos a las lejanas Ubiñas, así como el Torres y otras cumbres de la Cordillera.

Para bajar, también Josechu

El descenso implicaba algunos destrepes delicados y de nuevo Josechu utilizó la cuerda para ayudarnos a Jorge Toraño y a mi y también a Mandi y a Charo, que habían quedado aguardándonos al borde de la trepada anterior a la arista. Todos colaboraron en que los más torpes superáramos las dificultades y el descenso de la Torrezuela se consumó sin problemas.

Quedaba pendiente el otro descenso, la larga caminata que iniciamos después de recuperar las mochilas y los palos. Fue desagradable la bajada hasta el Jou Lluengo por una pendiente ladera cubierta por piedra pequeña y resbaladiza. Esos centenares de metros se hicieron interminables, pero por fin llegamos al fondo del jou, pegándonos a las peñas de nuestra derecha, tras lo que entramos en una zona de llambrias, que, para mí —quién me lo hubiera dicho años antes— resultaron más fáciles de caminar a pesar de no ser horizontales. Y así, subiendo ligeramente, fuimos a reunirnos con los compañeros que, habiéndonos precedido, se habían acomodado en el pequeño prado pedregoso que se abre en torno a la Fuente Prieta. La fuente, que brota desde debajo de las imponentes paredes de las torres de Cebolleda, dejaba caer un hilillo de agua maravillosamente fría que resultaba una bendición para nuestra estropajosa lengua y nos ayudó mucho de cara a la larga caminata que nos esperaba. A las 17,15 pasamos por Vegarredonda. Y a las 18,25 llegamos a Pandecarmen, donde habíamos aparcado los coches. Paco Izquierdo y José Pérez López nos esperaban perfectamente acicalados y vestidos con ropa de calle.

Un alto de Pepito Plaza en pleno Cornión, camino de la Torrezuela. En el centro de la foto, el lago de La Ercina. / M. F. D.

Un día de Picos-Picos Jesús Llavona, que es un experto montañero, resumiría la jornada diciendo que había sido un día de Picos-Picos, que en montañismo equivale a una alta valoración. Todos intentamos que la mereciera, poniendo de nuestra parte lo que pudimos. Pero si alguien añadió un acento especial fueron los veteranos, Pepe Pérez López y Paco Izquierdo, con una demostración de deportividad que al esfuerzo físico añadió entereza, generosidad y compañerismo. José Pérez López tenía entonces 73 años y Francisco Izquierdo, 71. El primero había sido directivo de Hunosa. El segundo, alto cargo en Obras Públicas. Mientras estuvieron en activo en su profesión no me consta que tuvieran actividad montañera. Paco compatibilizó su trabajo, eso sí, con la presidencia de Amigos de la Ópera y la pertenencia a la directiva del Real Oviedo. Su integración en el mundo del montañismo, nada más jubilarse, fue espectacular, pues pronto se hizo un experto en documentación: lo apuntaba todo y, en consecuencia, en seguida supo mucho. Tanto que la Montaña no quiso compartirlo con nadie y se lo llevó consigo en un accidente. José Pérez López, por su parte, fue un hombre hecho a sí mismo. Huérfano de padre y madre desde muy niño, crearía más tarde una gran familia numerosa. En el monte demostraría su capacidad de sacrificio y también su amabilidad y sentido del humor. Paco y Pepe el día de La Torrezuela estuvieron una vez más en su sitio y es justo recordarlo. Como es justo recordar el generoso compañerismo de Chechu, decisivo otra vez vez para varios de nosotros e importante para el grupo en su conjunto.

